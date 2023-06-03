Главная сенсация того сезона.

«Золотым рыцарям Вегаса» всего шесть лет, но нынешний финал станет для них уже вторым в их короткой истории. Причем впервые они почти дотянулись до Кубка Стэнли в свой дебютный сезон: команда, собранная Джорджем Макфи на драфте расширения, стала настоящей сенсацией!

В 2018-м «Вегас» установил несколько рекордов для франшиз-новичков: по набранным очкам (109), по длительности победной серии (8 матчей), по общему количеству побед (51) – а также отдельно по гостевым (22) и домашним (29) победам. Как-то незаметно клуб выиграл Тихоокеанский дивизион – и довольно уверенно продолжил побеждать в плей-офф. Сначала «рыцари» вынесли «Лос-Анджелес» (4-0), потом обыграли «Сан-Хосе» (4-2) и лишили надежды «Виннипег» в финале конференции (4-1).

Сказка «Вегаса» могла войти в историю, но только в финале им попался «Вашингтон» с Александром Овечкиным, который не собирался никому отдавать Кубок. Борьбы не получилось (1-4) – «рыцари» со стороны наблюдали, как «Кэпс» носятся по льду с трофеем в руках. Но для команды-новичка это был сумасшедший сезон.

Разумеется, за шесть лет состав «Вегаса» заметно поменялся – но и в нынешнем есть игроки, которые помнят тот финал. Давайте проследим, что стало сейчас с хоккеистами той команды.