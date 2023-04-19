50 комментариев

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Кучеров возглавил разгром «Торонто», Айкел провалил дебют в плей-офф, а «Сиэтл» обыграл чемпиона

Виннипег Виннипег
Торонто Торонто
Нью-Джерси Нью-Джерси
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Сиэтл Сиэтл
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Вегас Вегас
Рейнджерс Рейнджерс
Колорадо Колорадо
Майкл Бантинг Майкл Бантинг
травмы травмы
Илья Самсонов Илья Самсонов
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Эрик Чернак Эрик Чернак
Лоран Броссуа Лоран Броссуа
Джек Айкел Джек Айкел
Морган Баррон
Хоккей Хоккей

Второй день Кубка Стэнли-2023.

Восемь оставшихся клубов стартовали в плей-офф – и сразу в двух играх произошли действительно исторические моменты: 2-й номер драфта НХЛ-2015 Джек Айкел спустя 7,5 лет с момента дебюта узнал, что такое матч Кубка Стэнли, а «Сиэтл» взял первую победу в своей истории (вы же помните, что в соперниках «Колорадо» – действующий чемпион?).

А, еще русские игроки «Тампы» и «Рейнджерс» помогли своим командам повести 1-0 – в общем, было интересно.

Шестеркин и «Рейнджерс» – в полном порядке: с игры не пропустили

Соседское противостояние «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» казалось самым равным среди остальных: третья и пятая команды Востока закончили регулярку с разницей всего в 5 очков – молодая банда Раффа чуть выше. Только был небольшой нюанс: для «Девилс» это самый успешный сезон за долгие годы, а плей-офф – первый с 2018-го, у команды банально не хватает кубкового опыта. «Рейнджерс» же год назад бились за выход в финал Кубка Стэнли, и с того момента их ростер стал, кажется, только мощнее.

При этом даже со своим составом нападения ньюйоркцы не собирались играть в открытый хоккей на встречных курсах – молодой соперник их просто бы перебегал. Нужно было реализовать свои моменты (а они, понятное дело, возникали бы в любом случае) – и по возможности не дать шансов «Девилс».

С первым отлично справился Тарасенко уже на 5-й минуте. Стоит отметить и прыжок Панарина, который в ассистентах в этой атаке.

Главным же героем среди полевых стал защитник Адам Фокс, у которого 0+4 за вечер (а еще 3 хита и 4 блокированных) – кстати, благодаря ему у Панарина не одна, а две голевые передачи за вечер.

«Рейнджерс» сыграли очень прагматично – насколько это возможно в НХЛ: всего 3 потери (у «Нью-Джерси» – 13), 23 заблокированных – что не особо свойственно команде (средний показатель по регулярке – 14,5 блокшота) и 32 хита в придачу. С такими вводными можно спокойно проиграть по броскам (23-28), особенно если у тебя в воротах Шестеркин – еще один козырь Нью-Йорка в этой серии.

По ожидаемым голам у «Нью-Джерси» в этот вечер – 2,68, так что вратарь прилично обокрал соперника. Игорь справился со всем, что летело с игры. Единственную шайбу он пропустил на 58-й минуте с назначенного буллита – в остальном сыграл безошибочно: 29 сэйвов и неплохая попытка результативной передачи.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Нью-Джерси – Рейнджерс 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Дата проведения
19 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Тарасенко (Панарин, Миллер)
0:2 – 9 Крайдер (Панарин, Фокс)
0:3 – 36 Линдгрен (Хитил, Фокс)
0:4 – 51 Крайдер (Кэйн, Фокс)
1:4 – 57 Хьюз ()
1:5 – 58 Хитил (Фокс, Какко)
Вратари: Ванечек 18/22 – Шестеркин 27/28.

Счет в серии: 0-1

«Торонто» оказался не готов к первому матчу Кубка Стэнли

Мы недавно писали о том, насколько важен плей-офф-2023 для «Торонто», но в клубе, кажется, так и не перевели этот текст, а сами игроки даже не догадываются о том, что происходит. Уходя на первый перерыв, команда уже горела 0:3 – еще и на глазах своих болельщиков. И можно было бы похвалить «Лифс» за характер во втором периоде – сократили до -1, но ведь потом последовали 4 пропущенных подряд.

«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», – говорил после матча Илья Самсонов, который пропустил 6 голов с 29 бросков (потом еще досталось Уоллу). Не во всех была прямая и очевидная вина вратаря, но это и правда был неудачный день для него – старые гифки с орущим на Самсонова Овечкиным сегодня актуальны в Торонто.

«Тампа» полностью выиграла слот – оттуда пришли две первых шайбы в матче, четвертая, пятая и шестая. Да, три из них – в большинстве, но это как раз исключительно вина «Торонто». И конкретно Майкла Бантинга, получившего удаление до конца матча за этот удар Чернака.

Когда 5-минутный штраф закончился, счет был 6:2 в пользу «Лайтнинг» и уже шел третий период.

Гости, кстати, доигрывали матч в четыре защитника – без Чернака и Хедмана, а еще во втором периоде сломался Мики Эйссимонт – и пришлось играть в 11 нападающих. Все это никак не помешало вынести «Торонто», хоккеисты которого были настолько плохи, что болельщики даже не стали досматривать игру до конца.

У Василевского – 28 сэйвов при 31 броске, у Сергачева – передача и «-1» при 26:23 на льду (самый большой айстайм), у Кучерова – 1+2 при 4 бросках и 20 минутах. Столько же очков и в такой же пропорции, кстати, набрал вечно молодой 37-летний Кори Перри – только за 14 минут и при 7 (!) бросках в створ.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Торонто – Тампа-Бэй 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)
Дата проведения
19 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Бельмар (Перри)
0:2 – 7 Сирелли (Хэйгл)
0:3 – 19 Кучеров (Киллорн, Сергачев)
1:3 – 28 О′Райлли (Марнер, Таварес)
2:3 – 33 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)
2:4 – 34 Пойнт (Сирелли, Кучеров)
2:5 – 37 Перри (Колтон)
2:6 – 40 Пойнт (Кучеров, Перри)
2:7 – 46 Колтон (Коул, Пербикс)
3:7 – 48 Йернкрук (Мэттьюс, Марнер)
Вратари: Самсонов 23/29, Уолл 4/5 – Ан. Василевский 28/31.

Счет в серии: 0-1

Кошмарный дебют Джека Айкела, «Вегас» был просто жалок

Джек Айкел прошел долгий путь к своему первому в карьере матчу в Кубке Стэнли. Шесть кошмарных сезонов в худшей в истории версии «Баффало», конфликт с клубом, операция на позвоночнике, обмен в «Вегас», еще год без плей-офф – и вот наконец-то, первый матч. 

Вряд ли он представлял его таким: почти разгромное поражение от восьмой команды Запада, ни одного набранного очка, «минус 3» и свист трибун в третьем периоде. И это парень, который заходил в НХЛ как реальный конкурент Коннору Макдэвиду и которому платят 10 млн в год.

Перед матчем «Вегас» устроил красочное шоу, в котором трехглавый дракон испепелил истребитель, символизирующий «Джетс». Но повторить это на льду у «рыцарей» не получилось. Они как будто попытались физически уничтожить соперников (65 хитов – больше одного в минуту, даже в зубодробительном плей-офф 2018-го у них набиралось в среднем 35), но «Виннипег» не сгорел.

Два подряд ювелирных броска в начале второго периода, которые исполнили Коннор и Дюбуа, по сути, все решили в этой игре. Броски были хороши: первый вообще не берущийся, второй – вратарь элитной команды плей-офф, по идее, должен тащить. Но это как раз слабое место «Вегаса» – Лоран Броссуа только третий или даже четвертый номер «рыцарей», и плей-офф начал вынужденно. Вот только элитная команда должна и в атаке создавать больше двух-трех моментов за игру, два из которых произошли в первые пять минут.

В третьем периоде «Вегас» вообще развалился – что довольно странно для команды (да еще и фаворита), которая проигрывала в две шайбы, и одну перед этим успела отыграть – кстати, в ней поучаствовал Иван Барбашев, отдал последний пас на Вильяма Карлссона. 2 броска за период. Два! Вместе с финальным штурмом при пустых воротах. Отсюда и свист трибун в конце игры.

«Виннипег» явно больше хотел победить – принял жесткий хоккей «Вегаса», лез в атаку все три периода, создал раза в три больше моментов. На 10-й минуте парни из «Джетс» так навалились на ворота Броссуа, что Морган Баррон наткнулся лицом на лезвие вратарского конька. Баррону наложили более 75 швов, после чего он вернулся на лед! 

Многие фавориты в первых матчах провалились, но «Вегас» на фоне «Виннипега» выглядел просто жалко – и в таком виде ему в плей-офф вообще ничего не светит.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Вегас – Виннипег 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Дата проведения
19 апреля, 04.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Коннор (Моррисси, Дюбуа)
0:2 – 22 Дюбуа (Уилер)
1:2 – 35 Карлссон (Маршессо, Барбашев)
1:3 – 43 Уилер (Шмидт, Нидеррайтер)
1:4 – 58 Лаури (Пионк, Уилер)
1:5 – 59 Лаури (Наместников, Нидеррайтер)
Вратари: Броссуа 26/30 – Хеллибак 16/17.

Счет в серии: 0-1

«Сиэтл» завалил чемпиона

При обилии неожиданных результатов больше всех удивил в первых матчах плей-офф все-таки «Сиэтл». Да, он отлично провел регулярку (100 очков на второй сезон в лиге – это не шутки), с «Колорадо» играл удачно (две победы в трех играх и всего 5 пропущенных), но это все-таки дебют в плей-офф – и против действующего чемпиона!

Особенно хорош был «Кракен» в первой половине матча – защитники «Эвеланш» были постоянно под давлением, что в итоге и привело к первому голу. Девон Тэйвс, увидев летящего на него Янни Гурде, ошибся и выкатил шайбу прямо на Эели Толванена – и тот со второго броска пробил Георгиева. Второй гол – быстрая атака с ходу. Третий – ошибка Джоша Мэнсона.

А все остальное сделал Филипп Грубауэр. Немец три года провел в «Колорадо», входил в число номинантов на «Везину» и вроде бы очень хотел остаться. Но, видимо, «Эвеланш» не очень-то за него держались, раз он в итоге подписал контракт с «Сиэтлом» на вполне скромные (для номинанта на «Везину») 5,9 млн в год. Что ж, в первом матче серии Грубауэр был очевидно здорово мотивирован.

К нему были вопросы по регулярке, но в этот вечер именно он стал ключевым фактором, который привел «Кракен» к первой в истории победе в плей-офф. Главные сэйвы он сделал при счете 2:1 – сначала отбил черенком клюшки уантаймер Родригеса (по правде говоря, ему там конкретно повезло: на этот бросок невозможно было среагировать, он даже движения не сделал).

Вскоре справился с броском в упор Комфера и добиванием Ничушкина, а потом еще с помощью плеча и перекладины предотвратил гол в ближний угол от Байрэма. 

Георгиев, в целом, сыграл не хуже: в пропущенных голах не виноват – два уантаймера и добивание в упор, ему просто чуть меньше повезло. Тут ничего страшного не случилось, «Эвеланш» только злее будут в следующих играх. Фавориту небольшие проблемы в начале плей-офф только на пользу.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Колорадо – Сиэтл 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
19 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Толванен ()
1:1 – 12 Рантанен (Байрэм, Маккиннон)
1:2 – 21 Веннберг (Олексяк, Шварц)
1:3 – 44 Гики (Шульц, Веннберг)
Вратари: Георгиев 27/30 – Грубауэр 34/35.

Счет в серии: 0-1

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50 комментариев

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Michael_Monza
Объективно, НД с НЮР равная пара только на бумаге, думается мне что тут будет 4:0 в серии. Рейнджеры просто очень хороши и думаю сметут дьяволов просто, все-таки по исполнителям разница колоссальная и это еще Кейн не включался.
По Тампе с листьями, думаю будет борьба, хотя конечно в целом Торонто команда без яиц, а как известно без них ни серии ни кубки не выигрываются.
+32
-6
+26
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Melnikov1968
Ответ Оганнес Багдян
Итак, по первым матчам рано делать выводы, однако определённое мнение есть. Весь год пели оды дьяволам и ураганом, я думаю мимо кассы в этом году. Приятно удивил Рейнджерс и неприятно удивил Вегас. Я был уверен что Джетс даст бой, но пока в одну калитку. Думаю кубок разыграют мишки, копы и молнии.
Они могут разыграть только финал Конференции,для розыгрыша Кубка необходим соперник с Запада.
+22
0
+22
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Heavy_Axe
Тампа показала очень здоровый хоккей, без больших штрафов, классной борьбой и без лишней суеты. Во всех аспектах были лучше Торонто. Ожидания конечно были очень плохие, зато результат какой!
+14
-2
+12
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Heavy_Axe
Ответ armanchik
Айкел разве первый номер драфта 2015?
Нет, под вторым , первым был Мак
+9
0
+9
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guizzy
Я хоть и смотрел все 4 игры этой ночью, сам собой что-то пропускал, т.к. игры накладывались друг на друга, но всё равно с удовольствием читаю потом обзор игрового дня здесь )
+7
0
+7
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Илья Савчук
С утра я малость обалдел от результатов в Вегасе и Денвере.
+5
0
+5
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Вячеслав Горелов
Ответ Белый офицер
Если Ванечека уберут со старта, то дьяволы 1-2 игры зацепят. А так он сегодня совсем не выручал.
убрать Ванечека и поставить Блэквуда с 0.89 надежности? врядли сильно поможет)
+5
0
+5
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Оганнес Багдян
Итак, по первым матчам рано делать выводы, однако определённое мнение есть.
Весь год пели оды дьяволам и ураганом, я думаю мимо кассы в этом году.
Приятно удивил Рейнджерс и неприятно удивил Вегас.
Я был уверен что Джетс даст бой, но пока в одну калитку.
Думаю кубок разыграют мишки, копы и молнии.
+6
-2
+4
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Алексей Белов
Ответ al77
Колорадо не удивил - когда команда входит в ПО без первого защитника и капитана - то и команда с 7-8 места уже будет проблемой. Это к вопросу рейтинга фаворитов, где Колорадо почему то в топ5 был.
Макар играл вообще-то.
+3
0
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IceHockeyGuest
Ответ Melnikov1968
Ну как сказать,Даллас в порядке,ЛА может пошуметь. По первым матчам рано делать выводы.
Вот-вот. Сколько раз первые выводы оказывались неверными. А потом вторые и т.д.
Кто думал, что Монреаль 2 года назад будет в финале. Кстати очень важны вторые игры в любой серии. Победа во второй игре - психологическое преимущество.
+2
0
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Сергей Кот
Ответ Melnikov1968
Ну как сказать,Даллас в порядке,ЛА может пошуметь. По первым матчам рано делать выводы.
Эдмонтон не забываем
+2
0
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Белый офицер
Ответ Michael_Monza
Объективно, НД с НЮР равная пара только на бумаге, думается мне что тут будет 4:0 в серии. Рейнджеры просто очень хороши и думаю сметут дьяволов просто, все-таки по исполнителям разница колоссальная и это еще Кейн не включался. По Тампе с листьями, думаю будет борьба, хотя конечно в целом Торонто команда без яиц, а как известно без них ни серии ни кубки не выигрываются.
Если Ванечека уберут со старта, то дьяволы 1-2 игры зацепят. А так он сегодня совсем не выручал.
+3
-1
+2
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Vitalik Klishin
"Кори Перри возглавил разгром Торонто", мне кажется, так правильнее было бы)
+2
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Александр Рыжкин
Результаты особо не удивили. Слабые западные лидеры (на фоне восточных). Закономерные и ожидаемые победы Рейнджерс и Тампы
+2
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Aviator92
Болельщики Торонто, покинувшие трибуны до конца матча, не идут ни в какое сравнение с болельщиками Вегаса. Те за три минуты до сирены при счете 3 - 1 (то есть когда вообще нихрена еще не ясно) трибуны покидать начали))) Что касается противостояния Рейнджерс и Нью-Джерси, по ходу трансляции телевизионщики подкинули любопытную статистику. Игроки Рейнджерс суммарно провели более восьмисот матчей в плей-офф за карьеру, а игроки Девилс - чуть больше четырехсот. И треть из них на счету Палата))
+2
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armanchik
Ответ Алексей Белов
А в тексте где-то написано, что первый?
в начале было написано первый номер драфта 2015. потом поменяли
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al77
Ответ Kolyamba39
первый защитник вернулся, Лехконен вернулся, дивизион взяли и без Ланди, уже и привыкли играть без него, стали 2ми на западе. а 7-8е команды в нхл становятся проблемами в огромном количестве случаев)
Да понятно, что иногда проще с 5ой играть, чем с 7ой - которая в тонусе потому что борется до последнего матча, просто лавины зашифровались прям до первого матча, что все травмированы - но посмотрим на них после первой оплеухи
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al77
Ответ Алексей Белов
Макар играл вообще-то.
Ничего себе... последняя новость про Макара помню неделю назад, что он выбыл на неопределенный срок, а оказывается вполне определенный.
Тогда беру слова назад - шансы есть, а то что Винипег дернул Вегас показывает что просто на Западе никому не будет.
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Ivan ya
ТБЛ обалденно напомнила себя двухгодичной давности! просто размазали оборону листьев! Только Самсонова жаль - играл неплохо, но видно что молнии разложили его слабые места и просто скушали! Ну и Перри седня выдал перфоманс - видно, дядька искренне хочет подержать чашку еще раз))
Рангеры выдали одну из лучших игр в сезоне - на одном дыхании окучили дерзкую поросль Ндж! Игорь хорош, но видно что его под микроскопом изучают, дальше ему будет сложнее!
Вегас седня был похож на аризону - такими потерянными давно они не были..
Колорадо влетел, но думаю выводы сделают правильные и максимум что кальмарам светит - еще одна победа на костях, и то если лавины после трех подряд зажарок передохнуть вздумают!
+1
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Melnikov1968
Ответ Оганнес Багдян
Это я неплохо понимаю, имел ввиду победителем вижу только эти коллективы, запад никакущий
Ну как сказать,Даллас в порядке,ЛА может пошуметь. По первым матчам рано делать выводы.
+1
0
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Оганнес Багдян
Ответ Melnikov1968
Они могут разыграть только финал Конференции,для розыгрыша Кубка необходим соперник с Запада.
Это я неплохо понимаю, имел ввиду победителем вижу только эти коллективы, запад никакущий
+3
-2
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curdboy
В Торонто не было необходимости переводить статью Петухова, там свои журналисты и болельщики такого шороху навели: пообсуждали и ситуацию со вторым раундом, и ситуацию с голкиперами, и много чего ещё. Дошло даже до гаданий на картах таро. Неожиданно, если судить по первому матчу, эти предсказания оказались очень близки к реальности)))
Вот игроки Торонто и перегорели, похоже.
Теперь там новая истерика, по поводу результата первой игры...
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Кавабунга Шреддоголовый
Полностью смотрел игру Вегас-Виннипег и был удивлен, насколько Вегас был ни о чем. Вот полный нуль. Джетс пальнули дуплетом и дальше держали игру под контролем. Третья шайба Джетс очень похожа на шайбы Кемпе вчера и Стэммера сегодня - с лопаты и большой привет вратарю. Бруссуа на фоне Хеллибака просто детский сад. Торонто после 2:3 ну просто кошмар. С такой игрой еще сезончик прохода первого раунда придется подождать
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Антрополог
Ответ Илья Савчук
С утра я малость обалдел от результатов в Вегасе и Денвере.
Виннипег очень крепкая и опытная команда, с хорошей защитой, классным вратарем, почему большинство решило, Рыцари спокойно должны их проходить? Не удивлюсь если дальше пойдет команда из Канады!!!!
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Kolyamba39
Ответ al77
Колорадо не удивил - когда команда входит в ПО без первого защитника и капитана - то и команда с 7-8 места уже будет проблемой. Это к вопросу рейтинга фаворитов, где Колорадо почему то в топ5 был.
первый защитник вернулся, Лехконен вернулся, дивизион взяли и без Ланди, уже и привыкли играть без него, стали 2ми на западе. а 7-8е команды в нхл становятся проблемами в огромном количестве случаев)
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