Тренер «Колорадо» 6 лет работал в России: доходил с «Атлантом» до финала, подготовил Варламова к НХЛ, мог оказаться в самолете «Локомотива»

Путь Юсси Парккилы – от работы на заводе до Кубка Стэнли.

Юсси Парккила, 45-летний уроженец Тампере – первый в истории НХЛ тренер вратарей, который в ней никогда не играл. А после победы «Колорадо» в финале он стал еще и первым финским тренером, имя которого выгравировано на Кубке Стэнли.

Чуть более 20 лет назад Парккила получил диплом и должен был идти служить в армию. В то же время его друг предложил тренировать вратарей в юношеской команде «Ильвеса». Парккила сомневался, что это будет правильным карьерным выбором, но в итоге согласился. Именно оттуда начался его путь в НХЛ.

С юниорами Парккила проработал пять лет. Но на тот момент тренерская карьера расценивалась как хобби – нужна была еще и основная работа. Юсси трудился на заводе по производству бумаги: водил грузоподъемник, нарезал листы и управлял машиной по резке картона.

«Я заканчивал ночную смену в 6 часов утра, ложился спать в 7, чтобы поспать чуть более часа и проснуться в 8, – вспоминает Парккила. – В 9 часов я должен был быть на арене, откуда мы выдвигались на выездные матчи. Вечером я возвращался домой, готовил обед на завтра и вновь шел на ночную смену. Это непросто, но у меня не было выбора. Я очень хотел тренировать, а в «Ильвесе» вместо зарплаты выдавали несколько абонементов на сезон взрослой команды».

Во время работы с юниорами Парккила тренировал Туукку Раска и Рику Хелениуса, которые были выбраны в первом раунде драфта НХЛ в 2005 и 2006 годах соответственно. И поработал с Юхой Метсолой, лучшим вратарем КХЛ-2018/19.

Справляться с трудностями помогала мысль о лучшем будущем: «Было бы здорово, если б тренерство стало моей полноценной работой. Тогда бы мне не пришлось работать на заводе. На тот момент тренеров вратарей не брали на полный рабочий день даже в SM-лиге».

Весной 2007 года Парккила начал терять терпение. Желание тренировать было велико, но работа на заводе слишком выматывала. И несмотря на то, что результаты в «Ильвесе» были впечатляющими, путей наверх было не очень много:

«Я начал ходить на Кубок «Карьялы» и другие международные матчи. Старался познакомиться с разными людьми, зная, что на таких матчах присутствуют скауты НХЛ. После этого я стал обзванивать всех, кого только можно. Я пытался сделать все, чтобы попасть куда-нибудь, все равно куда. Мне нужен был шанс».

Журналист Веса Рантанен помог связаться с Ярмо Кекяляйненом, который работал помощником генерального менеджера в «Сент-Луисе». Я рассказал ему про себя – и Кекяляйнен ответил, что я могу использовать его имя в своем резюме. Это был большой шаг для меня».

В сезоне-2007/08 появился шанс поехать в Канаду, в юниорскую команду «Летбридж Харрикейнс», но Парккила сомневался: «Я только что получил повышение на заводе. Было нелегко этого добиться, в компании шли сокращения. Трудно решиться и променять стабильную зарплату на неизвестность».

Но в Канаде все пошло не так, как планировалось – ему не дали полноценно тренировать вратарей, хотя это было оговорено.

«Я находился в Канаде три месяца, когда однажды ночью раздался звонок. Это был Кари Хейккиля, который работал в России. Он дал мне 24 часа на размышление, хочу ли я поехать в Ярославль».

Тот звонок стал судьбоносным для карьеры Парккилы. В «Локомотиве» он начал работать с 19-летним Семеном Варламовым. Начало было непростым: «Я не говорил по-русски, а Семен – по-английски. Поначалу мне приходилось использовать жесты, это выглядело комично. Иногда мы звали переводчика, чтобы четко донести мысль.

Работа в России была настоящей битвой. В самом начале меня вызвал к себе генеральный менеджер (Юрий Лукин – Sports.ru) и с красным лицом начал кричать, показывая видео и спрашивая, какого черта Варламов так играет. Естественно, это все происходило на русском, поэтому переводчику пришлось потрудиться.

Время в России закалило меня. Если б я отправился в НХЛ прямиком из SM-лиги, я бы не справился. Можно сказать, что я был еще ребенком».

Первый сезон в России получился для Парккилы успешным – «Локомотив» вышел в финал, и только там в пяти матчах уступил «Салавату Юлаеву».

Следующие два сезона Парккила провел у себя на родине в «Таппаре». Но совместная работа так понравилась Семену Варламову, что летом он ездил к нему в Финляндию. Варламов рассказал о тренере Сергею Бобровскому, который тоже стал проводить часть межсезонья с Парккилой. После того, как Бобровский выиграл свою первую «Везину», он послал Юсси большое сообщение с благодарностью.

Летом 2010-го Парккила решил снова поехал в Россию – в мытищинский «Атлант»: «Тот год получился забавным. Я навсегда запомню первый матч сезона (против «Торпедо» – Sports.ru). Он закончился со счетом 0:0 – и мы проиграли по буллитам. Меня чуть не уволили тогда. Сказали, что мы проиграли по вине вратаря. Я подумал, что визит в Россию получится коротким».

«Атлант» тренировал Николай Борщевский, с которым Парккила пересекался в Ярославле: «После двух недель работы он объявил, что больше переводить ничего не будет. Сказал, чтобы я учил русский, потому что когда-то он играл в Торонто, и там все разговаривали только по-английски».

Борщевского уволили по ходу сезона, команда занимала последнее место. Но с новым тренером Милошем Ржигой «Атлант» дошел до финала Кубка Гагарина. Репутация финского тренера вратарей росла на глазах – и предложения сыпались со всех сторон. В межсезонье-2011 Парккила рассматривал возможность вернуться в знакомый Ярославль, но в итоге пошел в СКА вместе с Ржигой.

«В то время я рассматривал многие варианты. Меня очень хотели видеть в Ярославле. Если б я тогда подписал контракт, сейчас бы здесь не сидел. Тот выбор в итоге стал определяющим».

7 сентября 2011 года разбился самолет, в котором «Локомотив» летел на матч открытия сезона в Минск. Все 37 человек погибли.

Парккила провел три сезона в Санкт-Петербурге, а потом еще один в омском «Авангарде». Но все это время грезил о работе в НХЛ: «Я мечтал однажды там оказаться. Но, если честно, даже находясь в России, я не мог поверить, что это может стать реальностью».

После сезона в Омске Парккила решил взять перерыв. В поисках шанса в Северной Америке он посетил предсезонные сборы «Коламбуса», где его хотел видеть Сергей Бобровский. Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен дал зеленый свет на приезд Парккилы. Юсси смог посмотреть, как проходит работа в НХЛ – и это стало первым шагом для полноценного переезда.

После годичного перерыва Парккила не захотел возвращаться в Россию и отправился в австрийский «Грац». Но маховик переезда в Америку уже закрутился сам собой. Семен Варламов, игравший за «Колорадо», очень хотел видеть Парккилу рядом и весной 2017-го смог устроить для него собеседование – «Эвеланш» как раз искали нового тренера вратарей после провального сезона.

Клуб провел собеседования с несколькими кандидатами. Парккила был единственным европейцем: «Я очень нервничал. Понимал, что другой такой возможности не будет. Собеседование проводили Джо Сакик (генеральный менеджер), Джаред Беднар (главный тренер) и Крэйг Биллингтон (помощник генерального менеджера). Они задавали мне вопросы в течение нескольких часов. И это было в день моего 40-летия. Ощущения от собеседования остались хорошими – оставалось только ждать, примет ли руководство нестандартное решение, наняв тренера из Европы».

Парккила прилетел в Финляндию и был на пути домой из аэропорта, когда раздался звонок. Это был Джо Сакик, который сообщил, что он принят на работу. Спустя 10 лет после увольнения с завода Юсси получил контракт в НХЛ! И никогда не забывает, кто помог ему получить этот шанс: «Без Варли меня бы здесь не было. Даже приглашение на собеседование я бы не получил».

И вот спустя еще пять лет Парккила с «лавинами» стал победителем Кубка Стэнли. Во многом это стало возможно благодаря Джо Сакику, который верил в процесс и не сделал ни одного изменения в штабе за все время работы финского тренера, несмотря на местами неудачные результаты: «Тренерский штаб проходит через разочарования вместе. Это опыт, который сплачивает коллектив. Осенью парни были полны решимости доказать, что это наш сезон. В глазах лидеров команды читалось, что мы готовы пройти через все обстоятельства для победы».

Парккила считает, что за пять лет в НХЛ он здорово изменился «Было бы здорово, если б Юсси образца 5-летней давности все знал уже тогда. Но это так не работает, все приходит с опытом. Каждый год здесь ты учишься чему-то новому. Я сам учусь у вратарей, смотрю, что и как лучше сделать, а на что лучше не обращать внимания. Я научился фильтровать информацию и понимаю, что каждый, с кем я работаю – это отдельная личность, и каждому требуется индивидуальный подход».

В Америке Парккиле пришлось адаптироваться в том числе к другому стилю игры. В Европе – и в КХЛ в частности – больше используются поперечные передачи, в то время как в НХЛ более вертикальный хоккей.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар вспоминает, что в клубе были уверены в тренерских качествах Юсси: «Единственное, что я хотел с ним обсудить – это игра на пятаке, потому что в НХЛ нападающие чаще всего находятся прямо перед носом у вратаря и оказывают на него давление. После того, как мы это обсудили, и я услышал план Юсси по адаптации к североамериканскому стилю игры, я понял, что это наш человек и нам будет комфортно работать вместе. То, что никто до этого не нанимал европейцев, не значит, что и мы должны идти по этому пути».

В чемпионском сезоне вратарский тандем «Колорадо» составляли Дарси Кюмпер и Павел Францоуз. С самого начала сезона Парккила работал с Кюмпером, чтобы уменьшить опасные зоны игры первого номера команды: «Я знал, что надо будет поработать, чтобы встроить игру Кюмпера в командную структуру».

Игра Кюмпера улучшалась по ходу сезона, но перед финальной серией против «Тампы» именно вратарский вопрос был самым сложным для «Колорадо»: «Мы работали ежедневно. Именно в этот период команде требовалась максимальная отдача от вратарского отдела».

В обязанности тренера голкиперов входит не только подготовка своих игроков, но и изучение соперника. Именно Парккила передает команде информацию о вратарях, против которых предстоит играть: «Во время регулярного чемпионата я передаю видео с нарезками игры вратарей соперника непосредственно перед матчем. На экран также выводятся мои комментарии, чтоб игроки получали полную информацию».

Во время плей-офф изучение слабых сторон соперника выходит на новый уровень. До начала каждой серии Парккила отсматривает все голы, пропущенные вратарем соперника за сезон. Если материала недостаточно – изучает и прошлый.

Главный тренер команды Джаред Беднар хочет, чтобы Парккила сам доносил до команды информацию перед каждой серией: «Все игроки слушают, обычно даже Джо Сакик подключается к этим собраниям. Я до сих пор нервничаю, в хорошем смысле. На первых таких собраниях у меня живот скручивало от нервного напряжения. После окончания у меня должно оставаться чувство, что все прошло хорошо, что игроки усвоили информацию на 100%. По реакции парней можно понять, что им нравится, когда тренер полностью поглощен процессом, даже если использует не лучший английский».

Парккила изучил огромное количество материала по вратарям НХЛ. Но все эти знания надо еще сжать в лаконичный и понятный формат: «Я показываю игрокам видео и одновременно объясняю некоторые моменты. Я стараюсь объяснять все максимально простым языком, чтобы все поняли, о чем идет речь. Будь это позиционная атака, контратака, игра в большинстве или любая другая ситуация. Мы смотрим за тем, как действует вратарь соперника при любом сценарии. Игроки не любят размазанные формулировки. Поэтому я стараюсь четко говорить, куда и в какой ситуации бросать. И с помощью видео я объясняю, почему требования именно такие».

В раздевалке «Колорадо» есть экран с информацией, подготовленной Парккилой. Игроки всегда могут посмотреть, чтобы освежить память.

Например, перед финалом конференции против «Эдмонтона» Парккила просмотрел все голы, пропущенные Майком Смитом за этот и прошлый сезоны. Он также изучил голы, которые Смит пропустил в плей-офф-2019, и подготовил материал для полевых игроков.

Кэйл Макар успешно воспользовался информацией. «Гол, который Макар забил в первом матче серии, был точной копией того, что мы разбирали на утреннем собрании, – рассказывает Парккила. – Бросок выше ловушки, около шлема. Когда бросаешь в эту зону, Смит всегда делает неловкое движение в попытке сделать сэйв. После игры Макар подошел ко мне и поблагодарил».

В первом раунде плей-офф против «Нэшвилла» Парккила попал в точку, изучив игру Давида Риттиха: «Мы начали матч в очень высоком темпе, но важно было реализовать преимущество. И три гола в первом периоде были практически идентичны тому, о чем мы говорили утром».

Когда Парккила зашел в раздевалку после матча, его встретили овациями: «Лучшие отзывы всегда получаешь от игроков. Очень приятные ощущения, когда ты понимаешь, что своими действиями помог команде одержать победу».

У вратарей НХЛ есть свои слабые места, которые проявляются в разных ситуациях. И учитывая опыт Парккилы, игроки «Колорадо» сами часто обращаются к финскому тренеру, чтоб услышать мнение о том или ином вратаре соперника: «Например, Нэтан Маккиннон часто подходит и спрашивает, куда и в какой ситуации лучше бросить. Безусловно, он очень одаренный игрок и сам решает, куда нанести бросок, но он любит подсказки.

Или перед последним матчем против «Эдмонтона» Джош Мэнсон подошел и спросил, где лучшее место для броска на указанном участке площадки. Игроки хотят знать все».

Перед финальной серией против «Тампы» Парккила признавал, что вратарей уровня Василевского тяжело изучить: «Когда кто-то вроде Василевского или Игоря Шестеркина поймал свою игру – тяжело что-то сделать, как бы ты ни изучал его. Но это нормально в нашем спорте».

В плей-офф ни одна деталь не должна остаться без внимания. Парккила вместе с коллегами также изучает игру соперника в большинстве и подготавливает специальные упражнения для Кюмпера и Францоуза, основываясь на изученном: «Я много раз отсматриваю материал и ищу паттерны в игре соперника. Например, пять часто повторяющихся ситуаций, приведших к голу или опасному моменту. Основываясь на этом, мы готовим упражнения, в которых отзеркаливаем игру соперника».

Несмотря на то, что финская вратарская школа высоко котируется давно, Парккила – пионер своего дела. В 2007-м Юсси стал первым иностранным тренером вратарей в России, спустя десять лет – первым финским тренером вратарей в НХЛ. После победы в Кубке Стэнли напрашивается вопрос: что дальше?

«У меня контракт еще на два года, но я надеюсь провести здесь лет десять. Мне все нравится. У нас отличная команда. Иногда ты просто замираешь, чтобы оценить мастерство игроков. Даже когда играешь против такого соперника, как Коннор Макдэвид, невольно восхищаешься им. Поэтому было бы здорово остаться здесь».

Совсем скоро Парккилу ждет еще одно эмоциональное событие – в начале ноября «Колорадо» примет участие в двух матчах регулярки НХЛ, которые пройдут в Финляндии: «Это уму непостижимо. Приехать домой с этой командой. Это важное событие для меня. Мы должны были приехать в Хельсинки еще в 2020 году, но можно сказать, что мне повезло, и за это время в Тампере успели построить арену».

В работе в НХЛ есть дополнительная роскошь, о которой тренер молодежной команды «Ильвиса» мог только мечтать, работая по ночам на бумажном заводе. Команда летает на частном самолете и останавливается в 5-звездочных отелях. А из своей квартиры у Парккилы открывается прекрасный вид на горы.

«Иногда я просыпаюсь и не могу поверить в происходящее. Это невероятное чувство – быть здесь и работать с этими парнями. Контраст был особенно сильным в начале, когда рядом с собой ты, черт возьми, видишь самого Джо Сакика! А ведь я обычный работяга из Тампере».

Несмотря на успех, Юсси Парккила никогда не забудет, кем он был и через что прошел ради этого.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко, Андрей Старостин; eastnews.ru/AP Photo/David Zalubowski; nhl.com