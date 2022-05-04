Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме

Старички шумят в плей-офф.

Скучали по кубковым Малкину и Кросби? Они сегодня выдали отличный триллер на Манхэттене, забрали первый матч в серии у «Рейнджерс» и наконец-то смогли пробить Игоря Шестеркина, забив ему за одну игру столько же, сколько за целую регулярку.

Открытие номер один: «Питтсбург» с ядром из старых лидеров по скорости не уступал более молодому сопернику, моментами отлично прессинговал и провоцировал «Рейнджерс» на ошибки. Статистика рисует команде Панарина совершенно безумные цифры потерь: игроки «Рейнджерс» в сумме за 5 полных периодов потеряли шайбу 75 раз, у Артемия – 7 потерь за итоговые полчаса на площадке.

И очень здорово показали себя топ-центры: Сидни Кросби двумя ассистами перевернул игру, а Малкин собрал 1+1 – его гол принес победу в овертайме.

Кроме этого, у самого опасного нападающего из Нью-Йорка 0 очков и примерно 0 толковых моментов – чтобы нейтрализовать Артемия, не пришлось даже постоянно опекать его профильными чеккерами. Больше всего времени он сыграл против тройки Хейнен – Малкин – Капанен, причем финн заменил Рикарда Ракелля, которого вырубил защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен.

Здесь можно только поаплодировать Майку Салливану, который вышел с понятным планом на игру – фирменный переход в атаку, движение и нацеленность на ворота. «Питтсбург» своими бросками даже в равных составах старался плотно загружать слот – получалось намного интереснее, чем у игроков «Рейнджерс». Визуально по моментам, да и по счету, разница незначительна – «Питтсбург» победил в одну шайбу, но NaturalStatTrick зафиксировал двукратный перевес по опасным моментам и ожидаемым голам в пользу «пингвинов».

Всю эту статистику уверенно крушил Игорь Шестеркин – потрясающих сэйвов у него сегодня минимум, зато полно четкой работы и надежных движений ловушкой в ключевые моменты игры. За игрой Шестеркина просто приятно наблюдать – он не дергается, четко двигается и раз за разом ловит шайбу. Сегодня, например, наловил на исторический рекорд «Рейнджерс» – больше Игоря в этой команде Оригинальной Шестерки (какое ироничное название) в матчах плей-офф никто не отбивал. А еще чуть не побил и рекорд лиги, но Корписало из «Коламбуса» отразил побольше.

Правда, все испортил Евгений Малкин, который приехал на пятак и стоял там совершенно один – он, конечно, не Райан Гецлаф и не Джо Павелски, но в ключевом эпизоде исполнил как надо: подправление, гол, победа. И тоже дотянулся до рекорда – сравнялся по очкам в плей-офф с Сергеем Федоровым.

После матча Евгения спросили, в чем секрет Шестеркина и почему его так сложно пробить, на что он ответил: «А я откуда знаю, я же не тренер вратарей».

Первый матч – неплохой щелчок для «Рейнджерс», которые провели сильную регулярку и очень здорово играли против «Питтсбурга» по ходу сезона. Плей-офф показал, что старички вполне себе тянут темп и умеют создавать проблемы, как и положено хоккейной элите.

Вполне возможно, что затяжной матч пойдет в плюс «Рейнджерс» – они просто быстрее восстановятся, к тому же у «Пингвинс» повреждение получил Кейси ДеСмит, и матч доигрывал Луи Доминге – вообще третий вратарь команды. Эти детали намекают, что серия будет очень интригующей – с таким Шестеркиным «Рейнджерс» просто обязаны пошуметь в плей-офф.

1-й раунд

Счет в серии: 0-1

Фото: REUTERS/Vincent Carchietta-USA TODAY Sports, Tom Horak-USA TODAY Sports