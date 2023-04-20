11 комментариев

У Капризова и Сорокина плохой день, Костин добыл победу для «Эдмонтона», Дадонов забил первые голы в плей-офф
Третий день Кубка Стэнли – все жарче и жарче!
Пора официально признать, что Кубок Стэнли – лучшее, что придумало человечество в спорте. Что ни день, то какой-то сумасшедший кайф. И ситуация в сериях постоянно меняется, и в самих играх миллион всяких деталей и нюансов.
В общем, без долгих прелюдий, там везде был огонь, и хочется поскорее вам об этом рассказать. И начнем с того, как лучшая команда регулярки, поставившая кучу рекордов, взяла и легла под «Флориду», наглухо провалив третий период. А у «пантер», вы помните, в воротах парень из фарма. Поехали.
«Флорида» разобрала «Бостон», забив 4 в третьем периоде
«Мишки» хоть и выиграли первый матч, но тревожные звоночки прозвучали еще там. «Флорида» много атаковала и набросала всяко больше, чем на один гол. И во второй игре количество перешло в качество: от звенящего в регулярке «Бостона» не осталось и следа. За всю регулярку «Брюинс» только один раз пропустили шесть, и вот – еще один.
Коллега Петухов отмечал скорость как один из козырей «Флориды», который создаст «мишкам» проблемы. Так и получилось во второй игре – они реально не успевали за «пантерами». Теперь интересно, как «Брюинс» будут меняться дальше.
Еще один важный фактор в этой игре – вратарский. Главный претендент на «Везину» Линус Улльмарк провел далеко не лучшую свою игру, а вот его коллега на противоположной стороне как раз неплохо подтащил в нужные моменты.
Понятно, что когда команда забивает шесть, глупо говорить, что она победила благодаря хорошей игре вратаря. Однако Алекс Лайон, который в прошлом матче привез как минимум один гол, провел действительно сильный матч. «Бостон» прилично нагружал его бросками – к середине периода он сделал 20 с лишним сэйвов, но ни разу не дрогнул.
«Флорида» снова создала больше, чем «Бостон» – 4,93 ожидаемых гола против 3,6 по версии Moneypuck. Получается, «пантеры» свое забили, а Лайон подтащил и пропустил меньше. И вот результат. Кажется, тут будет долгая серия.
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.30, «TD Garden»
- 0:1 – 21 Беннетт (Ткачак)
- 1:1 – 32 Маршанд (Носек)
- 1:2 – 34 Э.Стаал (Казинс)
- 2:2 – 37 Бертуцци (Орлов, Заха)
- 2:3 – 41 Монтур (Барков, Райнхарт)
- 2:4 – 47 Верхэге (Ткачак)
- 2:5 – 52 Монтур (Уайт, Казинс)
- 2:6 – 57 Луостаринен (Форслинг)
- 3:6 – 58 Холл (Форборт, Фолиньо)
Счет в серии: 1-1
Сорокин пропустил два нелепых гола, «Каролина» потеряла еще одного игрока
Если не смотреть на результат, «Айлендерс» провели топовый матч, который точно могут занести себе в актив. Команда показала, что у нее есть определенный характер, и проявили себя как раз те, у кого не получилось в первой игре. Обидно только за Илью Сорокина – он сделал 32 сэйва, но пропустил четыре гола, среди которых были и необязательные.
Перед стартом серии где-то в медиа промелькнула информация, что это первый случай в НХЛ, когда в плей-офф играют друг против друга два полных тезки. И оба стали соавторами голов. Только очень по-разному.
Нью-йоркский Ахо подставил Сорокина, отбрасывая шайбу. Илья просто потерял ее из виду:
Сначала показалось, что все идет по тому же сценарию, что в первой игре, но и «Айлендерс» включились чуть больше, и вратарь «Каролины» Антти Раанта пропустил то, что должен был еще в первой игре. Не сказать, что «островитяне» забивали прям легко, но доля вины вратаря «ураганов» точно есть. Насколько она велика – судите сами, вот расширенные хайлайты.
Ключевой момент случился в середине третьего периода. «Айлендерс» не просто отыгрались с 0:2, но и повели в счете, и вот тут как раз прилетел еще один нелепый гол в ворота Сорокина. Броски с отрицательного угла уже вошли в моду, и Джейккоб Слэвин сделал все идеально – подкатился поближе и шмальнул в голову Ильи так, чтобы шайба отскочила в ворота. Сорокин как будто даже ждал такого подвоха от защитника, но ему не хватило размеров, чтобы закрыть верхний угол.
А в овертайме «Каролине» много времени не понадобилось: уже на шестой минуте Фаст завершил классную и размашистую атаку – оборону «островитян» просто разорвали.
Интересно, что бэкапом Раанты в это матче был Петр Кочетков. Сейчас, конечно, не скажет, что случилось с Андерсеном, но его отсутствие даже на лавке – плохой знак для «ураганов», учитывая, что и в прошлом матче он не играл. Правда, это не единственная потеря «Каролины» – Терявяйнен, похоже, выбыл до конца сезона из-за перелома. В третьем периоде Пажо ударил его по руке, но даже не получил удаления, что здорово выбесило Рода Бринд’Амора. Учитывая, что «Каролина» давно играет без Свечникова и Пачиоретти, в этом плей-офф ей трудно будет зайти далеко.
- Дата проведения
- 20 апреля, 02.00, «PNC Arena»
- 1:0 – 5 Штястны (Джарвис, Слэвин)
- 2:0 – 27 Ноусен ()
- 2:1 – 30 Палмиери (Нелсон, Добсон)
- 2:2 – 39 Барзэл (Пелек)
- 2:3 – 49 Нелсон (Добсон, Палмиери)
- 3:3 – 52 Слэвин (Бернс, Ахо)
- 4:3 – 65 Фаст (Бернс, Дж.Стаал)
Счет в серии: 2-0
«Даллас» забил 7 «Миннесоте», у Капризова – «минус 2» и 12 минут штрафа
Эти ребята выдали крутейшую первую игру в серии, но во второй превзошли самих себя. Это был концерт в чистом виде. С той лишь разницей, что в прошлой было несколько сюжетных линий с затяжным овертаймом, а теперь команды просто от души покуражились в атаке. Но преуспел в этом деле только «Даллас».
«Миннесота» удивила выбором стартового вратаря. Сегодня вышел Марк-Андре Флери вместо блестяще отыгравшего первый матч серии Густавссона. Флери, конечно, хороший вратарь с победным опытом в плей-офф, но зачем ломать то, что работает? «Мы делали это весь год, – объяснил тренер «Уайлд» Дин Эвасон. – Сегодня на Флери нет вины, она только на нас». Но если команда пропускает семь голов, к вратарю по-любому будут вопросы.
«Даллас» прилично так разозлился и вышел не в хоккейчик погонять, а победить любой ценой. Итог – 4:1 было уже к 26-й минуте. Во втором периоде пошла вообще какая-то безумная феерия. Сначала «Даллас» забил два гола за 87 секунд, а потом «Миннесота» воткнула две за 11 секунд, как будто начав камбэк. А потом снова включился «Даллас» – еще два гола за 48 секунд. И вот на них уже у «Уайлд» ответа не нашлось.
Ярче всех в этой перестрелке выступил Роопе Хинтц, который сделал хет-трик. Он еще в первом матче забил и попал в штангу, а сегодня его просто прорвало – по голу в каждом из периодов. Причем сначала в меньшинстве, потом в равных составах и напоследок в большинстве. Вот тут все три гола сразу.
У Евгения Дадонова до этой игры была удручающая статистика в плей-офф – 5 игр, 0+1. И это в 34 года! Дадонов был хорош еще в прошлой игре, особенно в овертайме, но так и не забил. Зато сегодня – сразу две: сначала удачно подкараулил отскок, а затем эффектно подставил клюшку под наброс Хейсканена.
А вот у кого был не лучший день, так это у Капризова – почти 17 минут на льду, ноль очков, «минус 2» и еще 10-минутный штраф в конце игры за драку с Максом Доми (ну, попытку драки, их моментально разняли).
- Дата проведения
- 20 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
- 1:0 – 4 Хинтц (Кивиранта)
- 2:0 – 11 Сегин (Хейсканен, Робертсон)
- 2:1 – 16 Сундквист (Дамба, Нюквист)
- 3:1 – 24 Бенн (Хейсканен, Хинтц)
- 4:1 – 25 Дадонов (Бенн, Джонстон)
- 4:2 – 31 Юханссон (Зукарелло-Асен, Болди)
- 4:3 – 32 Годро (Нюквист)
- 5:3 – 36 Дадонов (Хейсканен)
- 6:3 – 37 Хинтц ()
- 7:3 – 52 Хинтц (Хейсканен, Робертсон)
Счет в серии: 1-1
Костин сломал систему, Драйзайтль обошел Супермарио
Кажется, план «Лос-Анджелеса» на серию с «Эдмонтоном» примерно как у боксера, работающего вторым номером: дать сопернику вымахаться, по возможности вязать его, чтобы много не пропустить, а потом, когда он подустанет, отвечать точными выверенными ударами.
И в принципе во втором матче подряд все работало. «Ойлерс» рванули вперед, быстро забили, создали уйму моментов, реализовали большинство и повели 2:0. Все это время «короли» вообще не поднимали головы – первый бросок по воротам Скиннера они нанесли где-то минуте на 14-й. В общем, терпели изо всех сил.
Во втором периоде начали отвечать: один гол, второй – тут прям надо видеть, как Тревор Мур клещом вцепился в защитника «Ойлерс» Деарне, с чего и началась результативная атака.
Габриэль Виларди, который впервые вышел после травмы, дальше красиво исполнил – Скиннер так и не понял, как там шайба просочилась в ворота сквозь его конек.
В общем, план «Лос-Анджелеса» работал даже лучше, чем в первой игре – там пришлось спасаться в самой концовке, а тут впереди был целый период, а уже 2:2. Но вдруг на арену вышел Клим Костин. Пока «короли» гонялись за Макдэвидом (успешно – 0+1 за две игры) и Драйзайтлем (вообще не очень – 3+2 за две игры), беда пришла откуда не ждали.
Хоккейная классика, в лучших традициях молодого Овечкина – хлесткий кистевой из-под защитника. Обратите внимание, с чего все началось: Драйзайтль подбил клюшку Артуру Калиеву, и шайбу подобрал Костин. Немцу не записали передачу, но он очевидный соавтор гола.
Но даже без этой передачи Драйзайтль по средней результативности в плей-офф обошел Марио Лемье! Обошел. Марио. Лемье. В голове не укладывается. У Леона сейчас 1,64 очка за игру (64 в 39), у Марио – 1,61 (172 в 107). А выше только Уэйн – 1,84. Макдэвид поотстал – 1,44.
И вот против таких монстров «Лос-Анджелес» перевозит серию в Калифорнию со счетом 1-1. А там он вообще редко проигрывает. Ух что будет.
- Дата проведения
- 20 апреля, 05.00, «Rogers Place»
- 1:0 – 2 Райан (Нерс, Драйзайтль)
- 2:0 – 12 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
- 2:1 – 34 Дано (Андерсон, Кемпе)
- 2:2 – 39 Виларди (Гавриков, Мур)
- 3:2 – 42 Костин ()
- 4:2 – 59 Кэйн (Драйзайтль)
Счет в серии: 1-1
«Колорадо» понаделал ошибок и проиграл новичку. «Сиэтл» красиво открыл свою историю плей-офф
«Торонто» развалился в первой же игре. Не справились с 37-летним Кори Перри (!) и получили глупые 5+20
«Лос-Анджелес» показал, как надо справляться с Макдэвидом: подушка в средней зоне и минимум вторых шансов
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez, Charles Krupa
Даллас показал, кто в доме хозяин, потенциал у них мощный. Капризов привез первую шайбу и видимо скис.
LAK могут стать шлагбаумом для Эдмонтона, но за счет немца и Коннора (который, имхо, себя еще проявит) скорее всего пройдут.
Радует, что Флорида дала сдачи Бостону, должны побороться.