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«Кракен» жив! В серии с «Далласом» будет седьмой матч

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Роопе Хинтц Роопе Хинтц
Эели Толванен Эели Толванен
Тай Картье
Хоккей Хоккей

«Сиэтл» приятно удивляет.

Второй раунд Кубка Стэнли уже точно не останется без семиматчевой серии. Если на Востоке «Флорида» и «Каролина» отстрелялись за пять матчей, то западные клубы никуда не спешат.

«Кракен» поражает влюблять в себя нейтральных болельщиков: матч этой ночью мог стать последним в сезоне, но они сделали все, чтобы серия с «Далласом» затянулась по максимуму. 

Толванен – один из главных героев. От него отказался «Нэшвилл»

Первая же смена аккуратно намекнула, что «Даллас» все еще фаворит противостояния: неловкая остановка шайбы на синей линии после стартового вбрасывания – и Хинтц на 7-й секунде чуть не забил важнейший гол в этой серии.

Могло показаться, что техасцы будут давить с первых же минут, но это был лишь один эпизод – свой следующий бросок в створ они нанесли только в середине периода, и то это оказался отскок от тела Марчмента. Правда, голевой. Так «Старс» сравняли счет через 31 секунду после пропущенного.

Главный же герой первого периода – нападающий «Сиэтла» Эели Толванен, который поучаствовал в организации всех двух шайб за эти 20 минут. Сначала он элегантно оставил шайбу Янне Гурде, выключив из игры Линделля – дальше канадец разобрался сам.

А потом, уже при равном счете, помог реализовать большинство: не стал бросать сам, а набросил на пятачок – и с добивания Эберле снова вывел «Кракена» вперед.

Но только пасами финн не ограничился – и уже в начале второго периода забил сам с отличной передачи Бьоркстранда.

Забавно, что в декабре 2022-го «Нэшвилл» поместил легенду «Йокерита» на драфт отказов – откуда его и забрал «Кракен». Как оказалось, «хищники» просто не умели пользоваться игроком: Толванен набрал 16+11 в оставшихся 48 матчах регулярки, а в плей-офф у него 3+5 в 13 матчах.

«Это может быть ошибкой с нашей стороны. Ответственность будет на мне, если он окажется успешным», – говорил про отказ от Толванена генменеджер «Предаторс» Дэвид Пойл в январе.

Ну и где сейчас Эели, а где «хищники»?

Ключевой момент матча – старт второго периода

Гол финна стал началом для решающего момента в матче. Игроки «Кракена» идеально провели старт второго периода – меньше чем через 3 минуты забил Тай Картье – бросок был отличным по точности, но такое Эттинджер должен брать в плей-офф. После этой шайбы его сменил Скотт Уэджвуд.

Продвинутая статистика говорит, что «Сиэтл» наиграл в этот вечер всего на 3,12 ожидаемых гола – а забил 6 (последний – в пустые). И вот тут как раз и возникают вопросы к основному вратарю гостей. 

Но стоит отметить нападение «Далласа» – игроки старались максимально быстро отвечать на пропущенные шайбы своими: 31 секунда после гола Гурде, 74 секунды после гола Картье, 15 секунд после гола Бенирса уже в третьем периоде (да, Уэджвуд тоже не остался сухим).

«Это убийцы, – говорил про соперника Эберле, который в этот вечер сделал дубль. – Я думал, мы проделали хорошую работу, сдержали натиск, забили своевременные голы, но после того, как вы забиваете, он возвращаются. Это убийцы».

Другой момент, что быть в положении догоняющих – изначально проигрышная позиция, а «Старс» только и делали, что пытались угнаться за соперником в счете.

Интересно, что у техасцев в итоге и больше моментов (30-23), и больше повышенной опасности (16-10), и даже больше ожидаемых голов (3,5). Но моменты в основном возникали, когда «Далласу» срочно надо было отыгрываться, а время уходило, а Грубауэр не допускал таких ошибок, как Эттинджер.

Что там у Дадонова?

Не самый выдающийся матч в исполнении Евгения: за 14:53 на льду он бросил 1 раз в створ, 2 раза хитанул соперника, 1 раз отобрал шайбу и закончил вечер с 0 очков и полезностью «-1» – не худший результат в команде; у защитника Эсы Линделля, провалившего матч с вместе с напарником Яни Хаканпя, например, «-4».

Последние два матча Дадонов не набирал очков – и самое время сделать это в седьмой игре, а то российское представительство в Кубке Стэнли-2023 и так стремится к нулю.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Сиэтл – Даллас 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Дата проведения
14 мая, 02.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Гурде (Шульц, Толванен)
1:1 – 9 Марчмент (Доми, Сегин)
2:1 – 16 Эберле (Макканн, Толванен)
3:1 – 21 Толванен (Гурде, Бьоркстранн)
4:1 – 24 Картье (Данн, Бенирс)
4:2 – 25 Павелски (Робертсон, Хейсканен)
5:2 – 48 Бенирс (Шварц, Эберле)
5:3 – 48 Кивиранта (Факса, Харли)
6:3 – 59 Эберле (Веннберг)
Вратари: Грубауэр 20/23 – Уэджвуд 9/10, Эттинджер 14/18.

Счет в серии: 3-3

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Фото: East News/AP Photo/Lindsey Wasson

4 комментария

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Talgat
Кракен он такой- кракен)
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Мікалай Ланец
Удивительно, конечно насколько быстро Сиетл стал контендером. А Вегас с первого сезона очень силён.
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jindos
"«Кракен» поражает влюблять в себя нейтральных болельщиков..." - с английского переводили?
+2
-1
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Кавабунга Шреддоголовый
Да уж, с Толваненом Нэшвилл конкретно обосрался. Даллас все равно фаворит, но это Сиэтл и ему 7 матчи уже понравиться успели, хоть и было их пока 1
0
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