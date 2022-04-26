Президент США Джо Байден принял в Белом доме «Тампа-Бэй Лайтнинг», победителей Кубка Стэнли двух последних сезонов. Предыдущая встреча чемпионов была еще с Дональдом Трампом, который встречался с «Сент-Луисом» осенью 2019-го. Потом ковид, и вот лишь спустя два с половиной года хоккей вернулся в главное здание США.

Интересно, что «Тампа» смогла попасть к президенту только после третьей победы в Кубке Стэнли. Второй помешал ковид, а первой – локаут, из-за которого был пропущен сезон-2004/05.

Спичрайтеры хорошо подготовили Байдена к встрече: «Эта команда попала в редкую компанию – только восемь раз за столетнюю историю кто-то выигрывал Кубок Стэнли два раза подряд. И я знаю, что эти две победы были очень разными».

«Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе, – добавил президент. – Я не знаю, что, черт возьми, у вас там в воде? Победа «Тампа-Бэй Бакканирс» в Супербоуле, победа «Рейс» (бейсбольная команда – Sports.ru). А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И они могут оказаться здесь в следующем году, кто знает».

Байден также похвастался, что к победе «Тампы» приложила руку его жена: «Я не говорю, что присутствие первой леди на вашей арене во время плей-офф стало причиной победы. Но она была и там, и во время моей избирательной компании. Кажется, она появляется, когда люди побеждают».

На встрече было даже несколько человек из чемпионского состава, которые ушли в другие клубы или вовсе закончили. На общем фото можно рассмотреть вратаря Кертиса Макиленни и нападающего Матье Жозефа.

Острые темы сегодняшней повестки на встрече почти не поднимались, а русские звезды «Лайтнинг» держались на втором плане. Никита Кучеров притаился за Алексом Киллорном, сразу за ним – Михаил Сергачев. Только Андрей Василевский постоянно попадал в кадр с президентом – он возвышался в центре второго ряда за эффектной шляпой Патрика Маруна.

Но после встречи наши парни вдоволь нафотографировались в Белом доме (в конце будет несколько кадров).

Байден пошутил, что Стэмкос постарел за 14 лет в НХЛ, а капитан «Тампы», канадец, уступил право выступить от имени команды американцу Райану Макдоне.

«Кубок Стэнли 2020 года был для команды необычайным временем самопожертвования на льду и за его пределами, – сказал владелец клуба Джефф Уиник. – Многие из этих джентльменов позади меня провели 65 дней в изоляции, вдали от своей семьи и друзей, чтобы добыть эту победу. А прошлый сезон, начав его без болельщиков, мы завершили вторым подряд Кубком Стэнли перед переполненной «Амали Ареной».

«В его непростом положении как лидера свободного мира у президента есть удивительная способность убрать эту личность в сторону и просто быть человеком, как будто он один из наших товарищей по команде, — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер, у которого двойное гражданство США и Канады. – Мне даже захотелось посидеть в баре с этим парнем и послушать историю его жизни. Вы можете понять, почему его избрали президентом».

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports; twitter.com/TBLightning; twitter.com/WhiteHouse ; instagram.com/sergach98