13 комментариев

Очень грустная история.

Казалось, что этот плей-офф станет временем Бобровского – начиная с третьего матча первого раунда он выдал фантастическую игру с какими-то сумасшедшими показателями (пропустил на 19,7 голов меньше, чем должен был по расчетам).

Казалось, что главные претенденты на MVP плей-офф – тот же Бобровский или Ткачак.

Казалось, что 1-3 в серии – не приговор: «Флорида» отыгрывала уже такое даже против «Бостона», лучшей команды регулярки за многие годы – Сергей тащил при этом все, что только можно.

А потом настал пятый матч финала – и оказалось, что «Пантерс» не готовы помочь своему вратарю, а удержать этот «Вегас» в одного даже теоретически невозможно.

Уже на 12-й минуте «Флорида», играя в большинстве, допустила глупейший обрез в чужой зоне – Стоун перехитрил и Бобровского, и Монтура, отвлекавшегося на второго игрока «Вегаса».

Спустя пару минут Бобровский потащил бросок Айкела – шайба при этом зашла за спину Сергею, но в ворота не заползла, столкнувшись с клюшкой. Голкипер накрывал, но не заметил, как за доли секунды до этого Монтур выбросил шайбу – и прямо на соперника. 0:2.

Во втором периоде вообще начался кошмар.

• сначала ошибка «Пантерс» на смене – контратака с броском Мартинеса в девятку с убойной позиции без помех;

• через пару минут – вчистую проигранная позиционная атака с выводом Смита на пустой угол ворот;

• дальше уже явно ошибся на перемещении сам Бобровский, пропустив бросок Стоуна;

• а на последних секундах второго периода, когда счет еще был хотя бы теоретически отыгрываемым, полевые «Флориды» придумали в своей зоне вот такое:

4 пропущенных за 9:30 и 1:6 к третьему периоду – все в матче было уже ясно. В итоге «Флорида» пропустила 9 шайб, а Бобровский – 8 (в одной из ситуаций его меняли на шестого полевого – и залетела в пустые).

Безусловно, вина вратаря в итоговом счете есть: по продвинутой статистике, «Вегас» наиграл на 6,93 голов – так что парочку своих Сергей пропустил. Но абсолютно точно, что никакой вины в сегодняшнем поражении нет.

«Я очень горжусь, и для меня было привилегией играть с парнями и сражаться с ними, – говорил российский голкипер после матча. – Это определенно тяжелый, очень тяжелый способ проиграть матч таким образом и закончить сезон таким образом. Но мы проделали фантастическую работу, и я хочу ориентироваться на это. В прошлом году мы выиграли только один раунд плей-офф. В этом году – три раунда. Итак, мы строимся. Мы можем добраться сюда, и мы взволнованы. В следующем сезоне у нас будет еще одна возможность, и я этому очень рад».

К этому финалу Бобровский шел 13 лет (хотя, по сути, всю жизнь) – и остался ни с чем. Теоретически у него будет еще шанс взять Кубок Стэнли: вратарь показал, что он играет на свой контракт в 10 млн и все слухи про обмен можно забыть, а «Флорида» – что готова решать большие задачи даже в неудачный сезон.

Соглашение игрока и клуба рассчитано еще на 3 года. И даже если к 37 Сергей будет без трофея, не стоит отчаиваться. Вы же помните, что 37-летний Куик, проваливший сезон в «Кингс», ушедший на дедлайне в «Вегас» и проигравший конкуренцию Хиллу – голкиперу без кубкового опыта, снова стал чемпионом?

Никогда не знаешь, где тебя найдет твой Кубок Стэнли.

Финал

Счет в серии: 4-1

Фото: AP Photo/John Locher