Матч всех звезд НХЛ-2023: участники, расписание, где смотреть

Главное о звездном уикэнде.

Когда Матч звезд НХЛ-2023?

В пятницу, 3 февраля, и субботу, 4 февраля, на FLA Live Arena в Санрайзе состоится Матч звезд НХЛ – уже 67-й по счету. Изначально звездный уикэнд должен был состояться здесь еще два года назад – но тогда его отменили из-за пандемии коронавируса.

Традиционно Матчи звезд состоят из двух частей: конкурсов мастерства в первый день и турнир в формате 3х3 между командами дивизионов – во второй. Нынешнее мероприятие – не исключение: в пятницу, 3 февраля, все начнется в 19:00 по местному времени (3:00 в ночь на субботу по Москве), а игры стартуют в субботу, 4 февраля, в 15:00 (23:00 по Москве).

Что будет на Матче звезд НХЛ-2023?

В первый день – на Суперскиллс – будет представлено 7 конкурсов . Первые четыре отлично знакомы хоккейным болельщикам:

• броски на точность;

• лучший буллит;

• забег на скорость;

• броски на силу.

Кроме того, представят и три новых конкурса – два пройдут под открытым небом Санрайза, климат которого малопригоден для хоккея:

• Splash Shot – проводится на пляже Форт-Лодердейла, игроки должны поразить все мишени до того, как начать мочить (в прямом смысле) своих соперников. Выигрывает тот, кто намочит своего соперника первым;

• Pitch ‘n Puck – по сути, гибрид хоккея и гольфа. Участникам нужно загнать шайбу / мяч в лунку, чередуя хоккейные броски и удары из гольфа. Побеждает тот, кто сделает это за меньшее количество ударов;

• Tendy Tandem – соревнования вратарских бригад. Один из вратарей бросает по воротам с заданных точек: попадает в открытую область – 3 очка, попадает просто в створ – 2 очка и 0 – если шайба проходит мимо ворот. Дальше начинается испытание для второго голкипера: в зависимости от очков, набранных его партнером, ему будут противостоять один, два или три полевых. Голкипер должен останавливать их атаки, пока не кончатся шайбы – его сэйвы тоже приносят очки. Побеждает тандем из того дивизиона, у которого больше очков.

Во второй день Матча всех звезд состоится турнир команд четырех дивизионов – игроки Столичного и Тихоокеанского сыграют в одном полуфинале, Центрального и Атлантического – в другом. После этого состоится игра за третье место и финал. Продолжительность каждого матча – 20 минут (после 10 – смена ворот). При ничейном счете – серия буллитов.

Кто сыграет на Матче звезд НХЛ? Будут русские?

Выбор участников звездного уикэнда проходил в два этапа: сначала отдел хоккейных операций НХЛ выбрал по одному игроку от каждой из 32 команд НХЛ, а после прошло голосование болельщиков, где выбрали еще 12 игроков.

В итоге из 44 игроков сразу 9 – из России: вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Илья Сорокин («Айлендерс»), и нападающие Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Если все эти игроки доедут до Санрайза, то будет рекордное российское представительство за всю историю мероприятий.

Вот так выглядят полные составы команд на данный момент.

Столичный дивизион

Вратари Игорь Шестеркин (« », 1-й Матч звезд в карьере), Илья Сорокин (« », 1-й), защитник Адам Фокс (« », 1-й), форварды (« », 8-й), Андрей Свечников («Каролина», 1-й), («Рейнджерс», 1-й), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-й), Джонни Годро («Коламбус», 7-й), Кевин Хэйс («Филадельфия», 1-й), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 2-й), Брок Нелсон (« », 1-й).

Атлантический дивизион

Вратари («Тампа-Бэй», 4-й), Линус Улльмарк («Бостон», 1-й), форварды (« », 4-й), Остон Мэттьюс («Торонто», 5-й), Давид Пастрняк («Бостон», 3-й), Дилан Ларкин («Детройт», 3-й), Митч Марнер («Торонто», 2-й), Ник Сузуки («Монреаль», 2-й), Тейдж Томпсон («Баффало», 1-й), Брэди Ткачак («Оттава», 3-й), Мэттью Ткачак («Флорида», 2-й).

Центральный дивизион

Вратари Юусе Сарос («Нэшвилл», 2-й), Коннор Хеллибак («Виннипег», 3-й), защитники Кэйл Макар («Колорадо», 2-й), Сет Джонс («Чикаго», 2-й), Джош Моррисси («Виннипег», 1-й), форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 4-й), Кирилл Капризов («Миннесота», 2-й), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 5-й), Микко Рантанен («Колорадо», 2-й), Джейсон Робертсон («Даллас», 1-й), Клейтон Келлер («Аризона», 3-й).

Тихоокеанский дивизион

Вратари Логан Томпсон («Вегас», 1-й), Стюарт Скиннер («Эдмонтон», 1-й), защитник Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 7-й). форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 6-й), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-й), Бо Хорват («Ванкувер», 2-й), Мэттью Бенирс («Сиэтл», 1-й), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», 1-й), Назем Кадри («Калгари», 2-й), Элиас Петтерссон («Ванкувер», 3-й), Трой Терри («Анахайм», 2-й).

Что еще нужно знать о Матче звезд-2023?

Тренеры команд тоже известны. Столичный дивизион возглавит Род Бринд′Амор («Каролина»), Атлантический – Джим Монтгомери («Бостон»), Центральный – Питер Дебур («Даллас»), Тихоокеанский – Брюс Кэссиди («Вегас»). Их команды лидировали в своих дивизионах по проценту набранных очков на момент выбора тренеров для звездного уикэнда.

Дизайн свитеров играющих команд будет в стиле ретро – за основу возьмут версии формы, использовавшейся на Матчах звезд в 1994, 1996 и 1997 годах.

В один из дней в перерыве между соревнованиями выступит группа Fall Out Boy.

Где можно посмотреть Матч звезд НХЛ?

В США конкурсы мастерства будет транслировать ESPN, а сами матчи 3х3 – телеканал ABC. Кроме того, оба события в Штатах покажут на ESPN+. В Канаде все мероприятия звездного уикэнда можно посмотреть на каналах Sportsnet (на английском языке) и TVA Sports (на французском, а также на сервисе Sportsnet Now. Кроме того, к трансляциям Матча звезд снова присоединится CBC.

Права на трансляцию матчей НХЛ в России принадлежат «Яндексу», но в марте 2022-го лига уведомила компанию о приостановке действия прав на трансляции матчей. До возобновления показов на «Яндексе» можно попробовать посмотреть хоккей через IPTV (подробная инструкция – здесь).

Что было интересного на прошлом Матче звезд НХЛ?

Фото: nhl.com; globallookpress.com/imago sportfotodienst