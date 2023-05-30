22 комментария

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«Вегас» – в финале Кубка Стэнли! Не дал шансов на седьмой матч: забил 3 еще в первом периоде, а вратарь потащил вообще все

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Хоккей Хоккей

«Даллас» не готов к камбэку.

Вот и все – финал Запада тоже завершился. Довольно бесславно для «Далласа»: вместо предпоследнего шага к историческому камбэку с 0-3 в серии команда получила 0:3 в шестом матче уже к 15-й минуте. Возвращение Бенна, мягко говоря, не помогло. «Старс» на глазах своих зрителей упустили из рук игру – и так не смогли хоть за что-нибудь ухватиться до конца матча.

В НХЛ будет новый чемпион: ни «Вегас», ни «Флорида» еще не брали Кубок Стэнли. И это должна быть жаркая серия.

Четвертое звено «Вегаса» зарешало, а тройка Бенна провалила матч

Матч получился довольно однообразным в плане сюжета: «Вегас» атаковал, забивал – и так шесть раз. В целом вот краткий пересказ всей игры, которая была безумно важна для «Далласа», хотя команда никак это не показала.

Уже на третьей минуте сразу четыре хоккеиста «Старс» свалились на один участок за собственными воротами и получили в них гол. Игроки «рыцарей» отлично поборолись у борта, а бросок выдержавшего Уильяма Каррье оказался в итоге победным в этом матче.

Вообще четвертое звено «Вегаса» Каррье – Руа – Колесар провело выдающийся вечер. Помимо победного гола они забросили и третий, который прибил «Даллас» в том же первом периоде. Просто посмотрите, как Колесар и Каррье выходят из обороны и что делают дальше. Гифкой тут не обойдешься – нужно смаковать повторы.

На секунду – это четвертое звено. Именно против него чаще всего выходила тройка Бенна, вернувшегося после дисквалификации. И именно в этих двух эпизодах она получила «-2» в полезность. Кстати, в третьем голе именно Джейми не успел к Мартинесу, разгонявшему шайбу из-за ворот «Вегаса».

Вообще сочетание Сегин – Бенн – Джонстон можно назвать ошибкой Питера Дебура – тройка уступила и по броскам в створ (1-8), и по бросковым попыткам (6-13). Позже на лед стало выходить звено Бенн – Джонстон – Делландреа – провело меньше времени, но хотя бы выиграло свои смены и (3-0 по бросковым попыткам, 2-0 по броскам в створ).

Возвращение Бенна триумфальным не назовешь. После того глупого удара по Стоуну и двухматчевой дисквалификации он должен был в одиночку вытаскивать шестую игру. Дебур накануне называл его «разъяренным медведем, ожидающим возможности снова сыграть». Вместо этого все увидели может быть не плюшевого, но все равно лишь мишку: «-2», 1 бросок в створ, 2 хита, 3 блокированных, 1 отбор, 1 потеря и только 25% (!) выигранных вбрасываний при 12:36 на льду. Возможно, без него «Далласу» было бы лучше.

Главные звезды вечера – Вильям Карлссон и Эдин Хилл

При шатауте в качестве главного героя вечера принято выделять вратаря, но «Даллас» вообще ничего не показал в атаке. Даже если вспомнить, что Эдин Хилл только третий-четвертый вратарь «Вегаса» (там еще есть Ленер, пропустивший весь сезон), то ничего выдающегося ему в эту ночь делать не пришлось.

«Старс» еле как наскребли 23 броска (к началу третьего периода вообще было 12). NaturalStatTrick насчитал техасцам 3 момента повышенной опасности и 1 ожидаемый гол – но, судя по игре, это, скорее, утешительный жест со стороны статистики. Сложно вспомнить момент «Далласа», который действительно был голевым. Даже гифкой дать нечего.

Поэтому лучше уж отметим Вильяма Карлссона. Нападающий, который играет за «рыцарей» с первого их сезона, сейчас второй снайпер Кубка Стэнли. Этим вечером он сделал дубль: сначала реализовал большинство в первом периоде, а в самом начале третьего сделал дубль, морально добив соперника. Но как же хорош был в этом эпизоде Амадио.

У Вильяма – 10 голов. Столько же – у Хинтца, вылетевшего из Кубка Стэнли, а больше (13) только у Леона Драйзайтля, который сделал это еще раньше. За титул лучшего снайпера плей-офф Карлссон будет бороться с Мэттом Ткачаком и Джонатаном Маршессо (по 9). 

Что там у наших?

Евгений Дадонов так и не смог продолжить серию – похоже, что-то серьезное. Теперь уже можно ждать новостей с точным диагнозом.

Барбашев провел очередной хороший матч. Именно он начал атаку в большинстве в первом периоде, когда забивал Карлссон – но в протокол не попал, его передача была третьей. А в середине матча Иван выдал просто пас-конфетку на Маршессо. Джонатан решил усилить момент – забил еще и в домик.

У Ивана – 1 передача, 1 бросок, 4 хита и 1 блокированный при 14:46 на льду. Но главное – впереди второй финал Кубка Стэнли в его жизни. Один он уже выиграл – и с того момента Барбашев очень сильно прокачался.

Кубок Стэнли

Финал Запада

Даллас – Вегас 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Дата проведения
30 мая, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Каррье (Колесар)
0:2 – 10 Карлссон (Смит, Руа)
0:3 – 14 Колесар (Мартинес, Каррье)
0:4 – 30 Маршессо (Хаг, Барбашев)
0:5 – 42 Карлссон (Амадио)
0:6 – 52 Амадио (Смит, Карлссон)
Вратари: Эттинджер 23/29 – Хилл 23/23.

Счет в серии: 2-4

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Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers/Getty Images/AFP

22 комментария

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Y BO
Ставлю на Вегас в финале, хотя за них и не болею
+14
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Nikola Shell
Флорида чемпион
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Pink Floyd1276
«Вообще сочетание Сегин – Бенн – Джонстон можно назвать ошибкой».
«Позже на лед стало выходить звено Бенн – Джонстон – Делландреа (3-0 по бросковым попыткам, 2-0 по броскам в створ)».
Может все-таки проблемой был Сегин, а не Бенн - интересно как бы отреагировали сми если Дебур заскрэтчил бы своего капитана.
+3
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Evgeny Trifonov
Так как поддерживаю всех российских игроков в НХЛ, буду болеть за Флориду. У Вани кубок уже есть, пусть Серёга возьмёт теперь.
+1
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Trash Talking
Даллас удивил в плохом смысле этого слова. Какие-то ватные и аморфные вышли на матч, клюшки совсем не держали. Как на тренировочную раскатку. Тренер под стать команде - твою команду разматывают уже в первом периоде решающего матча, вратарь за первые 14 минут пускает 3 шайбы, а он стоит, как будто так нужно и всё идёт по плану. Надо было Оттинджера сразу заменить после третьей - и команду бы взбодрил сразу. Хотя, возможно, в тот момент Дебур подумал: "Да пошло оно всё - будь как будет!"
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Белый офицер
Вегас катал Даллас как детей. 5 шайб из 6 разыграны до верного. И это в решающей игре для звезд. Бенн конечно удивил со знаком минус. То что он сдулся это понятно, но после того как ты подвел клуб и вернувшись в состав должен был лед выжигать, а он катался чуть ли не на прямых ногах. Мда... .. . Жаль Павелски
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Максим Смирнов
Ответ Igor' Govorov
Глупо говорить о полном провале в адрес человека, у которого постоянные травмы и на момент подписания контракта такого не было. До травм он играл на эти деньги без вопросов.
Глупо вообще подписывать долгосрочные контракты с кем-либо, ведь с человеком что угодно произойти может. И спад, и травмы, и т.д. Год, максимум два это оптимал
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Igor' Govorov
Ответ Serge Vendino
Сегин - конечно, полный провал менеджмента Далласа. Еще 4 года будет висеть огромный контракт, но человек даже в регулярке не играет на уровень первого звена, а в плове вообще ничего не показывает
Глупо говорить о полном провале в адрес человека, у которого постоянные травмы и на момент подписания контракта такого не было. До травм он играл на эти деньги без вопросов.
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Kuznechkin
Ответ NACfoRekcuF
Смешные какие-то команды на западе. Ну, может вегас отстоит за всех.
На moneypuck прогнозят победу
Вегас 55,6%
Флорида 44,4%
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Serge Vendino
Ответ Igor' Govorov
Глупо говорить о полном провале в адрес человека, у которого постоянные травмы и на момент подписания контракта такого не было. До травм он играл на эти деньги без вопросов.
Какая разница для Далласа, в чем причина его плохой игры? Очевидно, что Сегин с таким контрактом - обуза для звёзд, которая не даёт показывать результаты ещё лучше
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Serge Vendino
Ответ Pink Floyd1276
«Вообще сочетание Сегин – Бенн – Джонстон можно назвать ошибкой». «Позже на лед стало выходить звено Бенн – Джонстон – Делландреа (3-0 по бросковым попыткам, 2-0 по броскам в створ)». Может все-таки проблемой был Сегин, а не Бенн - интересно как бы отреагировали сми если Дебур заскрэтчил бы своего капитана.
Сегин - конечно, полный провал менеджмента Далласа. Еще 4 года будет висеть огромный контракт, но человек даже в регулярке не играет на уровень первого звена, а в плове вообще ничего не показывает
+1
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Nikola Shell
Ответ sk0208827
Просто с телефона пишу и вставляю 😊
😁
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sk0208827
Ответ Nikola Shell
Как здесь смайлы ставить?
Просто с телефона пишу и вставляю 😊
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Nikola Shell
Ответ sk0208827
Ну что же будем посмотреть) буду рад ошибиться.
Как здесь смайлы ставить?
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sk0208827
Ответ Nikola Shell
Да не, Флорида хорошо адаптируется под любого соперника. Вегас конечно с одной стороны более разнообразный чем к примеру Торонто, но и стабильностью он не отличается, да и вратарская линия за Флоридой
Ну что же будем посмотреть) буду рад ошибиться.
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Nikola Shell
Ответ sk0208827
смешно потому что) у Флориды выходные затянулись, в финале заржавеют.
Да не, Флорида хорошо адаптируется под любого соперника. Вегас конечно с одной стороны более разнообразный чем к примеру Торонто, но и стабильностью он не отличается, да и вратарская линия за Флоридой
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sk0208827
Ответ Nikola Shell
А чего ты смеёшься?)
смешно потому что) у Флориды выходные затянулись, в финале заржавеют.
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Nikola Shell
Ответ sk0208827
🤣🤣🤣
А чего ты смеёшься?)
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Федя-гол
кстати, Барбашев может стать только вторым российским напом, кто взял чашку с 2 разными клубами
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NACfoRekcuF
Смешные какие-то команды на западе. Ну, может вегас отстоит за всех.
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