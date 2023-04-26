8 комментариев

9-й день Кубка Стэнли – вылетевших нет.

Этой ночью мог определиться первый участник второго раунда, но «Каролина» не закрыла серию с «Айлендерс» – что довольно неожиданно. Хотя «островитяне» полностью заслужили эту победу.

В оставшихся двух матчах обошлось без сенсаций: «Даллас» сделал уверенный шаг к общему успеху в серии с «Миннесотой», а «Эдмонтон», изначально считавшийся фаворитом против «Кингс», провел солидный матч и не повторил чужих ошибок.

«Айлендерс» зацепили еще одну игру: выехали на Сорокине, самоотдаче и отличной реализации

«Айлендерс» были на краю пропасти – и, кажется, в этом главная причина того, как они рубились, терпели и костьми ложились ради победы и возвращения серии в Нью-Йорк. В итоге удалось – причем огромную часть работы выполнил Илья Сорокин.

Вратарь пропустил за вечер дважды, но куда важнее, сколько он не пропустил. Большие вопросы к тем, кто определяет звезд матча: Илья не попал даже в тройку, хотя явно этого заслуживал.

Сорокин сделал 34 сэйва – и особенно ярким получился момент во втором периоде. Когда при счете 2:0 вратарь не дает забить в большинстве, спасая вот так – это отличный месседж соперникам, что им сегодня не светит, как бы они ни старались.

Конечно, можно вспомнить, что атака «Каролины» ограничена в ресурсах из-за травм Пачиоретти, Свечникова и Терявяйнена, но даже без них там есть кому забивать – к тому же команда все еще ведет в серии. И только из-за вратаря «Айлс» не вышла во вторник во второй раунд.

«Он особенный, – сказал про Сорокина один из лидеров Нью-Йорка Мэтт Барзэл. – Он был нашей опорой весь год. Вы смотрите на самых важных игроков в лиге для своих команд, а я думаю, что он входит в тройку или пятерку лучших игроков лиги».

Стоит отметить еще пару моментов. «Айлендерс» сыграли с сумасшедшей самоотдачей и здорово помогали Сорокину – они реально вышли делать все для достижения результата. Об этом красноречиво говорит статистика по блокированным броскам – 22-4 в пользу «островитян».

При этом и реализация у них была на отличном уровне: забить трижды с 22 бросков в створ «Каролине» – дорогого стоит. Но самое главное – как именно «Айлс» наказывали за ошибки. Нечас потерял шайбу на чужой синей при игре 4-на-4 – и тут же моментально прилетела ответка. И ведь как хладнокровно зарешал момент Барзэл.

В момент второго гола гостей болельщикам «Харрикейнс» стало совсем грустно. В том эпизоде шайба прилетела в лицо Себастьяну Ахо, и форвард отправился в раздевалку останавливать кровь. Учитывая кадровые проблемы «ураганов», травма финна могла еще больше подкосить атаку команды. Но нападающего быстро зашили, и он еще во втором периоде вернулся на лед, а в середине третьего даже забил.

Только этого было мало – в концовке «Айлендерс» выстояли при финальном штурме, хотя было очень тяжело. Интересно, способны ли «островитяне» на еще один такой подвиг в шестой игре.

Первый раунд

Счет в серии: 3-2

«Даллас» на классе хлопнул «Миннесоту»: у «Уайлд» было минимум шансов

В прошлой игре два удаления Маркуса Фолиньо обернулись для «Миннесоты» двумя пропущенными – собственно, они и прибили команду, хотя она рубилась неплохо, хоть и была беда с реализацией. Если вы не забиваете два выхода 1-в-0 – это приговор. Кстати, один из них запорол тот же Фолиньо.

Но опытный нападающий на этом не остановился и продолжил хоронить «диких» уже в пятой игре. Шла первая смена Маркуса в матче, и он решил вынести колено Факсе. Судьи еще засомневались, какое именно наказание выписывать, но после просмотра видео вообще удалили Фолиньо до конца игры.

«Даллас» наказал за эту грязь моментально – уже через 8 секунд Густавссон вынимал шайбу из своих ворот. Правда, у «Миннесоты» история с отсутствием дисциплины, скорее, коллективная. В середине периода удалился Миддлтон – и это большинство через 17 секунд реализовал Робертсон.

Вот эта скоростная реализация лишнего – одна из фишек «звезд». Уже не в первый раз так в этом плей-офф: в первом матче они вообще использовали два большинства за девять (!) секунд. И в этой игре Робертсон мог забивать не через 17 секунд после вбрасывания, а через 10 – просто попал в штангу.

«Миннесота» наверняка собиралась вернуться в игру после перерыва, но все их планы срубил на корню Марчмент. Как-то глупо получилось: выходить на второй период пятого матча при 0:2 и уже во второй смене давать сопернику такие моменты. Игровая дисциплина была не сильной стороной «Миннесоты» этим вечером.

Кирилл Капризов не был особо заметен. Если в прошлых матчах ему где-то откровенно не везло, то сейчас у него и моментов-то особо не было. Один бросок в створ, который был сделан еще на 6-й минуте и «-2» за 23:11 на льду. Хотя сервис Moneypuck утверждает, что Капризов был самым опасным у «дикарей»: его индивидуальный xG составил 0,39 – и это самый высокий показатель в команде.

Вполне возможно, что сказывается та травма, из-за которой Кирилл пропустил несколько матчей и вернулся только на самом финише регулярки. В любом случае, его статистика пока выглядит максимально блеклой – 1+0 в пяти играх и ни одного очка в равных составах в этой серии.

Интересно, что в регулярках НХЛ самая длинная серия без набранных очков у Капризова составляла три матча (в октябре 2021-го). Против «Далласа» он не может отметиться хотя бы пасом уже четвертый матч подряд.

Первый раунд

Счет в серии: 3-2

«Эдмонтон» красиво разобрался: дал надежду «Кингс», а потом добил их

Первые 20 минут в Эдмонтоне намекнули, что здесь снова будет огонь, но во втором периоде стало понятно, что самый крутой матч серии был сыгран перед этим в Лос-Анджелесе. «Ойлерс» не стали повторять ошибки соперника, который упустил шикарное преимущество в воскресенье.

Кэйн и Драйзайтль воткнули по голу к 11-й минуте, но к первому перерыву было уже 3:2. «Эдмонтон» расшатывал оборону «королей», а гости отвечали исключительно красивыми голами. Зацените потом расширенные хайлайты и понаблюдайте за Макдэвидом в первом голе «Кингс» и за восхитительным Кемпе – во втором.

Печально, но на этом «Лос-Анджелес» и закончился – «нефтяники» забили еще три гола, причем Хайман забивал даже головой.

В целом же, подведем итоги победы одним фактом. Мы тут хвалим команды за реализацию, когда залетает 3 гола с 20-24 бросков, но «Эдмонтон» затмил всех и поднял реализацию на новый уровень: 6 шайб с 27 бросков – это что-то на солидном.

Интересно, как круто развернулась эта серия. При 3:0 и 4:3 в четвертом матче казалось, что вот-вот «короли» дожмут, поведут 3-1 и поставят «Эдмонтон» на край пропасти. Но «Ойлерс» спаслись, и теперь уже в шаге от вылета находятся «Кингс». Остается еще как минимум один матч – и он 100% будет очень интересным, как и каждая игра этого противостояния.

Первый раунд

Счет в серии: 3-2