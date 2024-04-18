Кучеров выбил 100 передач за одну регулярку! Так делали только великие

Фантастический сезон.

Вы наверняка с утра уже наслышаны (а также начитаны ) о величии Никиты Кучерова. Самое время посмотреть – или пересмотреть – видеодоказательство этого. Праздник случился прошлой ночью – во время матча с «Торонто».

Кстати, при составлении календаря лига явно обращается к ясновидящим – или как тогда в последнем туре регулярки встречаются лучший бомбардир сезона и лучший снайпер? И Кучеров, и Мэттьюс в этот вечер могли дотянуться до важных (пусть и во многом символических) вершин в своей статистике. Получилось только у одного.

Лишь 5 игроков в истории делали 100 результативных передач за регулярку

И теперь Никита среди них. Вообще по игре показалось, что только ради этого момента хоккеисты «Тампы» и выходили на лед – никакого другого значения у матча с «Торонто» просто не было. Так, размяться перед плей-офф да Никиту поздравить.

Правда, пришлось немного подождать. Сам он отличился уже на 7-й минуте – голом. Просто некому было пасовать – он остался один перед Мартином Джонсом:

Сама игра в этот вечер «Тампе» удавалась – как повели на 4-й минуте, так до конца и не отдавали матч. А разница шайб в определенный момент составляла +5.

Юбилейная результативная передача Никиты произошла, когда под конец второго периода «Тампа» получила большинство при счете 3:1. Он просто отдал Пойнту в слот – и тот подарил партнеру праздник.

Пауза после этого гола, разумеется, затянулась. Ник Пол полез выковыривать шайбу из ворот, чтобы сохранить ее для Никиты. Болельщики на «Амали-Арене» устроили лидеру «Лайтнинг» стоячую овацию. Кучеров принимал поздравления от партнеров, словно у него день рождения.

Даже потихоньку восстанавливающийся Михаил Сергачев пришел на скамейку, чтобы по-дружески толкнуть юбиляра. Это был сотый (!!!) голевой пас Никиты в регулярке-2023/24.

Просто вдумайтесь: 100 передач – не всего, а голевых! У некоторых столько за карьеру не наберется, сколько Никита раздал за один сезон.

Да, ощущение уникальности происходящего немного смазано тем, что Коннор Макдэвид в ночь на вторник уже выбил сотку – и на это ушло меньше матчей. Но ведь и тот, и другой творят великие вещи! До них только трем игрокам в истории покорялась отметка в 100 передач – Гретцки, Лемье и Орру. Вот их лучшие результаты в карьере:

Уточнение про «лучшие» – не случайно, потому что Уэйн 11 раз за карьеру выбивал 100 передач. Что, кстати, не мешает Великому восхищаться Кучеровым – отправил главному тренеру «Тампы» сообщение по ходу матча.

«Первое, что я получил после игры. Классный жест... только восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это было довольно круто», – передал его слова Джон Купер.

Но, конечно, даже с таким мощным сезоном Кучерову до легенды не дотянуться.

Зато для русских игроков эта регулярка Никиты надолго останется образцовой. Возможно, навсегда.

Сам Никита не скрывал своей радости (что, к слову, бывает нечасто), хотя был не так ярок, как после Кубка Стэнли и пары банок чемпионского пива: «Это особенный момент. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что дали мне возможность добиться успеха. Мне повезло играть с отличными хоккеистами. Это хороший момент».

А вот у Мэттьюса не пошло – остановился на 69 голах

На празднования и поздравления Кучерову не без любопытства и легкой грусти с соседней скамейки смотрел Остон Мэттьюс. У американских усов из «Торонто» тоже была возможность отметить в этот вечер красивую цифру – не трехзначную, но тоже мощную.

70 голов за регулярку не забивали с 1993 года – нападающий мог стать лучшим по голам в одном сезоне за 31 год. И как же должно быть досадно в такой момент попасть в перекладину:

Для тех, кто считает, что игрокам все равно на цифры: за вечер Остон нанес 12 (!) бросков в створ, но так и не забил – хотя в воротах «Тампы» был даже не Василевский. Мэттьюс играл хорошо, но это явно был не его день.

Шелдон Киф даже попытался найти какие-то слова для лидера «Лифс» прямо во время матча. Хотя вряд ли нападающий сразу успокоился или переключился.

«Я хотел этого, конечно, но этому просто не суждено было сбыться, – грустно рассуждал форвард. – Самое важное – это команда и ее успех, я должен быть уверен, что выполняю свою роль лидера в этой команде и помогаю команде побеждать. Вот на чем я сосредоточен».

Но, наверное, быть первым после Лемье и единственным, кто за последние 28 лет забил 69 голов, тоже неплохо. Хотя в ближайшие недели ни Мэттьюсу, ни Кучерову будет не до гордости своими цифрами из регулярки.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Фото: instagram.com/tblightning