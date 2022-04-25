Драма «Вегаса»: промазали по пустым воротам и пропустили на последней секунде. Это почти лишило клуб шансов на плей-офф

Тимо Майер сдержал слово.
«Вегас» – удивительная команда. Собранный с нуля клуб в первый же год дошел до финала Кубка Стэнли, не умерил свои аппетиты и лишь продолжил обрастать мощью.
В команде появились Марк Стоун, Алекс Пьетранжело, а в этом сезоне менеджмент решил сыграть по-крупному и неплохо заплатил за травмированную шею Джека Айкела – второго номера драфта-2015 и очень талантливого центра.
Вот только ощутимого прогресса этот трейд не принес – после выхода Айкела из списка травмированных «Вегас» одержал 14 побед при 16 поражениях и рискует не попасть в плей-офф. Цель «Вегаса» – место в зоне уайлд-кард, за которое кроме них рубятся «Нэшвилл» и «Даллас».
То есть каждый матч в такой ситуации – решающий, а в календаре у «рыцарей» впереди еще игра с прямыми конкурентами из Техаса. И на фоне таких нервов к журналистам выходит Тимо Майер из потерявшего шансы на плей-офф «Сан-Хосе» и заявляет: «Я все еще хочу выступить отлично в оставшихся матчах, особенно завтра. Игра года против «Вегаса», ведь мы можем лишить их плей-офф».
Все дело в короткой, но богатой истории противостояний «Сан-Хосе» и «Вегаса» – в первом сезоне «рыцари» выиграли серию 4-2, а во втором – проиграли в невероятной семиматчевой зарубе, судьбу которой решило вот это удаление на Джо Павелски.
«Акулы» действительно выдали игру года, хотя к середине третьего периода «Голден Найтс» комфортно вели в две шайбы.
Но в концовке Ник Бонино сократил отставание, и дальше случился эпизод, который будет сниться капитану «Вегаса» в ночных кошмарах. Марк Стоун бросает по пустым воротам и промахивается, а «Сан-Хосе» в последней атаке за секунду до конца забивает и сравнивает счет!
Кто забил? Тимо Майер!
Но и на этом страдания «Вегаса» не закончились. Стоун не завез шайбу в ворота после убойного момента в овертайме.
А затем «Вегас» не забил три буллита подряд – промахи у Айкела, Теодора и Руа. У «Сан-Хосе» – два броска мимо, а на решающий главный тренер выпускает Томаса Бордело с пятью матчами в НХЛ. Американского технарика ухватили во втором раунде два года назад, и все это время он выступал в университете Мичигана, а здесь выходит на решающий буллит.
Что было дальше? Красота и драма, просто смотрите.
Для «Вегаса» это поражение – почти крушение надежд на Кубок Стэнли в этом сезоне: 3 очка отставания от «Далласа», 4 – от «Нэшвилла». Чтобы попасть в плей-офф, команде нужно побеждать техасцев, «Чикаго» и «Сент-Луис» («Даллас» – только в основное время) и ждать, что «Старс» проиграют немотивированным «Аризоне» и «Анахайму».
Задача выглядит невыполнимой, а больше всех доволен Тимо Майер – ведь если швейцарец сказал, то швейцарец сделал.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
- 0:1 – 12 Гертл (Мегна, Барабанов)
- 1:1 – 15 Стивенсон (Пьетранжело, Пачиоретти)
- 2:1 – 28 Пачиоретти (Теодор)
- 3:1 – 31 Каррье (Руа, Колесар)
- 3:2 – 39 Бонино (Ньето, Мегна)
- 4:2 – 47 Руа (Теодор, Карлссон)
- 4:3 – 58 Бонино ()
- 4:4 – 61 Майер (Бернс, Кутюр)
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Фото: REUTERS/Lucas Peltier-USA TODAY Sports
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