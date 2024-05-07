😳 «Бостон» снес «Флориду» – 5:1! Финалист-2023 выключился на 10 минут – и привет

Бобровский пропустил 4.

Еще одна восточная серия второго раунда началась если не с громкой сенсации, то с неожиданности. Сложно было предположить, что монструозная и отдохнувшая «Флорида» с весьма сбалансированным составом (даже с учетом травмы Беннетта) крупно влетит дома «Бостону», который еще в субботу играл с «Торонто» седьмой матч и у которого, например, центры топ-6 – это хорошие, но не суперзвездные Гики и Койл (а еще Заха и Дебраск в первых звеньях).

Но чьи-то чужие ожидания никак не помешали «Брюинс» забрать первый матч, периодически ставя Бобровского и его оборону в неудобное положение перед своими трибунами.

10 минут второго периода – ключевой отрезок в матче

Если честно, то ситуация должна была быть плохой для «Флориды» еще до первого перерыва – игроки словно заново входили в плей-офф и с ужасной регулярностью теряли шайбу в своей зоне. А иногда и откровенно дарили сопернику.

Но занятно, что именно «Пантерс» открыли счет в матче – после аналогичной ошибки уже у «Бостона». Как так можно играть, когда на тебя идут Ткачак и Барков – понять невозможно. Спросите у Макэвоя и Бичера. Правда, через минуту уже оборона «Флориды» привезла себе 1:1. Этот парад ошибок целиком – в одном видео.

«Флорида» провалила вторую половину этого периода – и именно здесь проиграла матч. Нет, не было какого-то массированного давления на ворота Бобровского – более того, «пантеры» на этом отрезке получили даже большинство (2 броска в створ за 120 секунд – ну такое). Но гости реализовали все, что создали – и ушли в отрыв 1:3. Слишком комфортное преимущество по игре, где «Бостон» и без того смотрелся интереснее.

Пожалуй, ключевым голом для результата матча стал вот этот – защитника Брэндона Карло за 21 секунду до второго перерыва.

И, кстати, у этого гола есть отличная история. Брэндон Карло присоединился к команде только перед самой игрой – после полета на частном самолете. Дело в том, что утром он стал отцом Крю Корбетта Карло – своего второго ребенка.

На роды защитник отправился после матча с «Торонто» – и был риск, что ко второму раунду он не успеет вернуться: «Мы ускоряли процесс настолько быстро, насколько могли. Мы переворачивали жену, ставили вверх тормашками, делали все возможное, чтобы вытащить оттуда ребенка».

Этот день он точно не забудет – особенно с учетом того, что и команда выиграла старт серии. А у Корбетта уже появилась первая история, которую он будет рассказывать друзьям.

В первом матче Сваймен переиграл Бобровского

Сложно в чем-то винить вратаря, который взял несколько выходов один-в-один (дважды от Пастрняка), но это был не лучший матч Сергея. Где-то просто не везло – как в случае с первым голом, когда он сам щитком случай пододвинул шайбу в сторону Гики. Где-то не вовремя включались инстинкты самосохранения – как в случае с победным голом. Хотя кто бы в данной ситуации не убрал голову?!

Сергей провел неплохой матч – и действительно спасал, но по такой игре 24 сэйва оказалось мало. Сегодня «Флориду» надо было прям тащить на себе: если нападение транжирило редкие моменты, то в обороне вообще случался караул.

Как это периодически делал Джереми Сваймен с «Бостоном». Разумеется, «Пантерс» пошли на штурм в третьем – тем более, подвернулось в большинство. И – исключая моменты, когда они сами промахивались в пустой угол ворот – все подчищал голкипер гостей. Причем делал это с улыбкой .

Всего за вечер у Джереми 38 сэйвов с 39 бросков. Он всего лишь 8-й стартовый вратарь в истории НХЛ, пропустивший не более 2 голов в каждом из 7 матчей с начала плей-офф.

«Мы допустили много ошибок, – чуть скромничал после игры Джим Монтгомери. – И если бы не Джереми Сваймен, это была бы намного более близкая игра по счету игра. Возможно, соперник даже бы выиграл». Сам вратарь объяснял свой успех так: «Моя работа – остановить шайбу, независимо от того, какой это был сэйв».

По отраженным броскам (95,5%) и коэффициенту надежности (1,42) Джереми прямо сейчас – лучший голкипер из оставшихся в плей-офф. И кажется, он готов стать Х-фактором в этой серии.

А как там Тарасенко и Куликов?

● У Дмитрия Куликова 15:12 на льду – 0 очков, 0 в полезности, 2 броска и 4 хита. Кажется, один из них – на своего же вратаря. Все чуть не закончилось очень плохо.

● Тарасенко провел на льду еще меньше – 13:08. И кроме «-2» в полезности ничем отметиться не смог. Даже бросков в створ не было, но именно в начале третьего периода Владимир придумал прострел на Эвана Родригеса, который закончился свалкой на пятаке «Бостона».

Но все же от него ждут явно большего.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 0-1