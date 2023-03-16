Бучневич – зверь: положил хет-трик «Миннесоте»! Но его «Сент-Луис» все равно провалил матч
«Блюз» пропустили восемь!
Летом в одном из интервью Бучневич отметил, что российские медиа часто пишут об Овечкине, Панаине, Кузнецове, Тарасенко и Малкине, а игроков калибра Павла обделяют вниманием. Этой ночью нападающий дал весомый повод написать о нем, хотя стоит признать, что про Павла действительно пишут меньше. Хотя сезон лично у него – просто шикарный.
Бучневич – топ: воткнул три штуки Флери
После того, как «Сент-Луис» избавился от всех своих лидеров, Бучневич стал едва ли не ключевым игроком команды и наиболее ценным ее активом. Конечно, Павел и до этого был на хорошем счету в «Блюз», но теперь он претендует на звание звезды номер один.
Свой статус он оправдал в матче с «Миннесотой». «Музыканты» забили пять, но в современной НХЛ такая результативность не гарантирует успеха – пропустили в итоге они восемь.
Три гола из пяти – как раз в активе Бучневича. Забивал на любой вкус: сначала затолкал с пятака после отскока от лицевого борта и неуверенной игры Флери, потом собрал три рикошета после прострела на дальнюю (посмотрите потом замедленный повтор на видео – это какое-то комбо), а в концовке игры красиво попал в ближний угол.
Пожалуй, третий гол получился самым крутым – исполнительское мастерство на высочайшем уровне.
Кстати, этот хет-трик для него не первый: в апреле 2021-го он отгрузил трешку в ворота «Нью-Джерси». Это было еще в составе «Рейнджерс».
Павел продлил результативную серию и может побить личные рекорды
Бучневич выдает просто потрясающий отрезок в чемпионате: у него уже 10-матчевая серия с набранными очками, по ходу которой набрал 18 (7+11) очков. Она началась 23 февраля – с того момента больше него набрали только Коннор Макдэвид (12+12) и Брэйден Поинт (10+9). Так что у Павла очень солидная статистика даже в сравнении.
Жаль только, что это никак не помогает «Сент-Луису». Хоккей – все-таки командный вид спорта, один игрок вытянуть всю команду не может.
Никакой плей-офф «Блюз» уже не светит, поэтому для нас главная интрига – установит ли Павел новый личный рекорд по голам или очкам. Ему немного помешала травма, из-за которой он пропустил часть регулярки. На протяжении сезона у него был шикарный темп – 1,17 очка за игру. И проведи он полноценный сезон – точно превзошел бы прошлогодние достижения: 30 голов и 76 очков. Сейчас же на его счету 61 (23+38) очко – у «Блюз» еще есть 15 матчей до завершения регулярки, поэтому в теории Бучневич может переписать личный рекорд по двум показателям.
Самое крутое, что по средней результативности Павел – второй среди русских игроков в этом сезоне НХЛ. Впереди только Кучеров, а позади и Капризов, и Панарин, и Малкин с Овечкиным.
Матч – огонь, а «Миннесота» хороша и без Капризова
Когда игра заканчивается со счетом 8:5 – это уже по умолчанию круто. Но было еще одно событие, которое дополнило встречу и добавило ей ярких красок. После пятой шайбы в ворота «Сент-Луиса» Райан Хартман проезжал мимо Джордана Биннингтона и задел его: вратарь моментально сорвался, от души вмазал сопернику и спровоцировал конфликт.
Этот трюк не оставил без внимания легендарный Марк-Андре Флери, который приехал на чужую половину площадки дать Биннингтону то, чего он просит. Жаль только, что судьи пресекли вратарскую драку и развели киперов по разным углам.
«Миннесота» же показала, что не слишком зависит от Кирилла Капризова. «Дикие» после его повреждения набрали пять очков в трех матчах и прямо сейчас продолжают серию из 14 игр с набранными очками – это новый клубный рекорд. Такими темпами команда может и вовсе занять первое место в дивизионе – до «Далласа» всего одно очко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 04.30, «Enterprise Center»
- 1:0 – 4 Бучневич (Такер, Крюг)
- 1:1 – 12 Эрикссон Эк (Хартман, Болди)
- 2:1 – 14 Врана (Биннингтон, Крюг)
- 3:1 – 17 Врана (Шенн, Кайру)
- 3:2 – 24 Клингберг (Эрикссон Эк, Юханссон)
- 3:3 – 26 Сундквист (Стил)
- 3:4 – 26 Шоу (Эрикссон Эк, Ривс)
- 4:4 – 31 Бучневич (Крюг, Томас)
- 4:5 – 32 Хартман (Зукарелло-Асен)
- 4:6 – 34 Голигоски (Стил, Болди)
- 4:7 – 42 Ривс (Дьюар, Голигоски)
- 4:8 – 48 Хартман ()
- 5:8 – 54 Бучневич (Томас, Фолк)
- Вратари: Биннингтон 19/24, Грайсс 8/11 – Флери 31/36.
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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports
Защита у Миннесоты - это вообще отдельная песня. Чуть больше удачи и точности у блюзменов и голов было бы далеко не 5.