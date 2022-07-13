Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ

• Рынок свободных агентов открывается сегодня в 19.00 мск. В последний момент он потерял пару важных игроков, которые на флажке подписались с прежними клубами.

• Малкин остается в «Питтсбурге» - 4 года и 24,4 млн долларов. Кросби сделал все, чтобы это случилось – утешал Малкина, убеждал руководство. В контракте есть пункт о полном запрете на перемещения на все четыре года.

• «Эдмонтон» продлил Эвандера Кэйна. 4 года и 20,5 млн долларов. Сразу выступил и поблагодарил «Ойлерс» за то, что поверили в него.

• Самые вкусные лоты рынка: Джонни Годро («Калгари»), Назем Кадри («Колорадо»), Клод Жиру («Флорида»), Ондржей Палат («Тампа-Бэй»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Джон Клингберг («Даллас»).

• Из наших сегодня могут подписать Илью Михеева, Илью Любушкина (оба – «Торонто»), Никиту Задорова («Калгари»), Илью Самсонова («Вашингтон»), Владислава Наместникова («Даллас»).