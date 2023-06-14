13 комментариев

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Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены

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Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Хоккей Хоккей

Очень грустная история.

Казалось, что этот плей-офф станет временем Бобровского – начиная с третьего матча первого раунда он выдал фантастическую игру с какими-то сумасшедшими показателями (пропустил на 19,7 голов меньше, чем должен был по расчетам).

Казалось, что главные претенденты на MVP плей-офф – тот же Бобровский или Ткачак.

Казалось, что 1-3 в серии – не приговор: «Флорида» отыгрывала уже такое даже против «Бостона», лучшей команды регулярки за многие годы – Сергей тащил при этом все, что только можно.

А потом настал пятый матч финала – и оказалось, что «Пантерс» не готовы помочь своему вратарю, а удержать этот «Вегас» в одного даже теоретически невозможно.

Уже на 12-й минуте «Флорида», играя в большинстве, допустила глупейший обрез в чужой зоне – Стоун перехитрил и Бобровского, и Монтура, отвлекавшегося на второго игрока «Вегаса».

Спустя пару минут Бобровский потащил бросок Айкела – шайба при этом зашла за спину Сергею, но в ворота не заползла, столкнувшись с клюшкой. Голкипер накрывал, но не заметил, как за доли секунды до этого Монтур выбросил шайбу – и прямо на соперника. 0:2.

Во втором периоде вообще начался кошмар.

• сначала ошибка «Пантерс» на смене – контратака с броском Мартинеса в девятку с убойной позиции без помех;

• через пару минут – вчистую проигранная позиционная атака с выводом Смита на пустой угол ворот;

• дальше уже явно ошибся на перемещении сам Бобровский, пропустив бросок Стоуна;

• а на последних секундах второго периода, когда счет еще был хотя бы теоретически отыгрываемым, полевые «Флориды» придумали в своей зоне вот такое:

4 пропущенных за 9:30 и 1:6 к третьему периоду – все в матче было уже ясно. В итоге «Флорида» пропустила 9 шайб, а Бобровский – 8 (в одной из ситуаций его меняли на шестого полевого – и залетела в пустые).

Безусловно, вина вратаря в итоговом счете есть: по продвинутой статистике, «Вегас» наиграл на 6,93 голов – так что парочку своих Сергей пропустил. Но абсолютно точно, что никакой вины в сегодняшнем поражении нет. 

«Я очень горжусь, и для меня было привилегией играть с парнями и сражаться с ними, – говорил российский голкипер после матча. – Это определенно тяжелый, очень тяжелый способ проиграть матч таким образом и закончить сезон таким образом. Но мы проделали фантастическую работу, и я хочу ориентироваться на это. В прошлом году мы выиграли только один раунд плей-офф. В этом году – три раунда. Итак, мы строимся. Мы можем добраться сюда, и мы взволнованы. В следующем сезоне у нас будет еще одна возможность, и я этому очень рад».

К этому финалу Бобровский шел 13 лет (хотя, по сути, всю жизнь) – и остался ни с чем. Теоретически у него будет еще шанс взять Кубок Стэнли: вратарь показал, что он играет на свой контракт в 10 млн и все слухи про обмен можно забыть, а «Флорида» – что готова решать большие задачи даже в неудачный сезон.

Соглашение игрока и клуба рассчитано еще на 3 года. И даже если к 37 Сергей будет без трофея, не стоит отчаиваться. Вы же помните, что 37-летний Куик, проваливший сезон в «Кингс», ушедший на дедлайне в «Вегас» и проигравший конкуренцию Хиллу – голкиперу без кубкового опыта, снова стал чемпионом?

Никогда не знаешь, где тебя найдет твой Кубок Стэнли.

Кубок Стэнли

Финал

Вегас – Флорида 9:3 (2:0, 4:1, 3:2)
Дата проведения
14 июня, 03.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Стоун ()
2:0 – 13 Хаг (Маршессо, Айкел)
2:1 – 22 Экблад (Казинс)
3:1 – 30 Мартинес (Пьетранжело, Айкел)
4:1 – 32 Смит (Теодор, Карлссон)
5:1 – 37 Стоун (Стивенсон, Хауден)
6:1 – 40 Амадио (Смит)
7:1 – 48 Барбашев (Теодор, Айкел)
7:2 – 48 Райнхарт (Монтур, Беннетт)
7:3 – 51 Беннетт (Райнхарт, Форслинг)
8:3 – 54 Стоун ()
9:3 – 59 Руа (Макнэбб, Теодор)
Вратари: Хилл 32/35 – Бобровский 22/30.

Счет в серии: 4-1

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

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«Вегас» смог повторить чемпионский финт «Тампы»: специально держал лидера в списке травмированных до плей-офф

Фото: AP Photo/John Locher

13 комментариев

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Костя Кот
почему не сняли с игры, не по человечески это. считаю отвратительным решение тренера.
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TR31HK
Вот кого реально жаль, затащил даже в финал команду не умеющую забивать и защищаться, а с Вегасом совсем перестали играть полевые
+11
-1
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Kakajan Baymyradow
Для Флориды сам финал это уже достижение, ведь они Бостон и Каролина прошли, это уже что-то говорит. Поздравляю Вегас с первой победой и Боба ещё будет возможность выиграть Кубок Стэнли
+2
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Montenegro Serbian
Ответ Костя Кот
почему не сняли с игры, не по человечески это. считаю отвратительным решение тренера.
Не вижу тут ничего странного. Там у всей команды не пошло.
Почему именно вратарю в такой ситуации делать особые условия, не вижу изюма: не блистали ни защитники, ни нападающие, ни вратарь. Вот пусть все и доигрывают матч до конца.
Я ещё понимаю если бы Боб адски косячил и пускал совсем уж откровенные бабочки и его можно было снять с игры чисто по игровым соображениям.
В данной ситуации всё справедливо.
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bedLaM
Очень жаль было Боба, иногда казалось что защитники ему за что то мстят, подставляли раз за разом
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Pronger
как показывает практика, КС можно брать и со средним вратарем, который просто ловит кураж. Вася, Куик на пике, да это были топы. Но Хилл, Кюмпфер, Беннингтон, Холтби, Мэтт Мэррей у пингов, Чикаго с Кроуфордом и Ниеми, все средние вратари
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Thomas Schaaf
Ответ TR31HK
Вот кого реально жаль, затащил даже в финал команду не умеющую забивать и защищаться, а с Вегасом совсем перестали играть полевые
Классика спортс.ру на ветках НХЛ - выигрывают всегда усилиями российских игроков, а проигрывает всегда никчемная команда.

И без разницы, что один игрок как бы хорош он ни был не может тащить в плей-офф (Макдевид и Драйзайтль передают привет)
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