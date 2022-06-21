Ничушкин снова забил «Тампе», но Джон Купер решился на запрос – и гол отменили. Это был важный момент матча

Сработала интуиция.

Если вы следите за матчами финала в НХЛ только по статистике или по нарезке моментов, то сегодня у вас могло сложиться ложное впечатление о легкой и безоговорочной победе «Тампы», на которую она наработала еще в первом периоде.

Но это не так – старт матча был больше похож на продолжение последней игры в Денвере. Посмотрите на стартовую смену: «Колорадо» побежал прессинговать – и Ничушкин чуть не открыл счет на первых же секундах.

Гифка, кстати, взята из телеграм-канала «овечкин и седины» – подписывайтесь, там такого добра еще много.

На 4-й минуте игроки «Эвеланш» должны были открывать счет – но Василевский дважды подряд сыграл так, как умеет, а не по-воскресному. Гениально, в общем.

Но на пятой минуте «Колорадо» все же забил: позиционная атака, попытка «Тампы» выйти из своей зоны, прессинг – и вот уже ситуация 2-в-1. Маккиннон отдает на Ничушкина – бросок у Валерия не получился, что сильно смутило Василевского.

1:0 после ураганного начала! Но тут «Тампа» берет тренерский запрос на видеопросмотр – и, кажется, шайба действительно успела выйти за пределы зоны «Лайтнинг». Боуэн Байрэм не сохранил ее там.

Арбитры отменили гол Ничушкина – счет равный, 0:0.

Кстати, команда до последнего тянула с тренерским челленджем. Джона Купера спросили об этом после игры – и он сослался на то, как долго арбитры в итоге пересматривали эпизод: «Вот насколько пограничным был момент. Я не знаю, сколько ракурсов они рассматривали, но, должно быть, их было слишком много, раз это заняло так много времени.

Кстати, тренерский запрос в этом эпизоде – решение Джона Купера на свой страх и риск, а не рекомендация помощников. На скамейку «Лайтнинг» пришел только один повтор, из которого видеотренеры не могли четко сказать, была шайба на линии или уже за ней. «Я сказал: «Давайте будем считать, что вышла», – поделился Купер после матча.

«Я не знаю, насколько популярно мое мнение, но я не знаю, должны ли такие решения быть в наших руках, – продолжил он. – Либо все в порядке, либо вне игры. Просто не понимаю, почему я должен принимать это решение, когда ставки настолько высоки?!».

К слову, в этой затянувшейся паузе не только судьи отменили гол Ничушкина, но и хоккеисты «Тампы» пришли в себя после неудачного старта. Да, через несколько минут Ландескуг все-таки откроет счет в матче, но это будет уже совершенно другая игра – игра «Лайтнинг».

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports