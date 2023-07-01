Костин – на два года в «Детройте», Орлов и Тарасенко в поисках клубов. Следим за открытием рынка в НХЛ
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Майк Бэбкок - официально главный тренер «Коламбуса»
Канадец красиво дождался, когда его контракт с «Торонто» (где он не работал с ноября 2019-го) закончится, и, не особо затягивая, подписал соглашение с «Блю Джекетс». Два года по 4 млн каждый.
Интересно, как себя при новом главном проявят Тарасов, Чинахов и Марченко. Проворов в принципе будет осваиваться после первого перехода в карьере, а Воронкову просто надо привыкнуть к североамериканскому хоккею.
Бреннстрем остается «Сенатором»
«Оттава» продлила новый контракт с Эриком - на 1 год и 2 млн долларов. Есть, конечно, подозрение, что швед пока не раскрылся так, как рассчитывали на него в клубе, но за такие деньги почему бы не дать и еще шанс.
1 июля, конечно, безумно интересный день. Просто посмотрите, кто выходит на рынок свободных агентов: Дмитрий Орлов, Владимир Тарасенко, Патрик Кэйн, Райан О’Райлли, Тайлер Бертуцци, Джейсон Цукер, Алекс Киллорн, Джей Ти Комфер, Джон Клингберг, Тристан Джерри, Мэтт Дамба, Майкл Бантинг.
Официально безработный и Мэтт Дюшен, которого «Нэшвилл» выкинул на драфт отказов с целью выкупа контракта. В общем, будет жарко.
Официальное открытие рынка - 19:00 мск.
Еще немного новостей КХЛ, которые на самом деле про НХЛ.
Как сообщает Metaratings, Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА на 2 года после службы. Интересное решение, которое будет долго о(б)суждаться болельщиками.
Но вряд ли «Филадельфия» всерьез рассчитывала на приезд вратаря после случая с армией. На ближайший год у «летчиков» есть Харт, Петерсен и Сандстрем. А через год что-нибудь придумают.
Защитник Шакир Мухамадуллин попрощался с «Салаватом»:
«Наша история началась еще на улице Зорге во Дворце Спорта. Там я впервые начал заниматься хоккеем и мог только мечтать выйти в форме «Салавата Юлаева». Спустя столько лет я с гордостью могу сказать, что играл за родную команду! У нас были разные сезоны, взлеты и падения. Но мы всегда были вместе. Я никогда не забуду свой этап в карьере в Уфе, огромная благодарность «Салавату»: тренерам, персоналу, партнерам по команде, руководству и, конечно, болельщикам!
Сейчас начинается новый этап в карьере. Этот пост я пишу сидя в аэропорту, через несколько часов уже окажусь по другую сторону океана».
Трогательный пост, хотя и совершенно неновостной - свой последний матч за уфимцев он сыграл еще 11 марта, а потом уже был в составе фарм-клуба «Сан-Хосе». Сможет сейчас зацепиться за главную команду, из которой, кстати, собрался уходить Карлссон?
Костин остается в «Детройте»!
А вот и первые новости: Клим Костин не едет в Омск, а остается в «Детройте», куда его обменял «Эдмонтон» пару дней назад. Контракт на 2 года, кэпхит - 2 млн.
Кроме него, контракт с «Ред Уингс» подписал Густав Линдстрем - продлился еще на один год, за который получит 950 тысяч долларов.
Рынок открывается!
Всем привет! Этот день настал!
Момент, который для многих болельщиков важнее, чем драфт, а для некоторых вообще интереснее, чем хоккей их любых команд - официальный старт переходам в НХЛ!
Это должен быть очень волнительный день - вероятно, не все свободные агенты подпишутся сегодня, но движуха должна быть знатная! Присоединяйтесь к нашему онлайну!
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