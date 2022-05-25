«Эдмонтон» и «Калгари» устроили комедию в четвертом матче: нелепые голы, хиты на партнерах. Но «Ойлерс» выиграли даже так

Улыбнитесь с утра.

Кубок Стэнли – мероприятие насколько яркое для зрителей, настолько и напряженное для самих хоккеистов. Цена ошибки очень высока – и игроки с большим трудом справляются с этим давлением. Ну или не справляются – как сегодня игроки «Эдмонтона» и «Калгари» в некоторых эпизодах. Вообще целый парад ошибок команды устроили еще в первом матче серии, но там все внимание забрал на себя общий счет, состоявший из 15 шайб.

Сегодня получилось чуть поскромнее, но и ошибки поярче.

Начали уже на 21-й секунде: вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем решил пойти за ворота во время атаки в его зоне – и отдал шайбу не рядом стоящему партнеру, а сопернику на пятачок. Кажется, самый легкий гол в карьере Нюджент-Хопкинса.

Коллегу-вратаря в третьем периоде поддержал Майк Смит, пропустивший бросок из чужой зоны при большинстве «Эдмонтона». Эвандер Кэйн, конечно, тоже гениально сыграл, отдав шайбу Расмусу Андерсону просто так.

Полевые вообще ошибались не меньше вратарей – хоть и не так результативно. Неудачная коробочка от Кэссиана и Арчибальда – снесли друг друга, а Зак пошел с врачами в подтрибунку. Нельзя не отметить грациозность Никиты Задорова, ушедшего из-под удара.

Такие моменты бросались в глаза – хотя в остальном это был вполне качественный хоккей в исполнении обеих команд. «Эдмонтон» повел в три шайбы уже в первом периоде, но «Калгари»собрался, забил дважды за 36 секунд, а ляп Смита окончательно вернул «Флэймс» в игру.

Гости вообще больше атаковали, чаще бросали по воротам «Ойлерс» – в этом смысле у них было преимущество как в обычной статистике (32:26 по броскам), так и по продвинутой (25:19 по опасным моментам). Только вот Макдэвид и компания были в чужой зоне куда продуктивнее и опаснее: при меньшем количестве опасных моментов у них равенство по моментам повышенной опасности – 9:9. А по ожидаемым голам «Эдмонтон» был лучше – 2,13 на 1,8.

Камбэк «Флэймс» никак не смутил команду – она просто продолжила играть в свой хоккей. Тот же Нюджент-Хопкинс на 57-й положил победный гол – на этот раз без особой помощи Маркстрема.

А потом «Калгари» снял вратаря – и позволил Макдэвиду продлить его серию с 2+ набранными очками в плей-офф. Теперь уже семь матчей подряд, до рекорда Гретцки – одна игра.

При этом, кстати, Коннор не был главным тащеромвечера – нет, он по-прежнему великолепен, но сегодня за его сиянием было чуть-чуть видно и других хоккеистов «Эдмонтона». Это так, информация на заметку будущим соперникам «Ойлерс» – ведь «Калгари» уже вряд ли сможет вытащить такую серию.

2-й раунд

Счет в серии: 3-1

Фото: REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports