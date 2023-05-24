37 комментариев

Барбашев – один из героев вечера.

Финалы конференций – какой-то парадокс: сначала в каждом матче идет лютая заруба с овертаймами, но при этом 2-0 в сериях. Потом проигрывающие команды собираются, настраиваются и почти в два раза перебрасывают соперников в третьих играх – и уступают там всухую. В итоге и на Западе, и на Востоке маячит свип, а игроки «Флориды» и «Вегаса» нет-нет, да и представляют себя уже в финальной серии Кубка Стэнли.

Борьба окончена? Или еще нет?

«Даллас» просто завалил первые минуты важнейшей игры

К счастью, третий матч «Вегаса» и «Далласа» отличался от того, что накануне устроили «Флорида» и «Каролина» (перфоманс Бобровского – это топ, но 1:0 за 60 минут – зрелище для гурманов). Причем разительно и с первых же минут.

«Старс», кажется, вообще не сделали выводов: тройка Айкела – с Барбашевым и Маршессо – уже на первой минуте хозяйничала в их зоне. «Вегас» вчистую выиграл борьбу у бортов! В матче этот эпизод начался гораздо дольше – и техасцы все время бегали за шайбой от борта к борту в попытках ее выкинуть. В итоге все закончилось голом.

71-я секунда важнейшей игры, уже 0:1 при домашних трибунах – что может быть хуже для «Далласа»? Ну, например, удаление лидера до конца матча через 42 секунды.

Не очень понятно, чем думал Джейми Бенн, ударив клюшкой в лицо лежащего соперника, но явно не головой.

Естественно, здесь 5 минут штрафа и удаление до конца матча. «Вегас» забросил одну шайбу в большинстве, а потом на той же атакующей волне – но уже формально в равных составах – забил еще. Эттинджер, пустивший в ближний угол, поехал меняться на лавку.

3:0 к восьмой минуте. После пяти бросков «Вегаса». Заканчивайте этот матч, несите следующий.

И можно бы сказать, что подставивший команду Бенн теперь просто обязан организовать камбэк в серии, начиная со следующей игры – вот только этой следующей игры у него может не быть. НХЛ наверняка дисквалифицирует Джейми за такую дичь.

Подробно рассказывать о хоккее, который был в оставшиеся 52 минуты, нет никакого смысла. «Даллас», естественно, пытался отыграться, а «Вегас» коротал время до конца матча надежной игрой в обороне – идеально наработали на сухарь вратаря Эдина Хилла, хотя он и сам был неплох.

По всем продвинутым метрикам – и по опасным моментам, и по опасным моментам повышенной опасности, и даже по ожидаемым голам – преимущество у «Старс». Вот только все это они начали набивать уже при 0:3, когда других вариантов, кроме как лезть в атаку, и не оставалось. «Рыцарям» же вообще ничего не надо было – все, что надо они забрали. И это очень бесило болельщиков на трибунах.

Фанаты «Далласа» совершенно отвратительно проявили себя по ходу матча: бросали на лед банки, бутылки, прочий мусор, а Хилла даже окатили поп-корном. Из-за них во втором периоде не доиграли 21 секунду. Но такими действиями команде точно не поможешь.

Нерва у «Далласа» было слишком много – и на трибунах, и в действиях игроков. Но пока вся их серия с «Вегасом» – как драка Макса Доми и Николаса Хага: одни стараются, пытаются достать соперника, а другие только смеются.

Иван Барбашев – один из героев вечера: гол и две передачи

Голевую передачу на Айкела, который потом отдал шайбу на Маршессо, вы уже видели. А вот два остальных результативных действия Барбашева прошли без участия привычных партнеров.

Именно Иван был тем игроком, который наказал «Даллас» за грязь Бенна – точно бросил в контратаке (в большинстве!) с передачи Николя Руа.

Забавно, что за несколько секунд до этого «Даллас» мог сравнять счет – и гол мог быть не просто важным, а решающим для хода игру. Но нет, не судьба.

В середине второго периода тот же Барбашев поучаствовал в голе Пьетранжело. По сути, там тоже была реализация большинства: Хейсканен вышел со скамейки, но не успел прибежать в свою зону.

За вечер у Ивана 3 (1+2) очка, полезность «+2», 1 бросок, 3 хита, 1 блокированный – и все это за 16:55 на льду (3:41 – в большинстве). Кажется, максимально удачная сделка на дедлайне. Он вторая звезда дня, первая – Эдин Хилл с его сухарем и 34 сэйвами.

Хотя парни в раздевалке «рыцарей» признали лучшим именно Барбса – по традиции лучший игрок получает очки и парик Элвиса, после чего произносит какую-то речь. Выглядит очень забавно, но это «Вегас», детка.

А что там у Евгения Дадонова?

Все плохо. Возможно, не настолько, как у Бенна, который подставил свою команду – но Дадонов тоже досрочно прекратил матч. На 12-й минуте падающий Роппе Хинтц въехал в ногу российскому партнеру – Евгений упал и больше не появлялся на льду, проведя за вечер всего 2:52.

Информации о том, насколько все серьезно, пока нет. Но если «Далласу» предстоит четвертый матч без Дадонова и, вероятно, без Бенна – то это уже сейчас напоминает окончание сезона.

Финал Запада

Счет в серии: 0-3

Фото: East News/AP Photo/Tony Gutierrez