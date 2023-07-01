Майк Бэбкок - официально главный тренер «Коламбуса»

Канадец красиво дождался, когда его контракт с «Торонто» (где он не работал с ноября 2019-го) закончится, и, не особо затягивая, подписал соглашение с «Блю Джекетс». Два года по 4 млн каждый.

Интересно, как себя при новом главном проявят Тарасов, Чинахов и Марченко. Проворов в принципе будет осваиваться после первого перехода в карьере, а Воронкову просто надо привыкнуть к североамериканскому хоккею.