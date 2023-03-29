9 комментариев

Кузьменко продолжает забивать – уже побил один из клубных рекордов Петтерссона
На этот раз пострадал «Сент-Луис».
Андрей Кузьменко наверняка может быть доволен своим сезоном в НХЛ. Конечно, у самого «Ванкувера» все идет не так, как хотелось бы форварду и его партнерам, зато Андрей преуспел в личной статистике, подписал новый контракт и в целом провел первый год в лиге весьма звонко.
В игре против «Сент-Луиса» он доказал, что в «Кэнакс» в него поверили не зря: отгрузил дубль, который стал для него шестым в сезоне (при этом был еще и хет-трик «Анахайму»). Впрочем, «косаткам» это все равно не помогло – они смогли отыграться с 2:5, но пропустили на первой же минуте овертайма.
Андрей снова забил из слота и установил новый клубный рекорд
Когда Кирилл Марченко (он, кстати, тоже сегодня забил – в ворота «Рейнджерс») рассказывал о впечатлениях от первого сезона, то опрокинул такую фразу: «Мы с Кузей (Андреем Кузьменко) в шутку разговаривали, что если не знаешь, что делать, то можно просто на пятак приехать и подставить».
Так вот Кузьменко действительно забил уже пачку голов с пятака, просто вовремя приезжая туда. На этот раз он пошел на пятак целенаправленно – здорово открылся под воротами, чтобы замкнуть классную передачу партнера. Хотя, кажется, что и здесь шайба шла по воздуху.
Второй гол – чистая хоккейная эстетика. Андрей сыграл по принципу «отдал – открылся», и гениальный швед Элиас Петтерссон понял, куда именно надо будет вернуть шайбу Кузьменко. Особенно приятно посмотреть в этом эпизоде на вратаря – тот случай, когда его обыграли одним хитрым пасом.
Русский форвард благодаря дублю побил рекорд «Ванкувера» по результативности в первом сезоне за клуб. У него уже 68 (37+31) очков – и это на два очка больше, чем было у Петтерссона в сезоне-2018/19.
Конечно, сравнивать этих игроков сложно. Хотя бы потому, что шведу было 20 лет на момент дебюта в НХЛ, а Андрей приехал в лигу в 26. Но факт остается фактом. Показательно и то, что у Петтерссона только текущий сезон получается для него таким результативным (35+60), раньше он даже не выходил на график «очко за игру». К примеру, еще год назад было 68 очков в 80 матчах.
Остатки русской банды «Сент-Луиса» тоже себя проявили
Форвард «Блюз» Павел Бучневич после хет-трика в ворота «Миннесоты» отдал голевой пас в матче с «Вашингтоном» и замолчал на четыре игры. Но против веселого «Ванкувера» Бучневича прорвало – 1+1 и «+3» за 18:23 на льду. К тому же, это на новой позиции – тренеры «музыкантов» пробуют его в роли центрального.
Переход на новую роль Павлу дается нелегко. В последний раз он играл в центре еще в МХЛ в составе череповецкого «Алмаза». Было это давно, да и уровень совсем иной. Теперь же он вынужденно переведен с фланга в центр (у «Блюз» с ними после серии обменов начались проблемы) и пока у него идет процесс адаптации. Дела на точке при этом идут не лучшим образом: 33% выигранных вбрасываний сегодня и примерно те же цифры в среднем по сезону.
Еще один гол забил Алексей Торопченко – для него это уже седьмая шайба в сезоне, всего у него 14 (7+7) очков в 61 матче. Причем и шайба получилась достаточно трудовой: сам перехватил в своей зоне, сам добавил в скорости и здорово бросил в дальний. Не сказать, что после начала перестройки он стал играть больше, но в целом имеет стабильное место в составе и получает свои 10-12 минут за игру, а иногда и больше.
«Ванкувер» изменился в лучшую сторону после прихода Токкета
Обе команды сохраняют математические шансы на плей-офф, но если трезво смотреть на ситуацию, то можно понять, что отрыв в 11 очков от зоны уайлд-кард за 8 матчей практически не отыгрывается.
«Кэнакс» многие критиковали за увольнение задорного старика Брюсо Будро, с которым расстались не совсем красиво. На самом деле его отставка принесла пользу команде, но ситуация оказалась запущенной: Рик Токкет значительно улучшил результаты «Ванкувера», только отрыв был большим, и соперники не теряли времени зря.
Судите сами: при Будро команда пропускала в среднем 3,98 гола за матч, а после смены тренера, которую как раз подавали через то, что «косаткам» нужно улучшить игру в обороне, стала пропускать меньше – 3,21. Более того, у «Ванкувера» при Токкете вообще положительная разница забитых и пропущенных – «+11».
Голы голами, но и очки они набирали исправно. Новый коуч приступил к работе 23 января, и с того момента команда взяла 35 очков в 28 матчах – это шестой показатель в конференции. В общем, «Кэнакс» с новым тренером добавили почти по всем основным показателям.
Стоит учесть, что Токкету понадобилось время для исправления ситуации, и команда вышла на свой пик в марте – конкретно в этом месяце у «Кэнакс» 21 балл в 14 матчах. Больше только у «Вегаса», столько же – у «Эдмонтона» и «Миннесоты».
Этот сезон для «Ванкувера» почти наверняка потерян, но зато на этом багаже можно с оптимизмом смотреть в будущее. Правда, после прошлогоднего появления Будро по ходу регулярки тоже были поводы для оптимизма, но на деле все получилось совсем иначе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 марта, 03.00, «Enterprise Center»
- 0:1 – 6 Хьюз ( Миллер, Босер)
- 1:1 – 11 Торопченко ()
- 2:1 – 16 Фолк (Блэйз, Бучневич)
- 2:2 – 19 Кузьменко (Петтерссон, Миллер)
- 3:2 – 27 Врана (Саад)
- 4:2 – 32 Томас (Саад, Фолк)
- 5:2 – 33 Бучневич (Блэйз, Капанен)
- 5:3 – 38 Босер (Хьюз)
- 5:4 – 52 Кузьменко (Майерс, Петтерссон)
- 5:5 – 59 Хьюз (Джошуа, Босер)
- 6:5 – 61 Врана (Фолк, Шенн)
- Вратари: Биннингтон 32/37 – Демко 25/31.
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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports
Очки - 35
В среднем - 1,25
Это как так получается?
Только зачем под статьёй о Кузьменко результат матча Рейнджерс - Коламбус?)) Петуховка не проснулась ещё?)