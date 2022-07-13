Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ

Главные события рынка
• Рынок свободных агентов открывается сегодня в 19.00 мск. В последний момент он потерял пару важных игроков, которые на флажке подписались с прежними клубами.
• Малкин остается в «Питтсбурге» - 4 года и 24,4 млн долларов. Кросби сделал все, чтобы это случилось – утешал Малкина, убеждал руководство. В контракте есть пункт о полном запрете на перемещения на все четыре года.
• «Эдмонтон» продлил Эвандера Кэйна. 4 года и 20,5 млн долларов. Сразу выступил и поблагодарил «Ойлерс» за то, что поверили в него.
• Самые вкусные лоты рынка: Джонни Годро («Калгари»), Назем Кадри («Колорадо»), Клод Жиру («Флорида»), Ондржей Палат («Тампа-Бэй»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Джон Клингберг («Даллас»).
• Из наших сегодня могут подписать Илью Михеева, Илью Любушкина (оба – «Торонто»), Никиту Задорова («Калгари»), Илью Самсонова («Вашингтон»), Владислава Наместникова («Даллас»).
Возвращаясь к Джонни Годро: генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг на прощание сказал, что у него жена ждет ребенка. Поэтому, возможно, это еще один из факторов, чтобы перебраться поближе к родным - по крайней мере, куда-нибудь на восточное побережье США. Панарин, помнится, тоже говорил, что предложение «Рейнджерс» было не самым большим.
«Кэпиталс» после двух лет мучений с дуэтом Самсонов - Ванечек решили пересобрать вратарскую бригаду. Чеха обменяли в «Нью-Джерси», а Илью просто отпустили, не сделав квалификационное предложение (он был ограниченно свободным агентом).
Конечно, Кюмпер более надежный вариант. Но тут главное не переплатить.
Кажется, Дарси Кюмпер в «Вашингтоне» - дело почти решенное. Фрэнк Серавалли ожидает, что там будет 5-летний контракт с зарплатой примерно 5,5 млн.
Мэйсон Марчмент во «Флориде» вряд ли останется. У «пантер» просто нет денег, чтобы его продлить. Парень на однолетнем контракте на 800 тысяч в прошлом сезоне набрал 47 очков в 54 играх. Но он ограниченно свободный агент, так что за него можно выручить приличную компенсацию.
У Мэйсона недавно умер отец - известный в прошлом защитник Брайан Марчмент.
На рынке большой интерес к защитнику Маккензи Уигару, у которого еще год контракта с «Флоридой» (Даррен Дрегер). Переговоры о продлении идут уже сейчас, но последние два сезона Уигар провел на таком уровне (в сумме 134 игры, 80 очков), что очевидно рассчитывает на зарплату намного больше нынешних 3,25 млн, что «пантеры» вряд ли потянут - им через год еще нужно будет дать много денег Джонатану Юбердо. Так что вполне могут пойти на обмен.
Эндрю Копп подпишется с «Детройтом» на 4-6 лет с зарплатой около 5 млн, - считает Даррен Дрегер. В прошлом сезоне Копп очень эффектно перешел из «Виннипега» в «Рейнджерс» - 18 очков в 16 играх регулярки и 14 в 20 - в плей-офф. 5 млн для такого игрока в принципе нормально, потому и «Рейнджерс» были не прочь его продлить.
В это сложно поверить, но Джо Сакик продолжает переговоры с агентом Назема Кадри. У них осталось буквально полтора часа и очень, очень, очень мало шансов договориться. Кадри после лучшего сезона в карьере настроен на зарплату 8 млн в год. «Колорадо» будет непросто найти для него даже 5-6. Так что посмотрим, конечно, но расхождения слишком велики и пока это все кажется бесполезной тратой времени.
Защитник «Далласа» Джон Клингберг интересен «Сиэттлу» и «Детройту», - пишет Джефф Марек, - но больше всех - «Каролине». «Ураганы» вроде бы крутились вокруг шведа весь прошлый сезон.
«Даллас» в 2015-м подписал просто читерский контракт с Клингбергом, и получил топового пакмувера за 4,25 млн на семь лет.
С приходом Хейсканена важность Клингберга для «Далласа» упала, так что платить ему большую зарплату (причем, вероятно, с компенсацией за недополученное по прошлому контракту) «Старс» не захотели. Лучшие годы они из него уже выжали.
Пьер Лебрюн пишет, что главный претендент на Клода Жиру - «Оттава». В общем, логично, там куча молодежи, есть место под потолком. Плюс раньше «сенаторы» выменяли из «Оттавы» Алекса Дебринкета. Это классный снайпер, который теоретически как раз подходит в связку с Жиру, по крайней мере, в меньшинстве.
Главный лот - Джонни Годро
Рынок свободных агентов - это в массе своей ветераны и середняки, суперзвезды вроде Джонни Годро попадают туда нечасто и отхватывает много-премного миллионов. Как, например, Панарин или Бобровский. Поэтому главный вопрос сегодня - куда уйдет Годро и сколько получит.
«Калгари» предлагал ему максимальные 8 лет с зарплатой 10 млн. «Флэймс» уверены, что сделали все возможное, чтобы этого не случилось. Но, если посмотреть на контракт Панарина (11,6), возможно, мы с этим не согласимся.
Плюс Годро американец родом из Нью-Джерси, возможно, у него есть желание воспользоваться редким шансом самому выбрать, где жить и играть, и отправиться поближе к дому.
Привет. Мы начинаем онлайн рынка свободных агентов. С вами в разное время будут Антон Руднев, Дмитрий Шевченко и Алексей Белов. Присоединяйтесь и погнали.
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