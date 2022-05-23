Кучеров набрал 4 очка за вечер – и «Тампа» повела 3-0 в серии. «Флориде» не помог даже гол в большинстве (первый в плей-офф-2022!)

Кажется, тут все ясно.

Если честно, то на безуспешные старания «Флориды» во втором раунде просто тяжело смотреть. Команда потратила всю регулярку на то, чтобы поверить в свою крутость, в то, что у них сумасшедшая – лучшая в лиге – атака, а Бобровский – все еще топ-вратарь, в то, что они могут побороться за трофей – и даже взяли ради этого Жиру на дедлайне. И ведь все так: они действительно круты в нападении, Бобровский действительно вернулся к прежней надежности, а команда по делу забрала Президентский кубок – никого лучше в чемпионате не было.

Но плей-офф оказался совсем другим уровнем сложности. Да еще и в соперники выпала «Тампа» – клуб, успешно проходивший эту игру последние два года и уничтожавший боссов любого класса. Иногда кажется, что у «Лайтнинг» есть какой-то чит-код – как иначе объяснить то, что команда, по статистике создавшая к середине второго периода почти в два раза меньше опасных моментов, ведет 3:1?

Так было сегодня – и «Флорида» не выглядела откровенно плохо. Просто она вышла играть в хоккей, а «Тампа» вышла играть в плей-офф.

Если попытаться найти хоть какой-то оптимизм для болельщиков «пантер», то он есть. Небольшой, но очень значимый для этого мая. Сэм Райнхарт забивает в большинстве! Первый такой гол «Флориды» за весь розыгрыш Кубка Стэнли-2022. Всего-то 26 попыток потребовалось.

Чудеса выглядят вот так:

Рецепт успеха прост: Райнхарта вывели на большинство не закрывать обзор вратарю (наконец-то на пятачок Хернквиста поставили), а бросать из слота. И это сработало. Но, к несчастью «Флориды», только один раз из трех – для того, чтобы цепляться за матч нужна была реализация в 100%.

Но какой там – если игроки «Тампы» блокируют идеальные моменты даже черенками.

У «Тампы» не было однозначных героев этим вечером – просто вся команда вышла и знала, как будет побеждать. Зато есть явный статистический лидер – Никита Кучеров, набравший за вечер 1+3. Самое эффектное действие – передача на Стэмкоса во втором периоде.

Единственный гол Никита забросил уже в пустые ворота, а потом еще и помог с этим все тому же Стэмкосу – 5:1. Разумеется, никакого разгрома не получилось бы без сэйвов Василевского, но к этому, кажется, уже привыкли даже нападающие «Флориды».

У игроков «Флориды» не так много времени, чтобы прийти в себя и понять, что они делают не так – следующий матч уже завтра. Возможно, последний в серии.

2-й раунд

Счет в серии: 3-0

Фото: REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports