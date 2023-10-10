Рейтинг русских игроков НХЛ прямо сейчас: сразу 5 вратарей, Овечкин все ниже, Задоров – в топ-20

За год многое изменилось.

Новый сезон НХЛ стартует совсем скоро – и как минимум полсотни российских игроков выйдут на лед, чтобы побороться сначала за плей-офф, а потом – и за Кубок Стэнли. В одних клубах эти хоккеисты будут играть просто важную роль, в других – ключевую. Кто-то поборется в регулярке за личные награды, а кто-то – продолжит биться за место в истории. Но каждый из них точно даст о себе знать.

Мы провели новое голосование внутри хоккейной редакции – и собрали новый рейтинг лучших наших игроков-2023/24. На этот раз расширили до 25 человек. Ну и важное напоминание: уже заработанные трофеи и достижения здесь не учитываются – скорее, попытка предугадать нынешнюю форму той или иной нашей звезды. Можно соглашаться, а можно нет, идеальное место для альтернативных рейтингов – комментарии под постом (а можно вообще блог на Трибуне завести ради такого).