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Рейтинг русских игроков НХЛ прямо сейчас: сразу 5 вратарей, Овечкин все ниже, Задоров – в топ-20

Евгений Малкин Евгений Малкин
Артемий Панарин Артемий Панарин
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Никита Задоров Никита Задоров
Колорадо Колорадо
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Питтсбург Питтсбург
Торонто Торонто
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Илья Сорокин Илья Сорокин
Калгари Калгари
Павел Бучневич Павел Бучневич
НХЛ НХЛ
Коламбус Коламбус
Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Иван Проворов Иван Проворов
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Рейнджерс Рейнджерс
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Ванкувер Ванкувер
Александр Овечкин Александр Овечкин
Никита Кучеров Никита Кучеров
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Владислав Гавриков Владислав Гавриков
Александр Георгиев Александр Георгиев
Сент-Луис Сент-Луис
Вегас Вегас
Андрей Свечников Андрей Свечников
Флорида Флорида
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Айлендерс Айлендерс
Иван Барбашев Иван Барбашев
Андрей Василевский Андрей Василевский
Илья Самсонов Илья Самсонов
Михаил Сергачев Михаил Сергачев
Каролина Каролина
Александр Романов Александр Романов
Вашингтон Вашингтон
Миннесота Миннесота
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
Оттава Оттава
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Хоккей Хоккей

За год многое изменилось.

Новый сезон НХЛ стартует совсем скоро – и как минимум полсотни российских игроков выйдут на лед, чтобы побороться сначала за плей-офф, а потом – и за Кубок Стэнли. В одних клубах эти хоккеисты будут играть просто важную роль, в других – ключевую. Кто-то поборется в регулярке за личные награды, а кто-то – продолжит биться за место в истории. Но каждый из них точно даст о себе знать.

Мы провели новое голосование внутри хоккейной редакции – и собрали новый рейтинг лучших наших игроков-2023/24. На этот раз расширили до 25 человек. Ну и важное напоминание: уже заработанные трофеи и достижения здесь не учитываются – скорее, попытка предугадать нынешнюю форму той или иной нашей звезды. Можно соглашаться, а можно нет, идеальное место для альтернативных рейтингов – комментарии под постом (а можно вообще блог на Трибуне завести ради такого). 

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8 комментариев

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GreenUfa
Как можно Задорова поставить выше Проворова
+6
-1
+5
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4etlanin
удивительно, что в рейтинге некоторых экспертов Панарин круче Сорокина, и это только один пример.
+2
0
+2
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Белый офицер
Зэдоров наверное после вью взлетел в рейтинге выше Гаврикова. Других объяснений у меня нет.
+3
-1
+2
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Max9999
Никита Задоров ниже Ивана Проворова. Не понял.
+2
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kadniv
Ответ GreenUfa
Как можно Задорова поставить выше Проворова
И Гаврикова.
Скорее всего, интервью понравилось экспертам Спортсру...
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Hitgoe Himgob
Эх, хорошая сборная бы у нас собиралась...
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Evincive
Свечников выше Малкина -?
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Max9999
Ответ GreenUfa
Как можно Задорова поставить выше Проворова
тот же вопрос. Проворов стабильно первая пятерка. Меньшиство+ большинство.
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