22 комментария

«Даллас» не готов к камбэку.

Вот и все – финал Запада тоже завершился. Довольно бесславно для «Далласа»: вместо предпоследнего шага к историческому камбэку с 0-3 в серии команда получила 0:3 в шестом матче уже к 15-й минуте. Возвращение Бенна, мягко говоря, не помогло. «Старс» на глазах своих зрителей упустили из рук игру – и так не смогли хоть за что-нибудь ухватиться до конца матча.

В НХЛ будет новый чемпион: ни «Вегас», ни «Флорида» еще не брали Кубок Стэнли. И это должна быть жаркая серия.

Четвертое звено «Вегаса» зарешало, а тройка Бенна провалила матч

Матч получился довольно однообразным в плане сюжета: «Вегас» атаковал, забивал – и так шесть раз. В целом вот краткий пересказ всей игры, которая была безумно важна для «Далласа», хотя команда никак это не показала.

Уже на третьей минуте сразу четыре хоккеиста «Старс» свалились на один участок за собственными воротами и получили в них гол. Игроки «рыцарей» отлично поборолись у борта, а бросок выдержавшего Уильяма Каррье оказался в итоге победным в этом матче.

Вообще четвертое звено «Вегаса» Каррье – Руа – Колесар провело выдающийся вечер. Помимо победного гола они забросили и третий, который прибил «Даллас» в том же первом периоде. Просто посмотрите, как Колесар и Каррье выходят из обороны и что делают дальше. Гифкой тут не обойдешься – нужно смаковать повторы.

На секунду – это четвертое звено. Именно против него чаще всего выходила тройка Бенна, вернувшегося после дисквалификации. И именно в этих двух эпизодах она получила «-2» в полезность. Кстати, в третьем голе именно Джейми не успел к Мартинесу, разгонявшему шайбу из-за ворот «Вегаса».

Вообще сочетание Сегин – Бенн – Джонстон можно назвать ошибкой Питера Дебура – тройка уступила и по броскам в створ (1-8), и по бросковым попыткам (6-13). Позже на лед стало выходить звено Бенн – Джонстон – Делландреа – провело меньше времени, но хотя бы выиграло свои смены и (3-0 по бросковым попыткам, 2-0 по броскам в створ).

Возвращение Бенна триумфальным не назовешь. После того глупого удара по Стоуну и двухматчевой дисквалификации он должен был в одиночку вытаскивать шестую игру. Дебур накануне называл его «разъяренным медведем, ожидающим возможности снова сыграть». Вместо этого все увидели может быть не плюшевого, но все равно лишь мишку: «-2», 1 бросок в створ, 2 хита, 3 блокированных, 1 отбор, 1 потеря и только 25% (!) выигранных вбрасываний при 12:36 на льду. Возможно, без него «Далласу» было бы лучше.

Главные звезды вечера – Вильям Карлссон и Эдин Хилл

При шатауте в качестве главного героя вечера принято выделять вратаря, но «Даллас» вообще ничего не показал в атаке. Даже если вспомнить, что Эдин Хилл только третий-четвертый вратарь «Вегаса» (там еще есть Ленер, пропустивший весь сезон), то ничего выдающегося ему в эту ночь делать не пришлось.

«Старс» еле как наскребли 23 броска (к началу третьего периода вообще было 12). NaturalStatTrick насчитал техасцам 3 момента повышенной опасности и 1 ожидаемый гол – но, судя по игре, это, скорее, утешительный жест со стороны статистики. Сложно вспомнить момент «Далласа», который действительно был голевым. Даже гифкой дать нечего.

Поэтому лучше уж отметим Вильяма Карлссона. Нападающий, который играет за «рыцарей» с первого их сезона, сейчас второй снайпер Кубка Стэнли. Этим вечером он сделал дубль: сначала реализовал большинство в первом периоде, а в самом начале третьего сделал дубль, морально добив соперника. Но как же хорош был в этом эпизоде Амадио.

У Вильяма – 10 голов. Столько же – у Хинтца, вылетевшего из Кубка Стэнли, а больше (13) только у Леона Драйзайтля, который сделал это еще раньше. За титул лучшего снайпера плей-офф Карлссон будет бороться с Мэттом Ткачаком и Джонатаном Маршессо (по 9).

Что там у наших?

Евгений Дадонов так и не смог продолжить серию – похоже, что-то серьезное. Теперь уже можно ждать новостей с точным диагнозом.

Барбашев провел очередной хороший матч. Именно он начал атаку в большинстве в первом периоде, когда забивал Карлссон – но в протокол не попал, его передача была третьей. А в середине матча Иван выдал просто пас-конфетку на Маршессо. Джонатан решил усилить момент – забил еще и в домик.

У Ивана – 1 передача, 1 бросок, 4 хита и 1 блокированный при 14:46 на льду. Но главное – впереди второй финал Кубка Стэнли в его жизни. Один он уже выиграл – и с того момента Барбашев очень сильно прокачался.

Финал Запада

Счет в серии: 2-4

Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers/Getty Images/AFP