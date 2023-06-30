Всего 19 наших парней.

В Нэшвилле прошел второй день драфта НХЛ-2023. Тут уже майки на сцене никто не вручал и клубы по традиции занимались тем, ради чего и собрались – выбирали себе юниоров, которые впоследствии могут их усилить.

На этот раз из русских выбрали только 19 игроков – и за последние шесть лет это самый низкий показатель. При этом доверие к парням, которых взяли в первом раунде, показывает, что речь не идет о пресловутом русском факторе в глобальном смысле – возможно, сказалось отсутствие международных турниров и то, что не все клубы имеют скаутов в России, а своих европейских селекционеров не рискуют отправлять на игры МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Однако даже в такой ситуации есть светлые пятна. Всех нас приятно удивляет «Каролина» – она была активна в отношении наших игроков в 2022-м и сохранила этот курс сейчас.

«Каролина» идет к статусу самого русского клуба НХЛ

Мы вспоминали об этом год назад, но не грех напомнить. В период с 1997 по 2017 годы «Харрикейнс» взяли только одного русского на драфте, но потом все изменилось: с 2018-го по 2022-й они выбрали 12 игроков, а сейчас добавили еще пятерых.

Похоже, «Каролина» просто пользуется хитрой лазейкой. Дело в том, что в коллективном соглашении НХЛ изменились правила. С задрафтованным игроком из любой европейской лиги (кроме КХЛ) нужно заключить контракт в течение четырех лет после драфта, иначе клуб потеряет на него права. Этот нюанс – часть работы трансферного соглашения между НХЛ и европейскими лигами.

А для игроков КХЛ, с которой у НХЛ нет трансферного соглашения, а есть только меморандум об уважении контрактов, предусмотрен другой пункт: клубы НХЛ на драфте закрепляют права на них на пожизненной основе. То есть «Каролина» сейчас свои пики после третьего раунда тратит не на европейцев или североамериканцев, которых потом рискует потерять, а на россиян – они играют в сильной лиге и в теории за счет конкуренции могут вырасти в приличных игроков, которые раскроются после 23-24 лет.

Это игра в долгую, но она может принести свои плоды. Взять драфт-2020 – там в третьем раунде был выбран Александр Никишин. Знали бы клубы о его будущем прогрессе тогда – выбирали бы на уровне первого раунда.

Пока же «Каролина» выбрала трех русских нападающих и двух вратарей, причем выбор достаточно интересный. Тот же Яровой почти весь сезон провел в основе «Витязя», Рыков – одна из будущих звездочек «Трактора», 18-летний Муханов не терялся на уровне ВХЛ в не самой сильной команде.

Почти все выбранные русские играют дома

Наметилась хорошая тенденция, которой могут быть довольны в ФХР и записывать это в свои заслуги: 18 из 19 игроков, ушедших на этом драфте, играют в системе КХЛ-ВХЛ-МХЛ. Только казанец Айдар Суниев, которого можно назвать воспитанником ЦСКА, играл в Северной Америке, причем даже не в CHL – он выступал в лиге Британской Колумбии, а в следующем сезоне будет играть за команду университета Массачусетса.

Все остальные представляют российские клубы, причем самые разные – есть даже представители команд ВХЛ или их молодежек. В целом же 18 задрафтрованных русских разбросаны на 14 команд – тут нет тотального доминирования одной из школ, что тоже можно считать позитивным моментом.

Плюс можно порадоваться за белорусов, чей хоккей в последнее время на подъеме. У них выбрано сразу пятеро игроков – рекорд для драфта НХЛ. Возможно, наши хоккейные чиновники скажут, что все это благодаря хорошей конкуренции в КХЛ и товарищеских матчах сборных России и Беларуси, но вряд ли это на самом деле так – у белорусов действительно растет сильное поколение игроков, которым помогают развиваться в минском «Динамо» и внутреннем чемпионате.

Наших вратарей хорошо ценят

Мы уже вскользь упомянули, что «Каролина» взяла двух русских киперов – Хажеева из «Белых Медведей» и Егора Вельмакина, который был очень хорош в воронежском «Буране», а с нового сезона будет играть в системе минского «Динамо». Отметился и «Калгари», закрепивший права на Егора Егорова из московского «Динамо».

Но более интересно, что «Филадельфия» и «Монреаль» выбрали двух вратарей из команды МХЛ «Мамонты Югры» – Егора Заврагина и Евгения Волохина. Оба 2005 года рождения, оба не провели ни одного полноценного матча в ВХЛ (Заврагин только выходил на замену и отыграл семь с половиной минут) и оба достаточно здорово себя показали в МХЛ.

Причем Волохин был в числе трех номинантов на приз лучшему новичку лиги, но награду не получил. Тем не менее, это лишний повод для всех нас следить за ВХЛ – наверняка в следующем сезоне оба вратаря получат шансы в основе «Югры».

«Анахайм» взял итальянца и представителя коренных народов

«Утки» немного удивили еще накануне, когда вместо Адама Фантилли взяли под вторым номером шведа Лео Карлссона. Теперь же пошли еще дальше: у «Анахайма» было два пика в концовке второго раунда – и там интересный выбор. Под 59-м номером ушел Кэри Терранс – представитель мохоки (еще их называют могавки), племени индейцев, которые жили в канадских провинциях Онтарио и Квебек и на севере штата Нью-Йорк. Примечательно, что он родом из резервации Аквесансе, откуда вышло много профессиональных игроков в крикет, но Кэри пошел по другому пути. Если что, он не первый представитель этого народа в НХЛ – защитник «Флориды» Брэндон Монтур тоже принадлежит к роду мохоков.

А следующим пиком Пэт Вербик взял итальянского вратаря Дамиана Клара. Он будет играть во второй шведской лиге за «Брюнес», а до этого играл в Австрии в академии «Ред Булла». Он считается самым молодым вратарем на взрослых ЧМ – в 2021-м его включили в заявку сборной, когда ему было 16 лет. Правда, он так и не провел ни одной минуты на том турнире.

Среди итальянских игроков его 60-й пик – самый высокий за всю историю. Из шести задрафтованных итальянцев в лиге дебютировал только один – Дэн Катеначчи. И есть еще один нюанс: НХЛ считает игроков на драфте по месту рождения, и вот тут уже есть расхождения. Швейцарец Лука Сбиса родился в Италии, и его выбирали гораздо раньше, чем Клара – под 19-м номером.

Красивая история для Дэвида Пойла

Наверное, мы никогда не перестанем удивляться красивым и трогательным историям из НХЛ и задаваться вопросом, почему у них так могут, а у нас – ну, не всегда. В этом же случае все совпало просто идеально: генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл вот-вот уйдет на пенсию после 46 лет (!) работы в качестве хоккейного функционера, его 1 июля заменит Барри Троц.

И вот в седьмом раунде драфта слово берет генменеджер «Нью-Джерси» Том Фицджералд, который отдает свой 218-й пик «Нэшвиллу» в обмен на пик седьмого раунда в 2024-м. Просто для того, чтобы Пойл сделал свой последний выбор в качестве GM франшизы, в которой он трудился со дня основания клуба и в которой сам Фицджералд был первым капитаном.

Весь зал встретил этот жест стоя и овациями в адрес легенды менеджерского цеха. Могла ли эта история закольцеваться как-то иначе? Кажется, что нет – все получилось просто идеально.

Сыновья, братья и другие родственники драфта-2023

Не будем нарушать традицию и отметим тех парней с драфта, которые вышли из хоккейных семей. Каждый год выбирают чьих-то сыновей или братьев – иногда они оказываются в том же клубе, где уже есть их родные, хотя далеко не всегда.

• 37-й пик. Итан Готье, «Тампа-Бэй» – двоюродный брат форварда «Оттавы» Жюльена Готье и сын Дениса Готье (554 матча в НХЛ).

• 45-й пик. Максим Штрбак, «Баффало» – сын Мартина Штрбака, который немного побегал в НХЛ и отыграл шесть сезонов в России за ЦСКА, «Магнитку», ХК МВД и «Динамо».

• 79-й пик. Брэд Гардинер, «Даллас» – сын Брюса Гардинера (312 матчей в НХЛ), который успел заскочить на сезон в «Ладу» в начале нулевых.

• 101-й пик. «Монреаль» выбрал Флориана Зекая – родного брата Арбера Зекая.

• 103-й пик. Коул Кнубл, «Филадельфия» – сын Майка Кнубла, который играл с Овечкиным и в общей сложности провел более 1000 матчей в НХЛ.

• 115-й пик. Джейсон Шогабай, «Тампа-Бэй» – двоюродный брата Ти Джея Оши из «Вашингтона».

• 117-й пик. Ларри Кинэн, «Детройт» – его дед с таким же именем отыграл 233 матча в НХЛ в период с 1961 по 1972 годы.

• 120-й пик. Алек Черник, «Филадельфия» – сын словака Ивана Черника, которого могут помнить болельщики «Сибири» – у него 50 матчей в КХЛ в сезоне 2008/09.

• 124-й пик. Беккет Хендриксон, «Бостон» – сын ассистента тренера «Миннесоты» Дарби Хендриксона.

• 149-й пик. Аарон Пионк, «Миннесота» – родной брат Нила Пионка из «Виннипега».

• 175-й пик. Остин Роест, «Нэшвилл» – сын Стэйси Роест, который отыграл 244 матча в НХЛ за «Детройт» и «Миннесоту» и сейчас работает ассистентом генменеджера в «Тампе».

• 196-й пик. Дэвид Кли, «Сан-Хосе» – сын Кена Кли, у которого 934 игры за карьеру в НХЛ.

• 197-й пик. Люк Миттлстадт, «Монреаль» – брат Кейси, действующего игрока «Баффало».

• 199-й пик. Маттео Манн, «Филадельфия» – сын Трента Манна, помощника генменеджера «Оттавы».

Бонус: не имеет отношения к драфту, но это случилось в момент его проведения

Клим Костин – в «Детройте». «Ред Уингс» получили его и Кайлера Ямамото абсолютно бесплатно, в обмен на «будущие договоренности». Для самого форварда это хороший шаг – у «Детройта» нет тех проблем с потолком зарплат, которые есть у «Эдмонтона». Пока о договоренностях по контракту никаких слухов и инсайдов нет, но для Клима этот обмен выгоден с точки зрения того, что он а) получит то, на что рассчитывает в плане финансов и б) будет играть более важную роль, чем в «Ойлерс».

Плюс ко всему, эта сделка может означать одно: с большой долей вероятности Костин останется в НХЛ. Наверняка из-за этого взгрустнули в Омске, где окучивали форварда и настойчиво звали обратно в КХЛ. На самом деле, в нынешнем «Авангарде» Костин был бы уверенным игроком топ-6 (если даже не топ-3) и претендовал на роль одной из звезд лиги. Впрочем, теоретическая возможность такого сценария сохраняется.

Сезон позади, драфт завершен, но есть кое-что вкусное на десерт – совсем скоро откроется рынок свободных агентов, за которым мы непременно будем следить.

Фото: East News/AP Photo/George Walker IV, AP Photo/Paul Sancya; РИА Новости/Григорий Сысоев; instagram.com/tblightning