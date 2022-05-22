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Жесть в Кубке Стэнли: Барбашев сломал защитника «Колорадо», а Кадри вынес вратаря «Сент-Луиса» и чуть не получил бутылкой после матча

Колтон Парайко Колтон Парайко
Арттури Лехконен Арттури Лехконен
Вилле Хуссо Вилле Хуссо
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Иван Барбашев Иван Барбашев
Назем Кадри Назем Кадри
Джордан Биннингтон Джордан Биннингтон
Сент-Луис Сент-Луис
Самуэль Жирар Самуэль Жирар
травмы
Хоккей Хоккей

Страсти в этой серии накаляются.

За неполные два раунда Кубка Стэнли-2022 мы как-то привыкли к мысли, что плей-офф – это зрелище, напряжение, голы, сэйвы, противостояние разных концепций. Но совсем позабыли, что тут еще и проходит соревнование менеджеров – на длину и качество скамеек запасных. К примеру, «Тампа» из-за травм уже который матч играет в 11 нападающих – но она к этому делу привыкшая, ей так удобнее. После субботней ночи заметные пробелы в составе появятся у «Колорадо» с «Сент-Луисом» – и там переходом на игру в три звена не отделаешься. 

Настроение третьему матчу серии задал хит Ивана Барбашева на Самуэле Жираре уже на второй минуте – канадец долго лежал на льду, только с помощью врачей отправился в раздевалку, а потом его увезли на скорой. Диагноз: перелом грудины – ни в этой, ни в следующих сериях защитник, игравший по 20 минут, не поможет «Колорадо». Сезон для него закончен.

Иван Барбашев остался без удаления – судьи посчитали, что этот силовой был в рамках правил. И тренер «Колорадо» с ними согласен: «Оглядываясь назад, могу сказать, что это было жесткое столкновение. Их игрок поймал нашего в плохой точке. Но честно говоря, я думаю, что это был чистый хит».

«Сент-Луис» вышел максимально заряженным на матч – через пару минут после хита Барбашева команда уже праздновала гол. Колтон Парайко бросил с такой силой, что между делом сломал клюшку Дэвону Тэйвсу.

А потом произошел эпизод, который может стать ключевым во всей серии – во всяком случае, вспоминать его будут еще долго. Нападающий «Эвеланш» Назем Кадри шел на добивание – и в итоге влетел вместе с Калле Росеном во вратаря Джордана Биннингтона. 

Голкипер поднялся, попытался размяться – но почувствовал резкую боль в правом колене. В клубе опасаются, что он вылетел на несколько недель.

«Сент-Луис» с Биннингтоном и без него – это два разных «Сент-Луиса». Джордан провел весьма посредственную регулярку, но собрался в плей-офф и затащил серию с «Миннесотой», играя чуть ли не круче, чем в чемпионском сезоне.

На замену основному вратарю вышел Вилле Хуссо, для которого этот розыгрыш Кубка Стэнли – первый в карьере и не особо успешный: 3 матча – 2 поражения. А после этого вечера – уже 3 поражения. Мощнейший «Колорадо» его просто съел – во многом из-за того, что партнеры Хуссо слишком уж увлекались нападением.

Хоккеисты «Эвеланш» в итоге выиграли – 5:2. Две последние шайбы отправлялись, по сути, в пустые ворота (в четвертом голе подловили Хуссо на смене на шестого полевого) – но все же эта победа выглядела довольно убедительно. Во многом благодаря голкиперу Дарси Кюмперу.

Но после матча все равно все обсуждали Назема Кадри, не только выбившего вратаря соперников, но и набравшего 1+1 и «+2» полезности. 

«Посмотрите на репутацию Кадри. Это все, что я могу сказать», – тренер «Блюз» Крэйг Беруби был иного мнения о ситуации.

«Я просто увидел свободную шайбу и пытался достать ее клюшкой. Думаю, что это их защитник столкнулся со мной и толкнул меня на него. Знаете, если бы это было не так, я не думаю, что вообще попал бы в него. Это была свободная шайба. Я просто пытался отправить ее в ворота», – оправдывался нападающий после игры.

Пока он это говорил журналистам, кто-то бросил в него бутылку с водой.

«Думаю, это был Биннингтон, но я был немного занят, так что вам придется спросить у него», – то ли пошутил, то ли всерьез сказал Кадри. Но два репортера подтвердили, что бутылку бросал именно Биннингтон.

Ох, это будет жаркая серия.

Кубок Стэнли

2-й раунд

Сент-Луис – Колорадо 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Дата проведения
22 мая, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Парайко (О′Райлли)
1:1 – 11 О'Коннор (Хелм, Мэнсон)
1:2 – 34 Кадри (Рантанен, Макар)
1:3 – 38 Лехконен (Кадри)
2:3 – 40 О′Райлли (Бучневич, Ледди)
2:4 – 58 Ландескуг (Рантанен, Маккиннон)
2:5 – 60 Лехконен (Ничушкин)
Вратари: Хуссо 19/23, Биннингтон 3/3 – Кюмпер 29/31.

Счет в серии: 1-2

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Фото: twitter.com/Tarik_ElBashir; REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports

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