Кузнецов ожил! 2+2 против «Эдмонтона», один гол – с гениального паса Овечкина

И «Вашингтон» наконец-то выиграл.

Старт нового сезона у «Кэпиталс» откровенно не задался: начали только с 2 побед в 5 матчах, притянули целую серию травм (в лазарете – игроков больше, чем на 40 млн) – получили серию из четырех поражений как итог. Нынешняя топ-6 команды по именам выглядит неубедительно, в обороне нет Орлова и Карлсона – и «Вашингтон» больше напоминает выставочную команду под рекорд Овечкина, чем полноценного участника регулярки.

К тому же второй русский нападающий, который может тащить на себе команду – Евгений Кузнецов – завалил начало чемпионата: только 5 матчей с очками, 0 голов и глупая дисквалификация - вот вообще не этого ждут от центра, который в прошлой регулярке выбил 78 очков. Лавиолетту даже пришлось убрать его на старте от Овечкина – но сейчас у тренера уже нет особых вариантов. И, к его счастью, эта связка зажгла в матче с «Эдмонтоном», а Кузнецов провел лучший матч не только в сезоне, но и вообще в 2022-м:

• в самом начале второго периода Евгений в большинстве набросил на пятак, где разобрался Строум;

• через несколько минут Строум вернул должок – Кузнецов забросил свою первую шайбу в сезоне;

• и почти тут же помог Овечкину в погоне за Гретцки – просто выиграл вбрасывание и записал себе передачу;

• гол Евгения на предпоследней минуте (и первая «птичка» в сезоне) – просто красота, ради этой передачи Овечкина стоит смотреть всю нарезку моментов.

Но для самых ленивых все же подсветим отдельно – слепой пас Овечкина между ног себе и сопернику.

Александр вообще старался в этот вечер играть как можно разнообразнее – посмотрите, как он накрутил оборону «Эдмонтона» и чуть не забросил шедевр:

Овечкина в итоге признали первой звездой игрового дня, хотя Кузнецов стал первой звездой матча.

«Определенно завтрашнее утро будет лучше, чем восемь предыдущих, – облегченно выдохнул Евгений. – Я чувствовал, что в прошлых матчах мы играли хорошо, но недостаточно хорошо для успеха. Эта победа даст нам дополнительное дыхание, и мы сможем немного передохнуть, а тренеры, наконец-то, смогут показать нам некоторые положительные моменты из нашей игры – это важно, когда вы приходите на утреннюю тренировку».

У нападающего 11 очков в 13 матчах – если не вдаваться в подробности, хорошие цифры. Чуть больше стабильности – и Кузнецов с легкостью выйдет на топовые показатели в своей энхаэловской карьере.

Интересно, что в раздевалке «Вашингтона» лучшим назвали не Овечкина или Кузнецова, а Дилана Строума – именно он получил толстенную пожарную веревку. И в целом это решение вполне оправдано: с его дубля все началось, он второй бомбардир «Вашингтона» (4+8) – когда его подписывали летом, вряд ли ожидали такого. Другой вопрос, что все это происходит в «Кэпиталс» не от лучшей жизни.

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Фото: eastnews.ru/Jess Rapfogel/Getty AFP