Защитник «Нэшвилла» замертво рухнул на лед: встретился с бортом, а потом с соперником. Его увезли на носилках🙏

Здоровья.

Самый страшный эпизод дня в НХЛ – травма Марк Боровецки из «Нэшвилла»: Во втором периоде матча с «Филадельфией» защитник врезался в чужой зоне плечом в борт – и, кажется, уже в этот момент получил повреждение, но тут же спиной встретился с Морганом Фростом, который, похоже, даже не планировал хитовать соперника.

Боровецки встретился с бортом теперь уже лицом – и рухнул на лед. Он лежал совершенно без движений – и это выглядело ужасающе. К нему поспешили врачи «Нэшвилла» – только по их спокойным действиям, стало понятно, что игрок в сознании. Спустя несколько минут тишины трибуны взорвались аплодисментами – болельщики провожали игрока, которого везли на носилках. Хоккеисты и «Нэшвилла», и «Филадельфии» старались подбодрить Марка.

Боровецки не подавал видимых признаков жизни, даже когда его везли по льду, но позже «Предаторс» уточнили, что он был в сознании и мог двигать и руками, и ногами, когда покидал арену. Марка доставили в Медицинский центр Университета Вандербильта, где он будет проходить дальнейшее обследование и наблюдение.

«Всегда очень тревожно, когда видишь, как твой игрок или твой партнер по команде падает таким образом, – сказал Хайнс. – Я думаю, когда увидели, как он ударился о борт, а затем упал, все могли понять, что это серьезно. Он отличный парень, большая часть команды».

А вот соперники вряд ли считают Боровецки хорошим человеком. Еще в первом периоде он успел сцепиться с Николасом Делорье:

Да и вообще в его послужном списке много сомнительных достижений: он набрал 848 минут штрафа (в двух сезонах – рекордсмен по этому показателю), завершил карьеру Дмитрия Яшкина в НХЛ, умышленно бил соперников в голову, за что нахватал дисквалификаций, и получил клюшкой по голове от Малкина.

Так что, вероятно, не у всех хоккеистов этот эпизод вызовет сочувствие. Хотя все же Боровецки хочется пожелать скорейшего возвращения на лед – летом 2021-го он признался в диагнозе «Обсессивно-компульсивное расстройство»: «Мрачные навязчивые идеи временами мешали мне не только быть спортсменом, но и быть мужем, отцом в той мере, в какой это необходимо». Надолго без игры ему лучше не оставаться.