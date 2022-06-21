Кучеров получил травму в финале Кубка Стэнли: похоже, это была месть за его хит на игроке «Колорадо»

Силовой за силовым.

Игра Кучерова – безусловно, одна из главных причин того, что «Тампа» ожила в третьем матче финала Кубка Стэнли. Никита стал второй звездой вечера: 2 результативные передачи (с неудобной на Стэмкоса – просто песня), 6 бросков в створ (больше всех в команде), полезность «+3» и 2 хита. При этом на льду он провел только 17:46 – и эта цифра сегодня очень нервирует болельщиков «Лайтнинг»: Кучеров не доиграл матч, ушел в раздевалку в третьем периоде из-за травмы.

Вот как это было:

• на 14-й минуте третьего периода «Тампа» играла в большинстве – и Кучеров получил передачу под синюю линию;

• защитник «Колорадо» Девон Тэйвс подтолкнул соперника в поясницу – и у Никиты поехала нога, после чего он, падая, встретился с бортом;

• Кучеров резко встал и поехал мстить Тэйвсу – драки не случилось, а по движениям русского нападающего было понятно, что он отходит от столкновения и чувствует дискомфорт;

• Тэйвса удалили – у «Лайтнинг» образовалось большинство 5-на-3, Кучеров не садился на скамейку, а вышел на реализацию;

• он дважды успел бросить – шайба покинула пределы площадки, а Никита , прихрамывая, все-так поехал в сторону скамейки;

• но не стал усаживаться на нее, а при помощи персонала команды отправился сразу в раздевалку – за 6:05 до сирены. Больше на скамейке (и тем более на льду) Кучеров не появлялся.

«Это один из тех эпизодов, которые вы не хотите видеть в игре, – сказал после матча защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман. – Это была опасная игра. Посмотрим, будет ли какое-нибудь дополнительное наказание – возможно, нет. Но это опасная игра».

При этом действия Тэйвса в эпизоде в целом понятны: «Колорадо» играл в меньшинстве, Кучеров набрал ход и получил шайбу – нужно было не пустить его к воротам. В повторе этот хит не выглядит таким уж страшным – с учетом того, что Никита поднялся и сразу полез выяснять отношения.

Но, вполне возможно, это нарушение на Кучерове было ответом на его же действия парой минут ранее, когда он приложил Джоша Мэнсона в борт со спины – и еще большой вопрос, не было ли тут двух минут штрафа. Да и вряд ли хит за чужими воротами был обязательным, когда твоя команда ведет в 4 шайбы.

Сам же Мэнсон был косвенно причастен к тому, что Ник Пол еще в первом периоде ушел в раздевалку (а потом вернулся и забил победный гол). В общем, круговорот хитов в природе.

Немного пугает, что в эпизоде с Тэйвсом Кучеров явно повредил ноги – а именно с этой областью связаны все последние травмы нападающего: в декабре 2020-го он сделал операцию на бедре, а в октябре 2021 года была еще одна операция – из-за хронической травмы паха.

Разумеется, Джона Купера после матча спросили, что думает про этот момент – и он аккуратно намекнул, что недоволен Тэйвсом: «Когда вам задают такие вопросы, вы ищете ответ, который уже все знают. Но это игра. Контактная игра. Ребята знают, что делают. А умные, сообразительные игроки знают, что делать с клюшкой. Мы все это видели».

Главный тренер «Тампы» не ответил на вопрос о статусе Кучерова, но объявил, что он расскажет об этом на следующий день (по московскому времени – во вторник вечером).

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports