36 комментариев

Итоги развеселой ночи.

В плане интриги первый раунд НХЛ пока, конечно, не дотягивает до Кубка Гагарина-2023, где после двух матчей было 1-1 во всех восьми сериях. Картину портят «Айлендерс» и «Нью-Джерси» – ничего не могут сделать со своими соперниками. Даже «Торонто» проснулся – и это было очень мощно. Показалось, что они собираются выйти во второй раунд.

А теперь обо всем подробнее.

У «Тампы» беда с травмами – «Торонто» этим воспользовался

«Лайтнинг» вышли на матч без Чернака и Хедмана – и это большая потеря. По прошлым плей-офф мы помним, что команде все равно на травмы нападающих – могут весь вечер играть хоть в 10, хоть в 9 форвардов, но с защитниками такое не сработает. Вчетвером 60 минут не откатаешь без ошибок. В свободные слоты Купер воткнул Зака Богосяна и Хэйдна Флери – и они вроде бы индивидуально даже не провалились, но что-то в обороне «Тампы» сломалось в целом. Новые непривычные связки, общие позиционные ошибки и в целом довольно неуверенная игра в своей зоне.

Не затащил даже Василевский – а где-то вообще откровенно пропустил свое: продвинутая статистика уверяет, что «Лифс» наиграли на 3,62 гола. А забили 7.

Со словами «Мам, мне ко второму» игроки «Торонто» наконец-то проснулись. Вышли максимально заряженными уже на первое вбрасывание – и понеслись. На 0:3 после первого периода прошлого матча сегодня ответили своим 3:0 за 20 минут, но, в отличие от «Тампы», не дали подойти близко к возможному камбэку – продолжили уничтожать дальше. Хет-трик на счету Джона Тавареса – первый для него в Кубке Стэнли:

Но ярче остальных сыграл защитник Морган Райлли, который участвовал в организации всех голов в первом периоде, а потом еще помог Таваресу сделать дубль. 0+4 за вечер, хотя могло быть и больше! У Митча Марнера 2+1, у Самсонова – 20 сэйвов при 22 бросках: именно благодаря ему никто не вспомнит, что Кучеров со Стэмкосом (по 3 броска в створ) вообще участвовали в этом матче.

А вот про Кори Перри, разумеется, вспомнят. Во-первых, 37-летний юнец снова забил. Во-вторых, в этот вечер завелись не только игроки «Торонто», но и болельщики: один из них чуть ли не приглашал подраться Таннера Жанно, сидевшего в штрафном боксе, а все вместе, всей ареной, они исполнили кричалку «Perry suck» («Перри, сосать!»). Разумеется, не просто так, а после драки Кори с Джастином Холлом.

Джон Купер смотрел на все происходящее в уже бессмысленном третьем периоде немного отрешенно. А довольные болельщики «Торонто» за его спиной передавали тарелки и пили.

«Эти ребята – [Хедман и Чернак] – действительно важные для «Тампы» игроки, они отличные защитники и важная часть их команды, – говорил после матча тренер «Лифс» Шелдон Киф, – поэтому для нас было важно извлечь выгоду из их отсутствия».

Купер же отказывался находить в этом оправдание: «Послушайте, поражение не имеет никакого отношения к тому, что Виктор Хедман выбыл из игры. Мы выигрывали матчи в этой лиге и без Виктора Хедмана. Просто посмотрите на прошлогоднюю серию – она начиналась так же, просто переверните ее (5:0 – победа «Лифс», 3:5 – ответ «Тампы» – Sports.ru). Но это не потому, что один парень отсутствовал. Это было бы просто плохим, плохим оправданием».

«Тампе» не нужны отмазки. Но «Тампе» очень нужны новые идеи, как остановить «Торонто» нынешним составом защитников.

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

Тарасенко и Кэйн показали, зачем «Рейнджерс» бились за них на дедлайне

В Prudential Center в четверг вечером болельщики тоже скандировали кричалки – только это был гостевой сектор, а песня – хвалебная. Чант «Igor better» («Игорь лучший») растянулась на последних минутах третьего периода, когда счет был уже 5:1 – и вопросов о победе не возникало. Хотя их и так не было с учетом привычно надежной игры Шестеркина: 22 сэйва с 23 бросков, и он спокойно приближается к полтиннику в этой серии. В целом ничего сверхвыдающегося – просто хорошо делает привычную работу.

Но и полевые игроки «Рейнджерс» чувствовали себя как дома (вообще, кстати, неудивительно – от Нью-Йорка до Ньюарка всего 16 км, там половина трибун в синих свитерах). Их не смутил даже пропущенный в меньшинстве гол в первом периоде. Потому что, как и в прошлом матче, чувствуется превосходство и опыт Нью-Йорка. Гости были самоотверженны (16 заблокированных против 7), надежны (6 потерь против 15!), но с учетом пропущенного – еще и поактивнее в атаке (30 бросков в створ против 23).

«Рейнджерс» пока берет эту серию на чистом мастерстве – как командном, в организации игры, так и личном. Этим вечером Патрик Кэйн забил первый гол в Кубке Стэнли не в форме «Чикаго» – исторический момент. Мог, кстати, не забивать, а отдать Крайдеру на хет-трик, но решил сам.

В любом случае это был бы уже феноменальный матч Кэйна – до этого он дважды помогал Крису забивать голы. За океаном этого Патрика уже сравнивают с тем, который помогал брать «Чикаго» Кубки Стэнли – кажется, немного рановато, но направление верное. Сам Кэйн признался, что Жерар Галлан сказал ему быть более агрессивным в атаке – вот он и исполнил.

Во втором матче выстрелил и еще один важный трансфер «Рейнджерс» – именно Владимир Тарасенко сравнял счет своим метким броском.

Второй гол в двух матчах. А всего в плей-офф у него уже 43 шайбы в Кубках Стэнли – за последние 10 лет больше только у Кучерова (53), Палата (48) и Павелски (44). Если Кубок Стэнли-2023 для «Рейнджерс» затянется (хотя первая серия, кажется, нет), Владимир вполне может выйти в этом списке на первое место.

Первый раунд

Счет в серии: 0-2

Маккиннону не везет, но «Колорадо» все же вытащил второй матч

А эта серия будет, похоже, куда веселее, чем ожидалось! «Эвеланш» пришлось настолько туго в первых двух матчах, что они запросто могли поехать в Сиэтл с баранкой. Победу во второй игре и ничью в серии они вытащили, можно сказать, героически. И, возможно, помог им в этом один из игроков «Кракена».

Начало игры вызвало ощущение дежавю. Ошибка Девона Тэйвса, шайба у Толванена – быстрый гол «Сиэтла». Ну, в этот раз посложнее было, и забил в итоге Шульц, но суть та же – 1:0 уже к третьей минуте. Оказалось, что это не «Колорадо» медленно раскачивается, втягивается в серию, а «Сиэтл» настолько заряжен.

Забавная деталь: в обоих матчах игроки «Кракена» провели ровно по 40 силовых приемов. «Вегас» из первой игры против «Виннипега» только посмеется (у него там было 65), но для «Сиэтла» это очень много – за всю регулярку он лишь два раза столько набирал. Скорее всего, вот эта заряженность и дала преимущество в микросекундах, чтобы и Тэйвс не успел к шайбе, и потом Янни Гурде в меньшинстве проткнул ее с клюшки Маккиннона, который уже собирался в атаку, прямо под бросок Брэндону Таневу.

И тот на радостях, кажется, тоже сделал ошибку.

Выглядело это очень мило, и как будто болельщики «Колорадо» даже не обиделись, но вот игроки – прям явно завелись. И это вышло «Сиэтлу» боком – за два следующих периода «Эвеланш» нанесли 31 бросок! К середине второго уже была ничья – сначала Лехконен ювелирно подправил бросок Родригеса, а потом Ничушкин реализовал 1-на-1 с отличного паса того же Родригеса. Со второго гола, кстати, начал исправляться Девон Тэйвс – это он нашел Родригеса длинным пасом на границе чужой зоны.

Все это время здорово играли вратари – и Грубауэр, и Георгиев. Только их заслуга, что в этой серии довольно мало забивают. Александр сделал ключевой сэйв на последней минуте второго периода, ликвидировав выход 3-в-1, хотя там, конечно, совсем не получился бросок у Эберле – но вратаря, по крайней мере, не растащили по углам.

Победный гол вышел максимально логичным – «Колорадо» минуты три беспрерывно штурмовал ворота Грубауэра, и Тэйвс бросал с хорошей позиции и без помех, надо было только исполнить.

Ну он и обязан был исполнить после откровенного привоза в первой игре и результативной ошибки во второй.

Пока совсем не везет Маккиннону – за две игры он нанес 15 бросков, и некоторые из них были прям близко к голу, но у него только 0+1. И это, скорее, плохая новость для «Сиэтла». Мака в любом случае прорвет – он ни одного плей-офф в своей карьере не провалил.

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

У «Вегаса» проснулись лидеры, а «Виннипег» сдулся под конец

В первой игре серии «Вегас» был настолько аморфным, что было вообще непонятно, как он выиграл регулярку на Западе и за счет чего собирается побеждать. Вторая игра в каком-то смысле объяснила, почему «Виннипег» в январе был первым, а в апреле едва зацепился за восьмое место.

Начало матча снова было за «Джетс», они были активнее, больше нагнетали, чаще бросали по воротам. Но в этот раз Лоран Броссуа – третий-четвертый, напомним, вратарь «Вегаса» – тащил почти все.

А «рыцари» могли забить первым же броском – Иван Барбашев даже вскинул руки, но оказалось, что Хеллибак потащил шайбу после уантаймера Стивенсона. Это было очень красиво.

Но потом царил Броссуа, будто вдохновившись перформансом коллеги. Не справился он только с подправлением Лоури в большинстве, ну и второй гол – там тоже было без вариантов.

Лидеры «Вегаса», в конце концов, тоже раскочегарились. Хороший матч провел Айкел. У него только один гол – первый за карьеру в плей-офф, но улов мог быть и побогаче. Как минимум за счет диагонали на Стивенсона, которая привела к лучшему сэйву матча, и паса на Стоуна, который не забил 1-на-1.

Ну а капитан «Вегаса» в конце концов свое забил в третьем периоде, окончательно уложив «Джетс» на лопатки. После первого гола Марка после травмы спины, из-за которой он пропустил половину сезона, на него нахлынуло какое-то безумное счастье. «Это команда, за которую я хочу играть, команда, с которой я хочу побеждать, команда, за которую я хочу воевать», – эти слова Стоуна после игры в принципе все объясняют.

«Виннипег» к тому времени уже будто встал – получилась простая, но эффективная двухходовочка. Примерно так с ним было и в регулярке – просто в какой-то момент все вдруг сломалось. Так что тут пока вообще ничего непонятно.

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP