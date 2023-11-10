Мощный перфоманс Бедарда: 2+2 в матче с «Тампой». Даже Кросби и Макдэвид 4 очка так рано не выбивали

Освоился в лиге?

Очередной разрекламированный талант ищет себя во взрослом хоккее – и, в отличие от прошлых примеров, находит. Да, Бедард сыграл только 12 матчей, но даже за это время он показал себя ярче, чем Лафреньер или Слафковски в их целые дебютные сезоны. У Коннора – 6 голов в последних 7 играх, и видно, что это только начало. Он готов учиться и становиться лучше.

Как пишет TheAthletic, на последних тренировках главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон обратил внимание игрока на то, что стоит быть более агрессивным и вообще не ждать шайбы от партнеров, а создавать моменты самому. Как итог: в следующем же матче Бедард обставил на пятачке Хедмана, а в одной из следующих атак лишил шайбы Кучерова в центре площадки.

Да, «Чикаго» скатался в гости к «Тампе» – и Коннор не просто сделал дубль, а выбил 2+2:

● на 5-й минуте матча сравнял счет, замкнув с пятачка передачу Курашева;

● отдал Тайлеру Джонсону при выходе 2-в-0 на 18-й минуте;

● почти в такой же ситуации – но, скорее, уже был выход 2-в-1 – получил передачу от Фолиньо. Надо признать: Коннор не переиграл Юханссона, но Сирелли протолкнул ее в свои же ворота.

● в начале второго периода Бедард в большинстве нашел на пятачке Кори Перри – и так счет стал 5:2 в пользу «Блэкхокс».

«Его игра показывает, что он особенно талантлив для 18-летнего парня, – сказал 38-летний Перри, повидавший на своем веку не одного некствана. – Вы легко можете понять, почему вокруг него так много шумихи».

Коннор, кстати, мог выходить и на 5 очков с хет-триком – но в середине матча с пятачка в касание бросил прямо во вратаря.

«Я чувствовал, что были игры, в которых я мог набирать больше, но при этом у меня было ноль очков, – рассуждал форвард после игры. – Никогда не знаешь [как пойдет]. Иногда дела обстоят так, как сегодня. Приятно попасть в протокол».

Отставание в -3 «Тампа» уже не отыграла – хотя и было полматча впереди. Итог – 3:5 в пользу гостей, и сложно сказать, чего больше в этом результате: таланта Бедарда или бардака «Лайтнинг» в обороне (по ожидаемым голам у «Чикаго» было всего 2,62), но Коннор точно осваивается в лиге и становится увереннее.

Главный тренер Люк Ричардсон согласен: «Он новичок в лиге, он провел только дюжину игр. Но он начинает по-настоящему разбираться в этом хоккее и использовать свои навыки в меру своих возможностей. Сегодня вечером это принесло свои плоды для него и для нас».

«Не поймите меня неправильно, – комментировал Михаил Сергачев. – Он хороший игрок, но сегодня мы сами дали ему набрать эти очки. Это полностью зависит от нас». И если вы думаете, что защитник «Тампы» неуважительно отнесся к «Чикаго», то вы еще не слышали речи Джона Купера, который послу матча сказал, что его игроки, по сути, подарили халявную победу сопернику.

Так или иначе, но Бедард эти 4 очка набрал – и вписал себя в историю. Для начала клубную: никто в «Блэкхокс» не выбивал столько за матч в таком возрасте – 18 лет 115 дней. Оказалось, что это и третий результат в истории лиги вообще. Были только два более юных игрока, кто выбивал столько за вечер: Тед Кеннеди (18 лет 27 дней) и Беп Гвидолин (18 лет 58 дней). Вы вряд ли их знаете, потому что оба набирали свои очки в сезоне НХЛ-1943/44.

Но куда интереснее сравнивать Бедарда с современными (или хотя бы не настолько давними) звездами. Возьмем только ключевых и Кэйна как легенду «Чикаго». Кстати, Патрику он как раз уступил по скорости матча с 4+ очками, а вот многих других топов обошел – даже своего тезку.

Сейчас у форварда «Чикаго» 7 голов в 12 матчах – неплохой снайперский результат. Только одна из выбранных нами звезд забила за этот срок больше – и легко догадаться, кто именно.

Если же смотреть по очкам, то молодой канадец явно отстает от легенд, хотя в целом идет по весьма неплохому графику, который в итоге должен привести его в этом сезоне к «Колдер Трофи».

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Фото: AP Photo/Chris O’Meara