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Ух, «Колорадо» взял решающий матч голами нижних звеньев: нас ждет битва Макдэвида и Маккиннона!

Джош Мэнсон Джош Мэнсон
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Даррен Хелм Даррен Хелм
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Плей-офф – время незаметных героев, даже для такой атакующей машины вроде «Колорадо».

«Лавин» не было в финале 20 лет – с тех самых пор, как на рубеже веков команда с Сакиком, Руа, Футом и Форсбергом была одной из лучших в лиге. С того момента клуб пережил несколько перестроек, застрял в статусе середняка для первого-второго раунда, а иногда вообще не попадал в плей-офф и скатывался до участия в драфт-лотерее.

Символично, что за возрождением «Колорадо» в статусе топ-клуба снова стоит Джо Сакик – на этот раз в роли генерального менеджера. Последние несколько лет он кропотливо собирает мощнейшую команду и верит в тренера Джареда Беднара – моментами это выглядело странно, ведь коуч не проходил второй раунд плей-офф, имея в составе Нэтана Маккиннона, но терпение менеджмента вознаградилось сполна.

«Колорадо» после провала в пятом матче вышел закрывать серию – град бросков, куча атак, темп и агрессия. Вот только Вилле Хуссо решил выдать матч жизни и к третьему периоду счет был 2:1 в пользу «Сент-Луиса», а Макккиннон, Рантанен и Макар бегали вхолостую и не могли пробить защиту «Блюз».

И в этот тревожный момент «Колорадо» подтащил парень из третьего звена – Джей Ти Комфер случайно попал в хоккей, когда его семья переехала из одного пригорода Чикаго в другой, прошел через несколько сотрясений и переломов, а сегодня в середине третьего периода забил важнейший гол и сравнял счет. И для него эта шайба стала второй в матче.

А выход в финал конференции для «Колорадо» оформил Даррен Хелм – ветеран, который всю карьеру провел в «Детройте», а теперь выходит в четвертом звене главного соперника команды из Города Моторов. У Хелма был знаковый гол в плей-офф – 13 лет назад он забил победную шайбу в ворота «Чикаго», которая вывела «Ред Уингс» в большой финал. А сегодня – пальнул по воротам за 6 секунд до конца и обеспечил Маккиннону и Макару встречу с Коннором Макдэвидом.

Впрочем, всего этого счастья могло и не быть, если бы во втором периоде в хайлайты не ворвался еще один незаметный герой – защитник Джош Мэнсон закрыл собой пустые ворота и сделал сэйв, ставший ключевым.

Кстати, Мэнсона генеральный менеджер «Колорадо» выменял на дедлайне. Кажется, чутье Джо Сакика не подвело.

Сент-Луис – Колорадо 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Дата проведения
28 мая, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 20 Фолк (Миккола, Томас)
1:1 – 26 Комфер (Бураковски, Мэнсон)
2:1 – 30 Кайру (Шенн)
2:2 – 51 Комфер (Тэйвс, Байрэм)
2:3 – 60 Хелм (Джонсон, О'Коннор)
Вратари: Хуссо 36/39 – Кюмпер 18/20.

Джо Сакик снова сделал «Колорадо» топ-клубом. Классно попадает в сделках и культивирует общение без крика

В НХЛ есть команда зрелищнее «Тампы». «Колорадо» – идеальная атакующая машина, которая понравится всем

Фото: Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports

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