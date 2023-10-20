Второй номер драфта-2023 забил в первом же матче. У Бедарда так не получилось

Знакомьтесь, еще один Карлссон в НХЛ.

Практически уникальный случай – второй пост за неделю про «Анахайм» на Sports.ru. Прежде «утки» нечасто обращали на себя внимание – это касалось и игры (последние в лиге в сезоне-2022/23), и русских хоккеистов в составе, но теперь хватает поводов говорить о них чаще.

В ночь на понедельник свой первый гол в НХЛ забил Павел Минтюков, выбранный в первом раунде драфта-2022. Безусловно, защитник – одна из главных надежд на успешное будущее клуба, но точно не главная. Прошлым вечером в лиге наконец-то дебютировал Лео Карлссон, ушедший этим летом вторым на драфте. Гол в ворота «Далласа» – во многом заслуга партнера Троя Терри, но и бросок получился таким, что у Эттинджера не было шансов его забрать.

Швед теперь идет по графику «гол за матч», а у Бедарда такого не случилось. К слову, стартовать в чемпионате они должны были с разницей в пару дней, но Карлссон немного повредился на предсезонке.

В итоге дебют отложился на пять дней – до встречи со «Старс». Получилось для Лео в целом неплохо: гол при двух бросках в створ, 19 минут на льду и «+2» полезности в проигранном матче. Главная беда – конечно, со вбрасываниями: только 1 взятое из 7 (и то в центральной зоне) – это 14%, но почти у всех молодых проблемы с этим при адаптации в лиге.

«Это было хорошо, – подытожил Карлссон свой дебют. – Да, второй период был не таким уж хорошим, я плохо работал ногами и еще были недочеты, но первый и третий периоды были хороши».

Тренер «Анахайма» Грег Кронин тоже остался доволен игроком: «В первом периоде его игра была немного размеренной, а затем он начал набирать обороты. Он давно не играл, так что надо отдать ему должное: он выходит против фаворита Кубка Стэнли на Западе – у «Далласа» чертовски хорошая команда – и по ходу игры Карлссон просто становился все лучше и лучше».

Таким образом, Лео – четвертый игрок драфта НХЛ-2023, дебютировавший в лиге.

Минтюков снова набрал очки, но «Даллас» выиграл

Но не менее интересна и статистика Павла Минтюкова. Он по прежнему проводит много времени на льду, и 18:23 – теперь его лучший айстайм. За это время он два раза бросил по воротам, 3 раза хитанул соперника, но, главное, поучаствовал в первом голе «Анахайма» результативным пасом (его первым в НХЛ!) и закончил с полезностью «+1»:

Сначала Павел попал в соперника, но не выключился из эпизода – и отдал шайбу отошедшему на синюю линию Зеграсу. А дальше уже Терри добил почти в пустые ворота.

Но в итоге «Анахайму» все это не особо помогло – «Даллас» взял победу в основное время. Занятно, что первый период по броскам закончился со счетом 17-7 (было 13-1) в пользу «уток», а второй они проиграли со счетом 1-12. Причем «Старс» таким преимуществом пользовались лучше – и реализовали два большинства.

По факту «Старс» даже третий гол не забивали – шайба влетела в сетку от конька Кэма Фаулера. Лео Карлссон мог стать героем вечера – но Эттинджер на этот раз взял бросок.

Гости вовремя воспользовались тем, что «Анахайм» выпал из игры, стал ее замедлять – и в итоге «старс» оказались чуть лучше: и по продвинутой статистике, и по счету на табло.

Кстати, другой русский защитник «Дакс» – Илья Любушкин – тоже закончил матч с полезностью «+1», но без очков и без бросков. Зато с двумя хитами. Всего он провел 16:29 на льду этим вечером.

Бедард – фаворит «Колдер трофи» или не все так очевидно?

Карлссон ушел на драфте сразу за очередным канадским некстваном, но забавно, что в целом его не считают конкурентом Бедарда. Многие ждали, что вторым уйдет Адам Фантилли – и именно их противостояние будет раскручивать лига. Только «Анахайм» спутал всем карты и предпочел шведа.

Сложно прогнозировать по одной игре, но конкретно в этот вечер Лео выглядел как игрок, которому по силам хотя бы составить конкуренцию Бедарду и Кули в гонке за «Колдером». Хотя в целом старт сезона у молодых игроков вышел не особо впечатляющим.

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Фото: East News/AP Photo/Kyusung Gong