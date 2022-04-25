Драма «Вегаса»: промазали по пустым воротам и пропустили на последней секунде. Это почти лишило клуб шансов на плей-офф

Тимо Майер сдержал слово.

«Вегас» – удивительная команда. Собранный с нуля клуб в первый же год дошел до финала Кубка Стэнли, не умерил свои аппетиты и лишь продолжил обрастать мощью.

В команде появились Марк Стоун, Алекс Пьетранжело, а в этом сезоне менеджмент решил сыграть по-крупному и неплохо заплатил за травмированную шею Джека Айкела – второго номера драфта-2015 и очень талантливого центра.

Вот только ощутимого прогресса этот трейд не принес – после выхода Айкела из списка травмированных «Вегас» одержал 14 побед при 16 поражениях и рискует не попасть в плей-офф. Цель «Вегаса» – место в зоне уайлд-кард, за которое кроме них рубятся «Нэшвилл» и «Даллас».

То есть каждый матч в такой ситуации – решающий, а в календаре у «рыцарей» впереди еще игра с прямыми конкурентами из Техаса. И на фоне таких нервов к журналистам выходит Тимо Майер из потерявшего шансы на плей-офф «Сан-Хосе» и заявляет: «Я все еще хочу выступить отлично в оставшихся матчах, особенно завтра. Игра года против «Вегаса», ведь мы можем лишить их плей-офф».

Все дело в короткой, но богатой истории противостояний «Сан-Хосе» и «Вегаса» – в первом сезоне «рыцари» выиграли серию 4-2, а во втором – проиграли в невероятной семиматчевой зарубе, судьбу которой решило вот это удаление на Джо Павелски.

«Акулы» действительно выдали игру года, хотя к середине третьего периода «Голден Найтс» комфортно вели в две шайбы.

Но в концовке Ник Бонино сократил отставание, и дальше случился эпизод, который будет сниться капитану «Вегаса» в ночных кошмарах. Марк Стоун бросает по пустым воротам и промахивается, а «Сан-Хосе» в последней атаке за секунду до конца забивает и сравнивает счет!

Кто забил? Тимо Майер!

Но и на этом страдания «Вегаса» не закончились. Стоун не завез шайбу в ворота после убойного момента в овертайме.

А затем «Вегас» не забил три буллита подряд – промахи у Айкела, Теодора и Руа. У «Сан-Хосе» – два броска мимо, а на решающий главный тренер выпускает Томаса Бордело с пятью матчами в НХЛ. Американского технарика ухватили во втором раунде два года назад, и все это время он выступал в университете Мичигана, а здесь выходит на решающий буллит.

Что было дальше? Красота и драма, просто смотрите.

Для «Вегаса» это поражение – почти крушение надежд на Кубок Стэнли в этом сезоне: 3 очка отставания от «Далласа», 4 – от «Нэшвилла». Чтобы попасть в плей-офф, команде нужно побеждать техасцев, «Чикаго» и «Сент-Луис» («Даллас» – только в основное время) и ждать, что «Старс» проиграют немотивированным «Аризоне» и «Анахайму».

Задача выглядит невыполнимой, а больше всех доволен Тимо Майер – ведь если швейцарец сказал, то швейцарец сделал.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Lucas Peltier-USA TODAY Sports