9 комментариев

На этот раз пострадал «Сент-Луис».

Андрей Кузьменко наверняка может быть доволен своим сезоном в НХЛ. Конечно, у самого «Ванкувера» все идет не так, как хотелось бы форварду и его партнерам, зато Андрей преуспел в личной статистике, подписал новый контракт и в целом провел первый год в лиге весьма звонко.

В игре против «Сент-Луиса» он доказал, что в «Кэнакс» в него поверили не зря: отгрузил дубль, который стал для него шестым в сезоне (при этом был еще и хет-трик «Анахайму»). Впрочем, «косаткам» это все равно не помогло – они смогли отыграться с 2:5, но пропустили на первой же минуте овертайма.

Андрей снова забил из слота и установил новый клубный рекорд

Когда Кирилл Марченко (он, кстати, тоже сегодня забил – в ворота «Рейнджерс») рассказывал о впечатлениях от первого сезона, то опрокинул такую фразу: «Мы с Кузей (Андреем Кузьменко) в шутку разговаривали, что если не знаешь, что делать, то можно просто на пятак приехать и подставить».

Так вот Кузьменко действительно забил уже пачку голов с пятака, просто вовремя приезжая туда. На этот раз он пошел на пятак целенаправленно – здорово открылся под воротами, чтобы замкнуть классную передачу партнера. Хотя, кажется, что и здесь шайба шла по воздуху.

Второй гол – чистая хоккейная эстетика. Андрей сыграл по принципу «отдал – открылся», и гениальный швед Элиас Петтерссон понял, куда именно надо будет вернуть шайбу Кузьменко. Особенно приятно посмотреть в этом эпизоде на вратаря – тот случай, когда его обыграли одним хитрым пасом.

Русский форвард благодаря дублю побил рекорд «Ванкувера» по результативности в первом сезоне за клуб. У него уже 68 (37+31) очков – и это на два очка больше, чем было у Петтерссона в сезоне-2018/19.

Конечно, сравнивать этих игроков сложно. Хотя бы потому, что шведу было 20 лет на момент дебюта в НХЛ, а Андрей приехал в лигу в 26. Но факт остается фактом. Показательно и то, что у Петтерссона только текущий сезон получается для него таким результативным (35+60), раньше он даже не выходил на график «очко за игру». К примеру, еще год назад было 68 очков в 80 матчах.

Остатки русской банды «Сент-Луиса» тоже себя проявили

Форвард «Блюз» Павел Бучневич после хет-трика в ворота «Миннесоты» отдал голевой пас в матче с «Вашингтоном» и замолчал на четыре игры. Но против веселого «Ванкувера» Бучневича прорвало – 1+1 и «+3» за 18:23 на льду. К тому же, это на новой позиции – тренеры «музыкантов» пробуют его в роли центрального.

Переход на новую роль Павлу дается нелегко. В последний раз он играл в центре еще в МХЛ в составе череповецкого «Алмаза». Было это давно, да и уровень совсем иной. Теперь же он вынужденно переведен с фланга в центр (у «Блюз» с ними после серии обменов начались проблемы) и пока у него идет процесс адаптации. Дела на точке при этом идут не лучшим образом: 33% выигранных вбрасываний сегодня и примерно те же цифры в среднем по сезону.

Еще один гол забил Алексей Торопченко – для него это уже седьмая шайба в сезоне, всего у него 14 (7+7) очков в 61 матче. Причем и шайба получилась достаточно трудовой: сам перехватил в своей зоне, сам добавил в скорости и здорово бросил в дальний. Не сказать, что после начала перестройки он стал играть больше, но в целом имеет стабильное место в составе и получает свои 10-12 минут за игру, а иногда и больше.

«Ванкувер» изменился в лучшую сторону после прихода Токкета

Обе команды сохраняют математические шансы на плей-офф, но если трезво смотреть на ситуацию, то можно понять, что отрыв в 11 очков от зоны уайлд-кард за 8 матчей практически не отыгрывается.

«Кэнакс» многие критиковали за увольнение задорного старика Брюсо Будро, с которым расстались не совсем красиво. На самом деле его отставка принесла пользу команде, но ситуация оказалась запущенной: Рик Токкет значительно улучшил результаты «Ванкувера», только отрыв был большим, и соперники не теряли времени зря.

Судите сами: при Будро команда пропускала в среднем 3,98 гола за матч, а после смены тренера, которую как раз подавали через то, что «косаткам» нужно улучшить игру в обороне, стала пропускать меньше – 3,21. Более того, у «Ванкувера» при Токкете вообще положительная разница забитых и пропущенных – «+11».

Голы голами, но и очки они набирали исправно. Новый коуч приступил к работе 23 января, и с того момента команда взяла 35 очков в 28 матчах – это шестой показатель в конференции. В общем, «Кэнакс» с новым тренером добавили почти по всем основным показателям.

Стоит учесть, что Токкету понадобилось время для исправления ситуации, и команда вышла на свой пик в марте – конкретно в этом месяце у «Кэнакс» 21 балл в 14 матчах. Больше только у «Вегаса», столько же – у «Эдмонтона» и «Миннесоты».

Этот сезон для «Ванкувера» почти наверняка потерян, но зато на этом багаже можно с оптимизмом смотреть в будущее. Правда, после прошлогоднего появления Будро по ходу регулярки тоже были поводы для оптимизма, но на деле все получилось совсем иначе.

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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports