Намечается камбэк?

Интересно, что «Даллас» начал побеждать, только когда оказался на краю – и других вариантов уже не было. На этот раз победа не в овертайме и даже с разницей больше, чем в одну шайбу – редкость для этой серии.

Счет 2-3 уже не кажется катастрофичным, а уверенности теперь явно больше у игроков «Старс». Дожмут ли до грандиозного камбэка?

Игра «Старс» стала мощнее и увереннее

На фоне своих первых матчей «Даллас» выглядит гораздо собраннее – кажется, тот факт, что практически любая ошибка может отправить в отпуск, мотивирует команду. Более того, у нее нет двух важных игроков – Дадонова и Бенна – и все равно игра «Старс» цельная, никто не выпадает, а героем матча вообще стал тот, от кого меньше всего ждали.

Хотя, конечно, без недочетов не обходится. Казалось, что предыдущие игры должны были чему-то научить команду – но нет, Марчмент удалился уже на 50-й секунде. «Вегас» тут не забил, но в итоге позже все равно открыл счет.

«Далласу», кстати, опять пришлось дважды отыгрываться по ходу вечера, но делали они это с какой-то легкостью, укладываясь в плюс-минус пару минут после пропущенного.

При этом у них было очень много действительно опасных моментов, но несколько сумасшедших спасений совершил вратарь «Вегаса» Эдин Хилл. Типа такого:

При этом победная шайба в матче оказалась явно на совести вратаря. Но, во-первых, именно благодаря ему «Вегас» дотянул до середины третьего периода при счете 2:2, а во-вторых, продвинутая статистика уверяет, что у «Далласа» 4,38 ожидаемых гола за матч – 4 и получилось. Просто залетели они не в стопроцентных моментах, а в менее очевидных ситуациях.

Хилл сыграл надежно и эффектно, но свои броски не взял в итоге. Стал ли он виновником поражения? Нет, но и фактором Икс для успеха своей команды тоже не был.

«У нас было 24 потери шайбы – негодовал тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди. – Я не уверен, что мы бы обыграли «Аризону» с 24 потерями, при всем уважении к «Аризоне». Это явно неправильный способ игры». Это действительно антирекорд франшизы по количеству потерь в одном кубковом матче. И то, над чем следует поработать «Вегасу», хотя раньше с этим проблем не было (6,39 потерь в среднем – в регулярке, топ-5 в лиге, в плей-офф – 9,03).

Вообще счет на табло довольно точно описывает то, что было на площадке. Возможно, «Вегас» наиграл еще на одну шайбу, но точно не на победу. «Даллас» постарался – и своим мощным прессингом, и тем что удаление Марчмента на первой минуте так и осталось единственным в матче.

Делландреа – неожиданный герой пятого матча

Первая звезда вечера – 22-летний канадец с весенним именем Тай. Для тех, кто не особо следит за «Далласом» в регулярках, напомним: парня выбрали на драфте НХЛ-2018 под 13-м номером – и за это время он набрал 33 (12+21) очка в 109 играх чемпионата. Позже него тогда, кстати, ушли, например, Джоэл Фараби, Тай Смит, К’Андре Миллер, Расмус Сандин, Филипп Курашев, Кирилл Марченко, Егор Шарангович – и все они показывают куда более заметную результативность.

Но никто из них не забивает в финале конференции, Делландреа – забивает. Причем дублем в середине третьего периода важнейшего матча. С разницей в 87 секунд:

• сначала он прошил Хилла во время атаки с ходу броском из круга вбрасывания. Да, был рикошет от клюшки Пьетранжело, но угол все равно вратарский, он должен был останавливать этот бросок.

• а во время своей следующей смены очень вовремя успел на добивание.

«Просто хотел бросить, – рассказывал Делландреа про свой первый гол. – В прошлой игре у меня была возможность, которую я действительно должен был использовать, и у меня еще были шансы. Так что сегодня было приятно использовать свой шанс и внести свой вклад в победу».

Для Делландреа это только первый полноценный сезон в НХЛ, и поэтому это его первый дубль за «Даллас» вообще. В Кубке Стэнли у него до этого был только один гол – «Миннесоте» в первом раунде.

Интересно, что старт этой серии он провел вне заявки – и только к третьей игре получил место в составе. Там у него, кстати, было 4 минуты штрафа и «-1» – не исключено, что дисквалификация Бенна и травма Дадонова помогли ему отыграть четвертый и пятый матч.

«Это тяжело. Нельзя отрицать, что это тяжело [входить в игру по ходу серии], – сказал Делландреа после матча. – Просто убедитесь, что вы чувствуете себя готовым и являетесь частью этого… Я благодарен за хорошую группу характерных парней. Просто нужно быть готовым. Я просто сосредоточился на том, чтобы мы выигрывали игры, и я был счастлив за нашу банду»

Место на шестой он себе, кажется, уже гарантировал.

Что там у наших?

С Дадоновым все понятно: лечится – и все надеются, что на шестую игру он сможет выйти.

У Ивана Барбашева – неудачный вечер с той точки зрения, что он снова не вышел в финал Кубка Стэнли. С точки зрения же личной игры – вполне приятный матч. Именно он открыл счет в первом периоде, подобрав шайбу после борьбы Айкела, поставив корпус и положив ее в пустой угол ворот. Вышло красиво.

У него 1 гол с одного броска, 1 хит, 1 заблокированный и 1 потеря при 17:49 на льду. Возможно, ему стоило бы чаще бросать по воротам Эттинджера.

Барбашев – четвертый бомбардир «Вегаса» в плей-офф: у него 14 очков, как и у Стивенсона. Впереди них – Стоун (15), Маршессо (16) и Айкел (18). Среди всей же лиги он 13-й – точно успевает попасть в топ-10, чем бы финал Запада ни закончился.

Финал Запада

Счет в серии: 3-2

Фото: East News/ETHAN MILLER/Getty AFP