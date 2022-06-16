«Колорадо» и «Тампа» доигрались до овертайма в первом матче финала: у Ничушкина – гол и победная передача

Кучеров и Сергачев тоже набрали очки.

Кажется, «Тампа» уже видела все самое интересное в этом плей-офф: шевелящиеся усы, на всех парах летящие к воротам Василевского, мощнейшую, но абсолютно бестолковую атаку «Флориды», хитрющее большинство «Рейнджерс» и непробиваемого Шестеркина. Да чем вы вообще можете удивить игроков «Лайтнинг», которым плевать, во сколько нападающих играть – в 11 или 12?!

Но у «Колорадо» нашлась такая фишка: 3 гола Василевскому за первый же период. Нет, были команды, которые начинали мощно и поддушивали «Тампу» в первые 20 минут, была даже команда, которая по итогу за вечер нанесла больше бросков, чем сегодня «Колорадо» (49 (!) выстрелов от «Пантерс» в четвертом матче), но никому не удавалось так поразить оборону «молнии».

Уже к 10-й минуте счет был 2:0 – а одну из шайб забросил Валерий Ничушкин (мог и две – но попал до этого в перекладину):

Это было полное превосходство «Эвеланш». Тренер Джаред Беднар даже не старался уводить своих лидеров от суперсдерживающей тройки «Тампы» с Сирелли во главе – Маккиннон их полностью переигрывал, хоть и отметился только результативным пасом на Ничушкина.

Итог 20 минут: 3 заброшенных и 1 пропущенная – но от «Колорадо» никто и не ожидал, что сзади будет максимально чистая работа.

Но ведь и «Тампа» – настолько классная команда, что умеет забивать, даже когда игра не в ее руках. Ник Пол ту шайбу забросил буквально из ничего. А во втором периоде состоялся камбэк «Лайтнинг» – за 48 секунд усилиями русских игроков счет превратился с 3:1 в 3:3.

Сначала Кучеров красиво обвел Тэйвса и выдал гениальный пас на Палата:

Затем уже Сергачев, не вовремя удалившийся в первом периоде, мощно метнул от синей линии. О голе «Болл-арену» оповестили звук штанги и пронзительный крик Михаила, для которого это второй гол в Кубке Стэнли-2022.

«Они забросили две быстрых шайбы, что нас немного шокировало, – сказал после матча Рантанен. – Мне кажется, до этого мы играли хорошо, но во второй половине периода мы стали проигрывать единоборства и не отбирали шайбу так чисто, как в первом и начале второго».

Гол Сергачева стал последним в основное время матча. Команды бились, «Колорадо» давил и встречал сопротивление от Василевского, «Тампа» огрызалась – но за оставшиеся 26 минут больше никто не забил. При таком раскладе можно было ожидать, что овертайм затянется, но «Эвеланш» в нынешнем плей-офф не очень любят удлинять игровые вечера:

Заряженный на прессинг Ничушкин, заблокированный бросок Комфера, отлетевшая к Биг Вэлу шайба – и пас на Андре Бураковски, который не промахнулся. Все это уже на второй минуте овертайма:

Интересно, кстати, что Ничушкин не бросил сам, хотя у него 6 бросков в створ за вечер – больше, чем у кого бы то ни было на льду. И да, неудачный вынос «Тампы» из своей зоны – на счету Сергачева, увы.

«В этой игре были позитивные для нас моменты, но матч выиграла правильная команда, – признал превосходство соперника тренер «Лайтнинг» Джон Купер. – Надо отдать им должное за то, что они справились. Тем не менее, мы стали лучше. Хотя мы даже близко не показали свою лучшую игру, но у нас все еще был шанс вытащить матч. Но чтобы обыграть такую талантливую команду, мы все же должны показать более классный хоккей, чем этот».

Статистика полностью подтверждает слова Купера – игра была за «Колорадо», который оказался лучше и просто по броскам (38:23), и по моментам (35:20), и по моментам повышенной опасности (14:8). Кстати, по ожидаемым голам «Тампа» вообще пошла наперекор статистике – забросили три, хотя у цифры насчитали 1,54. У «Эвеланш» все по делу – 3,53.

Команде из Денвера осталось всего три победы до Кубка Стэнли – и это хорошие новости для них. Плохие же состоят в том, что «Тампа» проигрывала стартовые матчи в двух сериях этого плей-офф – и все равно дошла до финала. В ночь на воскресенье будет совсем другая игра – но настолько же увлекательная.

Финал

Счет в серии: 1-0

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports