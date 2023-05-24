37 комментариев

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Все идет к финалу «Вегас» – «Флорида». «Даллас» провалил старт третьего матча и теперь горит 0-3

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Барбашев – один из героев вечера.

Финалы конференций – какой-то парадокс: сначала в каждом матче идет лютая заруба с овертаймами, но при этом 2-0 в сериях. Потом проигрывающие команды собираются, настраиваются и почти в два раза перебрасывают соперников в третьих играх – и уступают там всухую. В итоге и на Западе, и на Востоке маячит свип, а игроки «Флориды» и «Вегаса» нет-нет, да и представляют себя уже в финальной серии Кубка Стэнли.

Борьба окончена? Или еще нет?

«Даллас» просто завалил первые минуты важнейшей игры

К счастью, третий матч «Вегаса» и «Далласа» отличался от того, что накануне устроили «Флорида» и «Каролина» (перфоманс Бобровского – это топ, но 1:0 за 60 минут – зрелище для гурманов). Причем разительно и с первых же минут.

«Старс», кажется, вообще не сделали выводов: тройка Айкела – с Барбашевым и Маршессо – уже на первой минуте хозяйничала в их зоне. «Вегас» вчистую выиграл борьбу у бортов! В матче этот эпизод начался гораздо дольше – и техасцы все время бегали за шайбой от борта к борту в попытках ее выкинуть. В итоге все закончилось голом.

71-я секунда важнейшей игры, уже 0:1 при домашних трибунах – что может быть хуже для «Далласа»? Ну, например, удаление лидера до конца матча через 42 секунды.

Не очень понятно, чем думал Джейми Бенн, ударив клюшкой в лицо лежащего соперника, но явно не головой.

Естественно, здесь 5 минут штрафа и удаление до конца матча. «Вегас» забросил одну шайбу в большинстве, а потом на той же атакующей волне – но уже формально в равных составах – забил еще. Эттинджер, пустивший в ближний угол, поехал меняться на лавку.

3:0 к восьмой минуте. После пяти бросков «Вегаса». Заканчивайте этот матч, несите следующий.

И можно бы сказать, что подставивший команду Бенн теперь просто обязан организовать камбэк в серии, начиная со следующей игры – вот только этой следующей игры у него может не быть. НХЛ наверняка дисквалифицирует Джейми за такую дичь.

Подробно рассказывать о хоккее, который был в оставшиеся 52 минуты, нет никакого смысла. «Даллас», естественно, пытался отыграться, а «Вегас» коротал время до конца матча надежной игрой в обороне – идеально наработали на сухарь вратаря Эдина Хилла, хотя он и сам был неплох.

По всем продвинутым метрикам – и по опасным моментам, и по опасным моментам повышенной опасности, и даже по ожидаемым голам – преимущество у «Старс». Вот только все это они начали набивать уже при 0:3, когда других вариантов, кроме как лезть в атаку, и не оставалось. «Рыцарям» же вообще ничего не надо было – все, что надо они забрали. И это очень бесило болельщиков на трибунах.

Фанаты «Далласа» совершенно отвратительно проявили себя по ходу матча: бросали на лед банки, бутылки, прочий мусор, а Хилла даже окатили поп-корном. Из-за них во втором периоде не доиграли 21 секунду. Но такими действиями команде точно не поможешь.

Нерва у «Далласа» было слишком много – и на трибунах, и в действиях игроков. Но пока вся их серия с «Вегасом» – как драка Макса Доми и Николаса Хага: одни стараются, пытаются достать соперника, а другие только смеются.

Иван Барбашев – один из героев вечера: гол и две передачи

Голевую передачу на Айкела, который потом отдал шайбу на Маршессо, вы уже видели. А вот два остальных результативных действия Барбашева прошли без участия привычных партнеров.

Именно Иван был тем игроком, который наказал «Даллас» за грязь Бенна – точно бросил в контратаке (в большинстве!) с передачи Николя Руа.

Забавно, что за несколько секунд до этого «Даллас» мог сравнять счет – и гол мог быть не просто важным, а решающим для хода игру. Но нет, не судьба.

В середине второго периода тот же Барбашев поучаствовал в голе Пьетранжело. По сути, там тоже была реализация большинства: Хейсканен вышел со скамейки, но не успел прибежать в свою зону.

За вечер у Ивана 3 (1+2) очка, полезность «+2», 1 бросок, 3 хита, 1 блокированный – и все это за 16:55 на льду (3:41 – в большинстве). Кажется, максимально удачная сделка на дедлайне. Он вторая звезда дня, первая – Эдин Хилл с его сухарем и 34 сэйвами.

Хотя парни в раздевалке «рыцарей» признали лучшим именно Барбса – по традиции лучший игрок получает очки и парик Элвиса, после чего произносит какую-то речь. Выглядит очень забавно, но это «Вегас», детка.

А что там у Евгения Дадонова?

Все плохо. Возможно, не настолько, как у Бенна, который подставил свою команду – но Дадонов тоже досрочно прекратил матч. На 12-й минуте падающий Роппе Хинтц въехал в ногу российскому партнеру – Евгений упал и больше не появлялся на льду, проведя за вечер всего 2:52.

Информации о том, насколько все серьезно, пока нет. Но если «Далласу» предстоит четвертый матч без Дадонова и, вероятно, без Бенна – то это уже сейчас напоминает окончание сезона.

Кубок Стэнли

Финал Запада

Даллас – Вегас 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Дата проведения
24 мая, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Маршессо (Барбашев, Айкел)
0:2 – 5 Барбашев (Руа)
0:3 – 7 Каррье (Колесар, Блюгерс)
0:4 – 28 Пьетранжело (Руа, Барбашев)
Вратари: Уэджвуд 10/11, Эттинджер 2/5 – Хилл 34/34.

Счет в серии: 0-3

В обоих финалах конференции НХЛ счет 0-3. Почему так? А как же невероятная конкуренция?

У Бобровского – первый сухарь в плей-офф за карьеру! «Флорида» ведет 3-0 в серии с «Каролиной»😳

«Флорида» прет в финал благодаря идеальному балансу. В этом смысле лучше только «Тампа», но она давно вылетела

Фото: East News/AP Photo/Tony Gutierrez

37 комментариев

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Юрий Толкунов
Ответ Саша Шарапов
С детства за золотые ночи !
Такая же история, мне 47 и я с детства за Кракен.
+13
0
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Саша Шарапов
С детства за золотые ночи !
+12
0
+12
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nata shima
Желаю что бы Барбашев выбил такой же контракт,как Ничушкин и не погарел на проститутке.
+10
0
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Melnikov1968
Бенн, конечно, подонок. А главное непонятно, что его так взбесило? Нормально 61-й номер Вегаса играл. Возможно до этого был какой-то эпизод?
+6
-1
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Иллидан73
Я когда такую дичь от Бенна увидел, разочаровался в нем полностью. Как мышь с поехавшим лицом тыкал в лежачего клюшкой и смотрел чтобы никто из судей не увидел. За такое нашивку капитана можно сразу забирать. Но как сказал Дебур в прошлой игре, он получает удовольствие. 4-0 и домой понторезы.
+6
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Юрий Безуглый
Ответ Melnikov1968
Бенн, конечно, подонок. А главное непонятно, что его так взбесило? Нормально 61-й номер Вегаса играл. Возможно до этого был какой-то эпизод?
Не, всё проще. Стоуна (#61 Вегаса который) весь плей-офф бьют: сначала Виннипег, потом Эдмонтон, и у всех цель - спина Марка, потому что он две операции меньше чем за год на спине перенёс. Даллас вот пока такого рода грязью не отличался. Теперь отличился. Но хотя бы не по спине, иначе без Марка в финале будет очень тяжко. Всё логично: ты горишь в серии, горишь в матче, фактически эта игра - последний шанс спасти полуфинал, вот и сдают нервы у некоторых. Котканиеми вон в подтрибунке клюшку сломал, там даже его одноклубники напугались. Но лучше бы, конечно, Бенн сделал так же. Ни к чему эта грязь
+3
0
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Adeen
"перфоманс Бобровского – это замечательно, но 1:0 за 60 минут – зрелище для гурманов"
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Зря-зря-зря. Довольно увлекательный был матч.
+3
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Lanzar
Даллас обречён. Вегас в финале.
+3
-1
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SAS0001
Ответ Саша Шарапов
С детства за золотые ночи !
Только они не ночи, а рыцари))
+6
-4
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Liss809
Ответ Юрий Толкунов
Такая же история, мне 47 и я с детства за Кракен.
😂😂😂
+2
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Adeen
Ответ Максим Смирнов
Вегасы уберут раздутого Бобровского в финале. Он весь сезон пинал болты, надумал только в ПО включиться в игру и начать отрабатывать свой контракт, но силенок на Вегас ему не хватит. Зафоршмачат ему там по полной
Всё возможно. Обе команды - работяги.
Боб, конечно, феерит аки боженька. Если его хватит до конца - Вегасу или Далласу будет очень.
Хотя... Флорида тоже ещё не выиграли.
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Владислав Никонов
Вегас фаворит финала. Очень сбалансированная команда.
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adimsonekat
Финал Пантеры - Рыцари, практически предрешен.
Там за Флориду и Бобровского, но Барбашев конечно - просто красавчик. Еще в СЛБ за ним наблюдал. Его работоспособность, скорость, были немаловажным вкладом в тот КС.
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guizzy
(перфоманс Бобровского – это топ, но 1:0 за 60 минут – зрелище для гурманов)

я так понимаю автор не смотрел тот матч, т.к. смотреть его как раз было очень интересно несмотря на счёт и время каждого периода пролетало незаметно совсем.
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СержМиранэн
Ответ adimsonekat
Какая то дурацкая мода, называть вегасцев "ночи". Откуда это? От безграмотности, или мы чего не знаем? Может и действительно, в самом ЛВ их так называют на каком-то сленге?
ночь и рыцарь на-английском - это омонимы. никакого сленга.
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Melnikov1968
Ответ Юрий Безуглый
Не, всё проще. Стоуна (#61 Вегаса который) весь плей-офф бьют: сначала Виннипег, потом Эдмонтон, и у всех цель - спина Марка, потому что он две операции меньше чем за год на спине перенёс. Даллас вот пока такого рода грязью не отличался. Теперь отличился. Но хотя бы не по спине, иначе без Марка в финале будет очень тяжко. Всё логично: ты горишь в серии, горишь в матче, фактически эта игра - последний шанс спасти полуфинал, вот и сдают нервы у некоторых. Котканиеми вон в подтрибунке клюшку сломал, там даже его одноклубники напугались. Но лучше бы, конечно, Бенн сделал так же. Ни к чему эта грязь
Ну драку заказать это ещё понятно, но здесь явные 5+20. А вообще голы надо забивать, это уж точно может перевернуть ход игры, а иногда и серии.
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ABarca777
Ответ Юрий Безуглый
Не, всё проще. Стоуна (#61 Вегаса который) весь плей-офф бьют: сначала Виннипег, потом Эдмонтон, и у всех цель - спина Марка, потому что он две операции меньше чем за год на спине перенёс. Даллас вот пока такого рода грязью не отличался. Теперь отличился. Но хотя бы не по спине, иначе без Марка в финале будет очень тяжко. Всё логично: ты горишь в серии, горишь в матче, фактически эта игра - последний шанс спасти полуфинал, вот и сдают нервы у некоторых. Котканиеми вон в подтрибунке клюшку сломал, там даже его одноклубники напугались. Но лучше бы, конечно, Бенн сделал так же. Ни к чему эта грязь
Мне кажется( еще раз, кажется!), что он его придушить хотел, но забыл про клюшку и то, что она съехала к горлу. В целом момент по факту не страшный, он его не давил на смерть или вгрызал в борт или изподтишка ударил, но визуально, да момент некрасивый. Бенн , к слову, был в каком-то году - лучшим по гол+пас в регулярке! Так что вряд ли он серьезный грубиян. Всякое бывает. Вон Малкин постоянно стал драться... У него чего крыша поехала? Наверное, нет. Сил просто нет и техники. Вот и сдают нервы
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ABarca777
Ответ adimsonekat
Финал Пантеры - Рыцари, практически предрешен. Там за Флориду и Бобровского, но Барбашев конечно - просто красавчик. Еще в СЛБ за ним наблюдал. Его работоспособность, скорость, были немаловажным вкладом в тот КС.
Надеюсь, его Вегас подпишет! Отличная команда и он вписался в ее стиль.
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sancho81
Ответ Владислав Никонов
Вегас фаворит финала. Очень сбалансированная команда.
Пусть еще оставшуюся игру выиграют.
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ABarca777
Ответ Max9999
Золотые ночи нацелились на Кубок. Проблемы небольшие только с маслоделами были.
еще один))) Не ночь тогда , а пусть будет дождь))))
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uwe2000
Ответ adimsonekat
Какая то дурацкая мода, называть вегасцев "ночи". Откуда это? От безграмотности, или мы чего не знаем? Может и действительно, в самом ЛВ их так называют на каком-то сленге?
Потому что мы тут все с детства поклонники Вегаских Ночей.
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ABarca777
Ответ SAS0001
Только они не ночи, а рыцари))
Чувак случайно попал на спортивный сайт))
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Лёша Алёшин
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а я не пойму чему все удивились? далас играет вязко некрасиво грязно сама команда по отношению к русским игрокам вроде норм но не так проста, тебе дадут поиграть ,и потом тебя тупо задвинут как бы ты не пахал ,я помню со всеми игроками так, радула и гурьянова , после всех кто после радула туда попал чутка разгонят а потом сиди в 4 пятёрке твоё место там или вообще времени на тебя нет это даже робертсон понял что всё не так просто и хитро в составе и меняй не меняй тренеров и игроков схема одна и таже и применима ко всем, поиграли на тебя в сезоне, хапнул славы, освоился, всё пл оф для взрослых дядей ,которые хотят премии, деньги за всё, за снимки, интервью, рекламу, сиди не влазий, и где робертсон?? что управление что в управлении команды мусор да и костяк команды мусор ну а фанаты сами себя на лёд бросали доказали что они мусор и сваливать стали после 8 минуты матча ,не люблю даллас единственные хорошие воспоминания сергей зубов тогда всё было другое
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sancho81
Отинджер начудил. Все три шайбы берущиеся были, даже первая. Трудно играть, когда рама пустая.
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Мадина Уйгурова
я в шоке конечно) Вегасу сколько лет, а уже в двух финалах могут сыграть за свою недолгую историю)))
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