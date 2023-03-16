«Блюз» пропустили восемь!

Летом в одном из интервью Бучневич отметил, что российские медиа часто пишут об Овечкине, Панаине, Кузнецове, Тарасенко и Малкине, а игроков калибра Павла обделяют вниманием. Этой ночью нападающий дал весомый повод написать о нем, хотя стоит признать, что про Павла действительно пишут меньше. Хотя сезон лично у него – просто шикарный.

Бучневич – топ: воткнул три штуки Флери

После того, как «Сент-Луис» избавился от всех своих лидеров, Бучневич стал едва ли не ключевым игроком команды и наиболее ценным ее активом. Конечно, Павел и до этого был на хорошем счету в «Блюз», но теперь он претендует на звание звезды номер один.

Свой статус он оправдал в матче с «Миннесотой». «Музыканты» забили пять, но в современной НХЛ такая результативность не гарантирует успеха – пропустили в итоге они восемь.

Три гола из пяти – как раз в активе Бучневича. Забивал на любой вкус: сначала затолкал с пятака после отскока от лицевого борта и неуверенной игры Флери, потом собрал три рикошета после прострела на дальнюю (посмотрите потом замедленный повтор на видео – это какое-то комбо), а в концовке игры красиво попал в ближний угол.

Пожалуй, третий гол получился самым крутым – исполнительское мастерство на высочайшем уровне.

Кстати, этот хет-трик для него не первый: в апреле 2021-го он отгрузил трешку в ворота «Нью-Джерси». Это было еще в составе «Рейнджерс».

Павел продлил результативную серию и может побить личные рекорды

Бучневич выдает просто потрясающий отрезок в чемпионате: у него уже 10-матчевая серия с набранными очками, по ходу которой набрал 18 (7+11) очков. Она началась 23 февраля – с того момента больше него набрали только Коннор Макдэвид (12+12) и Брэйден Поинт (10+9). Так что у Павла очень солидная статистика даже в сравнении.

Жаль только, что это никак не помогает «Сент-Луису». Хоккей – все-таки командный вид спорта, один игрок вытянуть всю команду не может.

Никакой плей-офф «Блюз» уже не светит, поэтому для нас главная интрига – установит ли Павел новый личный рекорд по голам или очкам. Ему немного помешала травма, из-за которой он пропустил часть регулярки. На протяжении сезона у него был шикарный темп – 1,17 очка за игру. И проведи он полноценный сезон – точно превзошел бы прошлогодние достижения: 30 голов и 76 очков. Сейчас же на его счету 61 (23+38) очко – у «Блюз» еще есть 15 матчей до завершения регулярки, поэтому в теории Бучневич может переписать личный рекорд по двум показателям.

Самое крутое, что по средней результативности Павел – второй среди русских игроков в этом сезоне НХЛ. Впереди только Кучеров, а позади и Капризов, и Панарин, и Малкин с Овечкиным.

Матч – огонь, а «Миннесота» хороша и без Капризова

Когда игра заканчивается со счетом 8:5 – это уже по умолчанию круто. Но было еще одно событие, которое дополнило встречу и добавило ей ярких красок. После пятой шайбы в ворота «Сент-Луиса» Райан Хартман проезжал мимо Джордана Биннингтона и задел его: вратарь моментально сорвался, от души вмазал сопернику и спровоцировал конфликт.

Этот трюк не оставил без внимания легендарный Марк-Андре Флери, который приехал на чужую половину площадки дать Биннингтону то, чего он просит. Жаль только, что судьи пресекли вратарскую драку и развели киперов по разным углам.

«Миннесота» же показала, что не слишком зависит от Кирилла Капризова. «Дикие» после его повреждения набрали пять очков в трех матчах и прямо сейчас продолжают серию из 14 игр с набранными очками – это новый клубный рекорд. Такими темпами команда может и вовсе занять первое место в дивизионе – до «Далласа» всего одно очко.

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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports