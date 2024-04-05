Овечкин, Малкин или Федотов – кто окажется в плей-офф НХЛ? Разбираемся

Изучаем календарь.

Прошлой ночью «Питтсбург» на выезде обыграл «Вашингтон» – и ситуация в Восточной конференции стала еще запутаннее. Теперь Овечкин может пролететь мимо розыгрыша Кубка Стэнли, а Малкин наоборот подтянулся к нему. При этом могут и оба попасть в плей-офф. Как и оба пролететь!

Вариантов – множество. Поэтому давайте просто рассмотрим то, что творится на Востоке.

Немного о тонкостях НХЛ

Для тех, кто привык к российским таблицам с бессмысленностью их дивизионов (в КХЛ убрали даже правило, что лидер дивизиона обязательно попадает в топ-2 конференции), нужен небольшой ликбез.

В розыгрыш Кубка Стэнли проходят по 8 команд от Запада и Востока. Внутри конференции эта восьмерка определяется так: три лучших клуба каждого из двух дивизионов + два оставшихся клуба в конференции с наибольшим количеством очков («уайлд-кард»). То есть с точки зрения дивизионов это необязательно пропорция 4-4, может быть и 5-3, и 3-5. Более того, чисто теоретически у команды, не пробившейся в плей-офф, может оказаться больше очков, чем у участника Кубка, из-за слишком жесткой конкуренции в своем дивизионе – но это, конечно, фантастическая ситуация.

А вот то, что у команды с седьмого-восьмого места будет лучше результат, чем у тех, кто попал в топ-3 в соседнем дивизионе – вообще обыденность. Кажется, в этом сезоне так случится с «Тампой» или «Торонто». Посмотрите на количество их очков в Атлантическом (если что: зеленым выделены клубы, кто уже гарантировал участие в плей-офф, красным – кто точно уже не попал туда).

А теперь сравните с третьим местом в Столичном – это все команды Восточной конференции. Кстати, чтоб было понятно, почему «Филадельфия» выше «Айлендерс»: у «Флайерс» больше побед в основное время (было бы поровну – смотрели бы победы до буллитов, если б и там равенство – общее количество побед, дальше бы в ход пошли личные встречи, а потом – и разница голов).

Так вот, на Востоке – просто сказка

Собственно, из-за Восточной конференции наш дизайнер Халиль сегодня и окружен хоккеем с самого утра. Там раскручивается просто фантастический сюжет: за две недели до окончания регулярного чемпионата (6-7 матчей для каждой команды) сразу 6 клубов всерьез претендуют на попадание в плей-офф, не всерьез – 8, а теоретические шансы на плей-офф сохраняют вообще 9 команд.

Среди бьющихся – «Тампа» Кучерова (спойлер: пройдет), «Вашингтон» Овечкина (а зачем распродажу на дедлайне устраивали?), «Питтсбург» Сида Малкина (есть вопросы по обмену Генцела, конечно) и «Айлендерс» Сорокина-Варламова-Романова.

В формате таблицы уайлд-кард это все выглядит так:

Очевидно, что «Тампа» с таким количеством очков уже никуда не подвинется (наоборот, может спихнуть в уайлд-кард «Торонто» – но и те не подвинутся), поэтому на первый взгляд на Востоке идет розыгрыш одной путевки.

Но! С учетом того, что «Филадельфия» держится за свое место буквально на кончиках пальцев, клубы Столичного дивизиона, по сути, участвуют в розыгрыше двух мест: третьего – в своей локальной таблице и второго – в уайлд-кард. На все это с завистью смотрят игроки «Ред Уингс» и «Сэйбрс», у которых в их дивизионе такой роскоши нет – и путевка в Кубок Стэнли ровно одна.

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Все решится на финише регулярки – для команд, всерьез претендующих на плей-офф (простите, «Баффало», «Нью-Джерси» и «Оттава»), это будет действительно горячая пора.

● В пользу «Вашингтона» – только матч в запасе. Одна победа – и не просто уайлд-кард можно взять, но и залететь на третье в Столичный дивизион. Но «Кэпс» в последних матчах довольно в плохой форме, шайба не идет в ворота – только 6 за 4 игры. Ну и соперники, конечно, не особо приятные: «Каролина», «Бостон», «Тампа» + битва с прямыми конкурентами – «Детройтом» и «Филадельфией», с которой к тому же еще и играть без дня отдыха.

● У «Филадельфии» в календаре есть «Коламбус» и «Монреаль», что явно добавляет фанатам оптимизма (но ничего не гарантирует), плюс почти попрощавшиеся с сезоном «Баффало» и «Нью-Джерси». И это был бы повод считать «Флайерс» фаворитами, если б не их серия из 5 поражений и лютые проблемы с вратарями (они как дети радуются приезду Федотова, у которого получился довольно средний сезон в ЦСКА).

● Календарь «Айлендерс» выглядит вроде максимально подходящим для выхода в плей-офф – даже матчей бэк-ту-бэк нет, но очень сильно смущают сразу две игры с «Рейнджерс» – в этом сезоне «островитяне» еще не выигрывали в дерби.

● Для «Детройта», который довольно посредственно играет на выезде, многое должно решиться где-то на подлете к Торонто. Если к тому моменту команда будет еще претендовать на плей-офф – может легко ворваться. Даже спаренные матчи с «Монреалем» не смущают – канадцам же тоже за сутки надо сменить одну арену на другую.

● «Питтсбург» набрал ход – 5 побед в 6 играх, 7 игр с очками. Но что важнее – команда берет даже те матчи, в которых выглядит хуже. Временами и вовсе терпит в своей зоне – все ради двух очков. Причем ее тащит второй вратарь Алекс Неделькович, который явно готов на многое, чтобы опередить «Ред Уингс» в этой борьбе за плей-офф. Другой вопрос: ну не может же это вечно продолжаться?

По большому счету, это не битва сильнейших – а соревнование на меньшее количество ошибок, у крепких, но не супертоповых команд. Но менее интересными от этого ближайшие две недели не будут.

А почему мы говорим только про Восток? Где Запад?

В Западной конференции без интриг. Ну разве что «Кто наберет больше очков – «Бостон» или «Даллас»?». И на этом, пожалуй, все. Чтоб было понятно – сравните список команд, участвующих хотя бы теоретически в гонке за плей-офф на Востоке, и аналогичное соревнование на Западе:

Всего четыре клуба (лет 10 назад можно было бы написать «Четыре, Карл!») бьются за два последних места. И то, как «бьются»: отрыв второго уайлд-кард от 9-го места в таблице – 7 очков. За 6 матчей до конца. Тут бессмысленно даже рассчитывать календарь – надо совсем не выходить на матчи, чтобы такое преимущество проиграть, как бы ни было грустно Бучневичу с Капризовым, которые наверняка будут играть до последнего.

Если взглянуть на общие таблицы дивизионов, тот тут тоже получается неприлично скучная картина – в Центральном вообще уже официально известны три участника плей-офф. Команды, не дотягивающиеся до уайлд-кард, даже теоретически их не нагонят.

В Тихоокеанском – парад непопаданцев. Да, «Сиэтл» и «Калгари» только в последние дни лишились мечты в этом сезоне, но в целом в плане интриги – довольно грустная картина. Не то, что на Востоке.

Если сейчас плей-офф

Обойдемся без «завтра» – потому что уже в ночь на субботу все эти расклады поменяются. Поэтому будем фантазировать нынешним моментом – а при нынешнем положении получились бы чумовые пары: например, дерби Нью-Йорка или серия-реванш второго раунда Востока-2023 Флорида – Торонто. А Макдэвид против действующих чемпионов – ну огонь же?

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Впрочем, с уровнем команд в НХЛ почти все пары первого раунда получатся крутыми при любых сочетаниях. Осталось только понять, кто в итоге пройдет в плей-офф.

Фото: East News /AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Gene J. Puskar