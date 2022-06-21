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«Тампа» вернулась в финал Кубка Стэнли: уверенно забрала первый домашний матч, но, возможно, потеряла Кучерова

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«Колорадо» слишком много ошибался.

Нет, никакого свипа в финале Кубка Стэнли не будет – и слава Богу! Не за тем мы весь сезон ждали этого момента, да и «Тампа» вытаскивала на зубах серии с «Торонто» и «Рейнджерс» не ради того, чтобы броситься под «Колорадо» как Каренина под поезд. Да, были неприятные 0:7 – но когда это было? Аж позавчера! Считай, в прошлой жизни.

В ночь на вторник мы увидели прежнюю «Тампу», привыкшую играть и побеждать на своей домашней равнине. И делать это максимально красиво. Просто насладитесь голом Сирелли на 14-й минуте: в момент, когда нужно было сравнять счет, он решился провернуть любимый трюк Кучерова – бросок без броска. И ведь сработало!

А атака «Тампы» на 15-й минуте – вообще конфета же. Посмотрите, как Палат, Стэмкос и Кучеров наказывают Тэйвса за ошибку в чужой (!) зоне. Никита, кстати, идеально действует в эпизоде даже без передачи. 

Вообще нельзя сказать, что «Колорадо» был так уж плох (39 бросков, 50% реализации большинства) – он вполне мог вести 3-0 после сегодняшнего матча. Гости даже первыми забили (кстати, опять Ничушкин) – но при тренерском запросе арбитры разглядели оффсайд за несколько секунд до броска. «Эвеланш» нисколько это не смутило – в итоге Ландескуг открыл счет, реализовав лишнего.

Но в игре команды все равно чувствовался какой-то мандраж – игроки слишком часто ошибались: защитники дарили шайбу сопернику, вратари дергались и пускали в ближний угол, нападающие слишком уж часто удалялись (даже если вычесть большие штрафы – это много для финала). А «Тампе» ведь много подарков не надо – особенно когда она на кураже. Оставили Стэмкоса на секунду одного в слоте – вынимайте.

Еще до конца второго периода счет стал 6:2 – и в целом с такой серией ошибок «Колорадо» это было абсолютно по делу. Было понятно, что «Лайтнинг» заберет матч.

«Мы знали, что это игра, в которой мы должны победить, – сказал Стэмкос. – Поэтому мы и играли соответствующе. Мы были более внимательны к деталям, хотя план игры не то чтобы сильно изменился – просто мы его выполнили. Наша команда приложила больше усилий».

Но в третьем периоде произошел страшный для «Тампы» эпизод: Кучеров неудачно влетел в борт после силового приема Дэвона Тэйвса. Канадца удалили – Никита сам же вышел на большинство, но очень скоро понял, что не стоит продолжать игру – и ушел в раздевалку.

Джон Купер никак не прокомментировал после матча состояние Кучерова, что наводит болельщиков «Тампы» на тревожные мысли. Зато похвалил Андрея Василевского, который играл так, будто и не было никаких 7 пропущенных в воскресенье: «Пройти через то, через что он прошел позавчера, и выступить так, как он выступил сегодня, при этом пропустив первым, а затем получив такую поддержку от команды – я думаю, только так мы можем забраться на те места, которые мы уже занимали. Это было довольно большое усилие для всех».

Но все же это только первый шаг «Тампы» в финале Кубка Стэнли – а следующий матч будет уже под номером 4 (и еще непонятно, сыграют ли в нем Кучеров и Пойнт). Не поздно ли включилась команда?

Кубок Стэнли

Финал

Тампа-Бэй – Колорадо 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
Дата проведения
21 июня, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Ландескуг (Макар, Рантанен)
1:1 – 14 Сирелли (Марун)
2:1 – 15 Палат (Стэмкос)
3:1 – 22 Пол (Колтон)
3:2 – 25 Ландескуг (Рантанен, Макар)
4:2 – 28 Стэмкос (Богосян, Кучеров)
5:2 – 32 Марун (Хедман, Кучеров)
6:2 – 36 Перри (Хедман, Палат)
Вратари: Ан. Василевский 37/39 – Кюмпер 17/22, Францоуз 9/10.

Счет в серии: 1-2

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports

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