Драма защитника «Филадельфии»: Самуэль Морен закончил в 26 лет. Его карьеру сломали два разрыва «крестов» на одном колене

Хоккей бывает жесток.

Чтобы пробиться в НХЛ, должно сойтись множество факторов, в том числе и удача. Если тебе повезет, то люди увидят человека, который пробился на самый верх, особо не задумываясь о пути, который ты проделал. Если не повезет, о тебе мало кто вспомнит.

Самуэль Морен – один из парней, которым не повезло. Защитник «Филадельфии» после нескольких операций на колене завершил карьеру в 26 лет, сыграв в НХЛ всего 29 матчей.

Морен считался элитным проспектом, на драфте-2013 он ушел под 11-м номером, 4-м среди защитников. Но его дебют в НХЛ случился лишь четыре года спустя – в апреле 2017-го, после еще двух лет в юниорах и двух полных сезонов в АХЛ. В сезоне-2017/18 Морен из-за нескольких небольших повреждений лишь дважды сыграл за «Филадельфию», а во время плей-офф АХЛ получил первую серьезную травму – разрыв передней крестообразной связки правого колена.

В хоккее разрыв крестов встречается не так часто, как в других контактных видах спорта, из-за того что движение ног при катании на льду отличается от движения при беге. По статистике, разрыв крестообразной связки в футболе или баскетболе чаще всего происходит не из-за контакта с игроком другой команды, а в результате неправильного приземления после прыжка или неправильной постановки ноги во время бега. Плюс играет роль то, что, например, в футболе шипы врезаются глубоко в газон и колено гораздо легче поддается воздействию резкого движения в сторону, из-за чего чаще всего и происходит разрыв связки. В хоккее такое может произойти из-за трещины на льду, поэтому очень важно, чтобы лед был хорошего качества.

Восстановление после пластики крестообразной связки мало чем отличается у игроков разных видов спорта. Определяющую роль играют два фактора: восстановление полной мобильности коленного сустава и восстановление полного объема мышечной структуры ноги. Но из-за того, что движения при отталкивании по льду отличаются от движений при беге, хоккеистам обычно требуется чуть больше времени на восстановление. После разрыва крестов наибольшему ущербу подвергаются мышцы бедра, которые как раз играют определяющую роль в катании на коньках.

Морен перенес операцию, полностью восстановился, но в ноябре 2019 года вновь получил травму – разрыв крестообразной связки на все том же правом колене. И вновь операция, и вновь длительное восстановление. Если после первого разрыва процент полного восстановления и возвращения на прежний уровень довольно высок, то после повторного – минимален. Особенно если учесть, что разрыв крестообразной связки также негативно влияет на мениск и на другие связки сустава.

Но Самуэль Морен очень любил хоккей. И очень хотел играть в НХЛ. После очередного возвращения в сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «Филадельфию», некоторые из них – на позиции левого нападающего, потому что в команде не хватало форвардов.

Тогда же произошел и «лучший момент в жизни» Морена: он забил свой первый и единственный гол в НХЛ. В матче против «Рейнджерс» его бросок в конце третьего периода принес «летчикам» победу. Одноклубники очень любили Самуэля, так что его гол стал одним из самых эмоциональных моментов для команды за весь сезон.

«Очень тяжело столько лечиться, не играть, и при этом оставаться таким же позитивным, как он, – говорит нападающий «Флайерс» Трэвис Конекны. – Он всегда улыбается, поддерживает команду. Он всегда отдается полностью, будь то просто катание с тренером или работа с командой».

Когда появилась надежда, что карьера Морена может наконец-то пойти в гору, пришла очередная неприятная новость: в сентябре ему потребовалась процедура по очистке колена (артроскопия). По первоначальным прогнозам на восстановление требовалось 8-10 недель, но в итоге эта операция поставила точку в его карьере.

«Каждый вечер я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что отдал все, что мог, – говорит Самуэль. – Я очень долго играл с болью. Даже в течение прошлого сезона боль не покидала меня, я чувствовал, что мой мениск почти разорван. Я очень сильно хотел быть хоккеистом, но когда во время тренировочного лагеря вновь почувствовал боль, то понял, что все плохо. Но я не жалею ни о чем, я сделал все, что было в моих силах».

Морен был очень высоким и мощным игроком. При росте 198 см он весил более 100 кг. Такая антропометрия также могла сказаться на восстановлении. Почти все врачи, специализирующиеся на травмах коленного сустава, говорят, что длина конечностей и большая масса тела играют негативную роль для связок колена. Чем больше масса тела, тем выше нагрузка на сустав и тем выше риск повреждений. Особенно после двух операций на одном и том же колене.

Сейчас Морен рассматривает варианты дальнейшей карьеры. Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер предложил ему работу в структуре клуба, но Самуэль пока не уверен: «Это то, над чем я должен подумать. Мне нужно время. У меня был хороший разговор с Чаком, он хороший человек и понимает ситуацию, в которой я оказался».

Но он точно хотел бы остаться в хоккее: «Это моя жизнь. Я очень люблю эту игру. У меня есть опыт. Долгое время я играл травмированным, а пока лечился, смотрел огромное количество матчей. Я все еще молод. Мне скоро 27, и я смотрю в будущее с оптимизмом. Моя будущая работа однозначно будет связана с хоккеем. Я очень люблю хоккей и могу продвинуться высоко по карьерной лестнице. Так же, как и в бытность игроком, я буду отдавать себя на 100%».

Самуэль Морен – жесткий парень на льду, но добродушный весельчак в жизни. Ему не повезло, и многочисленные травмы не позволили ему раскрыть свой потенциал. И все же он сделал то, что дано единицам – сыграл в НХЛ и даже забил гол. И вне зависимости от дальнейшего выбора карьеры, он наверняка также останется позитивным человеком, который отдается любимому делу полностью.

Фото: commons.wikimedia.org; eastnews.ru/Matt Slocum; Gettyimages.ru/Vaughn Ridley