Все к тому и шло.

Официально межсезонье в НХЛ пока не стартовало, но уже пошли интересные сделки между клубами, которые либо вообще не попали в плей-офф, либо из него вылетели. Первым русским, сменившим команду этим летом, стал Иван Проворов.

Слухи о его возможном обмене появлялись еще по ходу регулярки, потом был достаточно громкий отказ надевать радужную символику на раскатку, породивший целую волну подобных решений в НХЛ, но только сейчас «Филадельфия» решила обменять защитника.

Проворов – в «Коламбусе», но в сделке задействован еще один клуб

Итак, Иван перешел в из «Флайерс» в «Блю Джекетс». Но это был не прямой обмен – в сделке оказался еще один участник.

Речь о «Лос-Анджелесе», который удержал у себя 30% зарплаты Проворова (2,025 млн) и при этом еще пожертвовал пиком второго раунда драфта-2024. Его отдали «Филадельфии» за то, что «летчики» забрали к себе вратаря Кэла Петерсона, защитника Шона Уолкера и молодого проспекта Хельге Гранса. Обмен первых двоих – маневры «Кингс» по освобождению места в платежке: по итогам сделки они сократили ведомость на 5,625 млн. Вероятно, все это ради нового контракта с Владиславом Гавриковым.

«Лос-Анджелес» к тому же получил 33-летнего защитника Кевина Коннотона (последний сезон полностью провел в АХЛ) и 27-летнего форварда Хэйдена Ходжсона, у которого только семь игр в НХЛ.

«Летчики» же помимо драфт-пика и игроков от «королей» получили приятный бонус от «Коламбуса»: выбор в первом раунде драфта-2023 (он был у «Блю Джекетс» как раз от «Лос-Анджелеса» после мартовского обмена Гаврикова) и условный выбор во втором раунде – «жакеты» должны будут решить, когда именно отдадут этот пик: на драфте-2024 или уже в 2025-м.

Почему «Филадельфия» отказалась от Проворова?

Скорее всего, «Флайерс» просто перестали ждать от него прогресса и поняли, что пришло время пойти разными дорогами. Иван в своей лучшей форме – очень приличный игрок, входит в топ-3 сильнейших русских защитников в нынешней НХЛ. Вот только в лучшей форме он в последний раз был достаточно давно.

У Проворова был классный второй сезон в НХЛ (2017/18), когда он забил 17 голов и набрал 41 очко в регулярке. После этого он неплохо провел регулярку-2019/20 и здорово проявил себя в плей-офф, но затем его результативность резко пошла на спад – и отчасти это стоит связать с общими неудачными результатами команды в последние годы.

За последние два сезона защитник схватил суммарные «-37» в полезность, а слухи о его обмене всплывали все чаще. Все банально и прозаично: статистика оставляла желать лучшего, а игра была далеко не такой надежной, как прежде. И все это при зарплате в 6,75 млн в год и контракте, истекающем только в 2025-м, поэтому когда появился шанс взять еще один пик в первом раунде драфта-2023, в клубе думать не стали.

«Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары обороны для нашей команды. Но за выбор на глубоком драфте приходится платить. Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это ключевой элемент сделки. Кроме того, теперь появляется шанс у наших молодых защитников», – объяснил решение генменеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

В целом же причины обмена Проворова лежат на поверхности – и они исключительно хоккейные. Та самая история с отказом надеть радужную символику была прилично раздута, но вряд ли оказала какое-то ключевое влияние. Хотя бы потому, что слухи об обмене возникали и до этого – вопросы к Ивану были уже давно. Хотя это никогда не превращалось в массовый хейт даже среди болельщиков.

Что ждет защитника в «Коламбусе»?

Хочется верить, что в «Блю Джекетс» Проворов сможет перезагрузить карьеру – очевидно, что ему пора сменить обстановку и попробовать себя в новой команде. Тот случай, когда и клуб и получил выгоду, и поступил по-человечески, отпустив игрока, уровень которого начал стремительно падать – хотя природный талант и скиллы никуда не делись.

Иван был и по-прежнему остается защитником для топ-4, а если в «Коламбус» придет Майк Бэбкок, то тренер со своим опытом может найти подход к игроку и помочь вернуться на прежний уровень.

«Нашим приоритетом было усиление оборонительной линии, – объяснил решение генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен. – Иван – это признанный защитник с левым хватом, который по-прежнему является молодым игроком и у которого лучшие сезоны еще впереди. Он незамедлительно усилит нашу оборонительную группу игроков».

Но, кажется, менеджмент «жакетов» отводит игроку еще одну роль, не менее важную. У «Коламбуса» собирается банда из нескольких молодых русских в возрасте 22-24 лет – Даниил Тарасов, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, плюс еще подъедет Дмитрий Воронков. Сам Проворов ненамного старше, но гораздо опытнее – ему 26, на его счету уже 532 матча в НХЛ. Раньше роль «дядьки» выполнял Гавриков, и как раз-таки в раздевалке и за пределами площадки от Проворова ждут такого же позитивного влияния и на русских партнеров, и на остальную команду.

К тому же, у «Коламбуса» есть несколько перспективных защитников в системе клуба, которые могут расти и прогрессировать рядом с Проворовым. Сочетание его опыта и навыков может пойти на пользу «Блю Джекетс» во многих вопросах, но многое будет зависеть и от самого защитника, для которого обмен должен стать определенным сигналом к тому, что в игре нужно что-то менять. Иначе следующий контракт в карьере будет уже не таким долгосрочным и уж тем более не таким большим.

Фото: East News/AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Derik Hamilton