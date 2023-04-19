50 комментариев

Второй день Кубка Стэнли-2023.

Восемь оставшихся клубов стартовали в плей-офф – и сразу в двух играх произошли действительно исторические моменты: 2-й номер драфта НХЛ-2015 Джек Айкел спустя 7,5 лет с момента дебюта узнал, что такое матч Кубка Стэнли, а «Сиэтл» взял первую победу в своей истории (вы же помните, что в соперниках «Колорадо» – действующий чемпион?).

А, еще русские игроки «Тампы» и «Рейнджерс» помогли своим командам повести 1-0 – в общем, было интересно.

Шестеркин и «Рейнджерс» – в полном порядке: с игры не пропустили

Соседское противостояние «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» казалось самым равным среди остальных: третья и пятая команды Востока закончили регулярку с разницей всего в 5 очков – молодая банда Раффа чуть выше. Только был небольшой нюанс: для «Девилс» это самый успешный сезон за долгие годы, а плей-офф – первый с 2018-го, у команды банально не хватает кубкового опыта. «Рейнджерс» же год назад бились за выход в финал Кубка Стэнли, и с того момента их ростер стал, кажется, только мощнее.

При этом даже со своим составом нападения ньюйоркцы не собирались играть в открытый хоккей на встречных курсах – молодой соперник их просто бы перебегал. Нужно было реализовать свои моменты (а они, понятное дело, возникали бы в любом случае) – и по возможности не дать шансов «Девилс».

С первым отлично справился Тарасенко уже на 5-й минуте. Стоит отметить и прыжок Панарина, который в ассистентах в этой атаке.

Главным же героем среди полевых стал защитник Адам Фокс, у которого 0+4 за вечер (а еще 3 хита и 4 блокированных) – кстати, благодаря ему у Панарина не одна, а две голевые передачи за вечер.

«Рейнджерс» сыграли очень прагматично – насколько это возможно в НХЛ: всего 3 потери (у «Нью-Джерси» – 13), 23 заблокированных – что не особо свойственно команде (средний показатель по регулярке – 14,5 блокшота) и 32 хита в придачу. С такими вводными можно спокойно проиграть по броскам (23-28), особенно если у тебя в воротах Шестеркин – еще один козырь Нью-Йорка в этой серии.

По ожидаемым голам у «Нью-Джерси» в этот вечер – 2,68, так что вратарь прилично обокрал соперника. Игорь справился со всем, что летело с игры. Единственную шайбу он пропустил на 58-й минуте с назначенного буллита – в остальном сыграл безошибочно: 29 сэйвов и неплохая попытка результативной передачи.

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

«Торонто» оказался не готов к первому матчу Кубка Стэнли

Мы недавно писали о том, насколько важен плей-офф-2023 для «Торонто», но в клубе, кажется, так и не перевели этот текст, а сами игроки даже не догадываются о том, что происходит. Уходя на первый перерыв, команда уже горела 0:3 – еще и на глазах своих болельщиков. И можно было бы похвалить «Лифс» за характер во втором периоде – сократили до -1, но ведь потом последовали 4 пропущенных подряд.

«Я буду играть лучше. Сегодня я сыграл как дерьмо», – говорил после матча Илья Самсонов, который пропустил 6 голов с 29 бросков (потом еще досталось Уоллу). Не во всех была прямая и очевидная вина вратаря, но это и правда был неудачный день для него – старые гифки с орущим на Самсонова Овечкиным сегодня актуальны в Торонто.

«Тампа» полностью выиграла слот – оттуда пришли две первых шайбы в матче, четвертая, пятая и шестая. Да, три из них – в большинстве, но это как раз исключительно вина «Торонто». И конкретно Майкла Бантинга, получившего удаление до конца матча за этот удар Чернака.

Когда 5-минутный штраф закончился, счет был 6:2 в пользу «Лайтнинг» и уже шел третий период.

Гости, кстати, доигрывали матч в четыре защитника – без Чернака и Хедмана, а еще во втором периоде сломался Мики Эйссимонт – и пришлось играть в 11 нападающих. Все это никак не помешало вынести «Торонто», хоккеисты которого были настолько плохи, что болельщики даже не стали досматривать игру до конца.

У Василевского – 28 сэйвов при 31 броске, у Сергачева – передача и «-1» при 26:23 на льду (самый большой айстайм), у Кучерова – 1+2 при 4 бросках и 20 минутах. Столько же очков и в такой же пропорции, кстати, набрал вечно молодой 37-летний Кори Перри – только за 14 минут и при 7 (!) бросках в створ.

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

Кошмарный дебют Джека Айкела, «Вегас» был просто жалок

Джек Айкел прошел долгий путь к своему первому в карьере матчу в Кубке Стэнли. Шесть кошмарных сезонов в худшей в истории версии «Баффало», конфликт с клубом, операция на позвоночнике, обмен в «Вегас», еще год без плей-офф – и вот наконец-то, первый матч.

Вряд ли он представлял его таким: почти разгромное поражение от восьмой команды Запада, ни одного набранного очка, «минус 3» и свист трибун в третьем периоде. И это парень, который заходил в НХЛ как реальный конкурент Коннору Макдэвиду и которому платят 10 млн в год.

Перед матчем «Вегас» устроил красочное шоу, в котором трехглавый дракон испепелил истребитель, символизирующий «Джетс». Но повторить это на льду у «рыцарей» не получилось. Они как будто попытались физически уничтожить соперников (65 хитов – больше одного в минуту, даже в зубодробительном плей-офф 2018-го у них набиралось в среднем 35), но «Виннипег» не сгорел.

Два подряд ювелирных броска в начале второго периода, которые исполнили Коннор и Дюбуа, по сути, все решили в этой игре. Броски были хороши: первый вообще не берущийся, второй – вратарь элитной команды плей-офф, по идее, должен тащить. Но это как раз слабое место «Вегаса» – Лоран Броссуа только третий или даже четвертый номер «рыцарей», и плей-офф начал вынужденно. Вот только элитная команда должна и в атаке создавать больше двух-трех моментов за игру, два из которых произошли в первые пять минут.

В третьем периоде «Вегас» вообще развалился – что довольно странно для команды (да еще и фаворита), которая проигрывала в две шайбы, и одну перед этим успела отыграть – кстати, в ней поучаствовал Иван Барбашев, отдал последний пас на Вильяма Карлссона. 2 броска за период. Два! Вместе с финальным штурмом при пустых воротах. Отсюда и свист трибун в конце игры.

«Виннипег» явно больше хотел победить – принял жесткий хоккей «Вегаса», лез в атаку все три периода, создал раза в три больше моментов. На 10-й минуте парни из «Джетс» так навалились на ворота Броссуа, что Морган Баррон наткнулся лицом на лезвие вратарского конька. Баррону наложили более 75 швов, после чего он вернулся на лед!

Многие фавориты в первых матчах провалились, но «Вегас» на фоне «Виннипега» выглядел просто жалко – и в таком виде ему в плей-офф вообще ничего не светит.

Первый раунд

Счет в серии: 0-1

«Сиэтл» завалил чемпиона

При обилии неожиданных результатов больше всех удивил в первых матчах плей-офф все-таки «Сиэтл». Да, он отлично провел регулярку (100 очков на второй сезон в лиге – это не шутки), с «Колорадо» играл удачно (две победы в трех играх и всего 5 пропущенных), но это все-таки дебют в плей-офф – и против действующего чемпиона!

Особенно хорош был «Кракен» в первой половине матча – защитники «Эвеланш» были постоянно под давлением, что в итоге и привело к первому голу. Девон Тэйвс, увидев летящего на него Янни Гурде, ошибся и выкатил шайбу прямо на Эели Толванена – и тот со второго броска пробил Георгиева. Второй гол – быстрая атака с ходу. Третий – ошибка Джоша Мэнсона.

А все остальное сделал Филипп Грубауэр. Немец три года провел в «Колорадо», входил в число номинантов на «Везину» и вроде бы очень хотел остаться. Но, видимо, «Эвеланш» не очень-то за него держались, раз он в итоге подписал контракт с «Сиэтлом» на вполне скромные (для номинанта на «Везину») 5,9 млн в год. Что ж, в первом матче серии Грубауэр был очевидно здорово мотивирован.

К нему были вопросы по регулярке, но в этот вечер именно он стал ключевым фактором, который привел «Кракен» к первой в истории победе в плей-офф. Главные сэйвы он сделал при счете 2:1 – сначала отбил черенком клюшки уантаймер Родригеса (по правде говоря, ему там конкретно повезло: на этот бросок невозможно было среагировать, он даже движения не сделал).

Вскоре справился с броском в упор Комфера и добиванием Ничушкина, а потом еще с помощью плеча и перекладины предотвратил гол в ближний угол от Байрэма.

Георгиев, в целом, сыграл не хуже: в пропущенных голах не виноват – два уантаймера и добивание в упор, ему просто чуть меньше повезло. Тут ничего страшного не случилось, «Эвеланш» только злее будут в следующих играх. Фавориту небольшие проблемы в начале плей-офф только на пользу.

Первый раунд

Счет в серии: 0-1