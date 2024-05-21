«Эдмонтон» – в финале Запада! Забрал седьмой матч у «Ванкувера» – абсолютно по делу

Но у Макдэвида снова 0+0.

«Эдмонтон» был в шаге от отпуска, уступая 2-3 в серии, но настолько мощно собрался на каждый из двух следующих матчей, что вопросов о какой-либо случайности, везении и вообще справедливости результата даже не возникает. «Ойлерс» заслуженно прошли в финал Запада.

Макдэвид и Драйзайтль второй раз в своей жизни дошли до этой стадии Кубка Стэнли – два года назад все закончилось свипом 0-4 от «Колорадо». Кажется, сейчас шансов больше – тем более Коннору предстоит реабилитироваться за серию с «Ванкувером»: в трех матчах из семи у него 0+0. В том числе и прошлой ночью.

У «Эдмонтона» нашлись новые герои – Бушар и Нюджент-Хопкинс

Макдэвид провел очередной не очень яркий матч: при 20:31 на льду только 1 бросок в створ и 0 во всех ключевых показателях статистики. Он по-прежнему был заметен, разгонялся с привычной скоростью болида и вел игру своей команды, но – по меркам самого Макдэвида и его возможностей – это слабый вечер.

В прошлые разы, когда Коннор не набирал очков, «Ванкувер» побеждал. В решающий момент остальные хоккеисты «Эдмонтона» сделали все, чтобы прекратить эту традицию.

То, что Эван Бушар готов для больших дел, стало понятно еще год назад, когда защитник выбил 4+13 в 12 матчах плей-офф-2023. Были некоторые вопросы по игре в своей зоне, но вообще тогда и Макдэвид с Драйзайтлем в минусах закончили. Сейчас же кажется, что он наконец-то вырос в элитного игрока: 18+64 в регулярке (больше среди защитников только у Йоси, Макара и Куинна Хьюза) и еще более мощный темп в Кубке Стэнли. Эван выбил уже 20 очков, из них 8 – в решающие для команды моменты: 0+3 в последней игре с «Кингс», 1+2 в 6-й игре с «Ванкувером» и 0+2 – сегодня.

На 26-й минуте он метнул шайбу, не особо отдаляясь от синей линии – Шилову перекрыли весь обзор, а бросок из-под Хегландера под штангу получился точным. Гол в итоге записали на Зака Хаймана, коснувшегося шайбы на пятаке – хотя, кажется, она и так бы влетела в ворота.

Спустя 10 минут Бушар мощно приложился в большинстве – шайба отскочила от борта, и первой на ней был Райан Нюджент-Хопкинс, который эпизодом выше отдавал голевую передачу на Эвана. Этот гол в итоге стал победным во всей серии.

И тут напрашивается простой вывод: одну из установок на игру «Ванкувер» точно не выполнил – обойтись без удалений. «Эдмонтон» вернулся на проектные мощности: 2 большинства – 1 гол. Одно из удалений, кстати, на себе заработал Бушар.

За 40 кубковых матчей в НХЛ Эван набрал уже 46 очков – в истории только Брайан Лич (49) и Бобби Орр (51) выбивали больше за этот срок. Прямо сейчас у Бушара 20 очков – третий бомбардир всего плей-офф-2024 (выше, понятно, Макдэвид – 21 и Драйзайтль – 24). Четвертый – как раз Райан Нюджент-Хопкинс.

«Забить гол в седьмой игре – это то, о чем вы мечтаете с детстве – радовался нападающий, игравший в этот вечер в родной провинции Британская Колумбия. – Пока еще не осознал, потому что был сосредоточен на игре, но я определенно горжусь тем, что мы сотворили с командой. Я просто рад одержать победу, но здорово выиграть это здесь».

«Ванкувер» чуть не устроил камбэк в последние 10 минут

Вообще все должно было стать понятно уже к концу первого периода – «Эдмонтон» имел заметное преимущество, вел по броскам 13:2 (а по ходу второго периода 23:4), но Артур Шилов выдавал вот такое:

Да, он он ничего не смог сделать с броском Коди Сиси, летевшим со скоростью 139,7 км/ч, в ближний угол, но даже при 0:1 он продолжал держать команду в игре.

Все эти геройства могли быть не напрасны: «Кэнакс» в последние 10 минут чуть не устроили камбэк.

Но в этой истории больше вины самого «Эдмонтона», чем заслуги соперника. У Райана Маклауда был крайне неудачный день – сначала получил 2+2 в первом периоде за высоко поднятую клюшку, а в третьем просто промахнулся по шайбе в своей зоне.

Через 4 минуты в ворота Скиннера залетела еще одна шайба – но она стала последней в матче. Вообще если смотреть на продвинутую статистику, то может сложиться впечатление, что это была абсолютно равная игра – даже с небольшим преимуществом «Ванкувера»: 31:25 по моментам, 14:10 по моментам повышенной опасности и 2,56 – 2,57 по ожидаемым голам.

Но все это цифровое равенство накопилось только за счет третьего периода, когда «Эдмонтон» отошел защищать свои +3, а «Кэнакс» уже нечего было терять – и они полетели вперед. В остальном же это оказалась игра гостей – если б не Маклауд, это было бы куда заметнее на табло.

«Ванкувер» был довольно плох – не реализовал 3 большинства в важнейшем матче, снова куда-то исчез Элиас Петтерссон (0+0 за вечер и 1+2 за всю серию), наверняка большего ожидали от Элиаса Линдхольма (хотя к нему меньше вопросов, чем к другому шведу), плюс состав явно ослаб из-за проблем Босера со здоровьем.

Хотя в целом сезоном главный тренер, похоже, доволен: «Давайте посмотрим правде в глаза: эта команда вернула уважение этому городу и этому свитеру. В этой команде нет безразличных. Я очень горжусь ребятами».

А как сыграли наши в «Ванкувере»?

● Никита Задоров сегодня был предельно обходителен с соперниками – и особенно с Эвандером Кэйном, что позволило канадцу пару раз обойти российского здоровяка. Защитник провел 21:56 на льду, отметился 2 хитами, а под самую сирену неудачно встал на пути, возможно, спасительного броска Джея Ти Миллера.

● Илья Михеев вернулся в состав на решающую игру (Подколзин сел в запас) – и мог открывать счет в первом периоде, но переиграть Скиннера не удалось. Всего у него на льду 12:48 – и основные цифры протокола по нулям.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 3-4

Фото: AP Photo /Darryl Dyck/The Canadian Press