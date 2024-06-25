Счастье Бобровского, боль Макдэвида и торжество Мориса. Все эмоции финала Кубка Стэнли

Они были разные.

«Флорида» – обладатель Кубка Стэнли-2024! Клуб с 31-летней историей наконец-то добрался до заветной чашки, к которой не смог прикоснуться ровно год назад.

И, кажется, три поражения подряд в этом финале только усилили радость победителей – сложно представить настолько же яркие эмоции при 4-0 в серии.

Хотя эмоций в «Эмерант Банк-арене» хватало и до матча. Просто посмотрите, с какой силой легенда «Пантерс», а теперь помощник генменеджера Роберто Луонго лупит по барабанам перед стартом игры. Попробуй проиграй.

Один из самых громких моментов вечера – Сэм Райнхарт поднимает на ноги трибуны в Санрайзе, забросив вторую шайбу «Флориды». Как оказалось позже, победную.

Но главный момент, которого болельщики «Флориды» так ждали последние 9 дней (а кто-то и 31 год) – финальные секунды основного времени – и массовые объятия команды.

Хотя, конечно, такое надо обязательно смотреть в формате видео и со звуком:

Но – минутка очевидности – победа одних означает поражение других. «Ойлерс» в финале-2024 заслужили Кубок Стэнли не меньше «Флориды» и в итоге остались ни с чем. Коннор Макдэвид долго отходил от поражения – и, похоже, даже не вышел забрать заслуженный «Конн Смайт Трофи».

В микст-зоне на капитана «Эдмонтона» и вовсе было больно смотреть, а он все повторял на вопросы журналистов: «Это отстойно. Это отстой».

Но не один он пребывал в унынии – Леон Драйзайтль сидел в окружении брошенных на лед крыс и наверняка подсчитывал свои очки в финале (0+3 за 7 игр).

У тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха наверняка смешанные чувства: этот сезон он начинал в АХЛ, тренируя фарм «Рейнджерс», а заканчивает в седьмом матче финала НХЛ. Но без трофея.

А вот у болельщиков «Эдмонтона» все однозначно: впереди 35-й сезон без Кубка Стэнли. И 32-й для всех канадских клубов лиги.

Игра именно этих парней многое решила в седьмом матче: Стюарт Скиннер пропустил на 1 бросок больше.

Бобровский хоть и остался без титула MVP плей-офф, но, похоже, его вообще это не волнует. 35-летний вратарь – чемпион НХЛ, а его заслуги оценили партнеры: Сергей – второй игрок «Флориды», кто поднял над головой Кубок Стэнли.

Первым, разумеется, был капитан «Пантерс» Александр Барков – финн по паспорту, но русский по происхождению. Он 11 лет шел к этому моменту.

Впрочем, Дмитрий Куликов, дебютировавший в НХЛ в 2009-м, потратил на чемпионский поход куда больше времени – он даже успел уйти из драфтовавшей его «Флориды» и вернуться спустя семь сезонов.

Хотя никто не ждал этого Кубка Стэнли так долго, как Пол Морис. Он дольше всех тренеров шел к нему – 26 сезонов и 1985 матчей. Это был уже третий его финал – и все вышло на тоненького.

Фото: East News /Nathan Denette/The Canadian Press via AP, ELSA/Getty AFP, CARMEN MANDATO/Getty AFP, Jason Franson/The Canadian Press via AP, BRUCE BENNETT/Getty AFP