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Новый дубль Тарасенко (уже шестой в сезоне!): красиво забил с разворота и украл у «Бостона» шанс на победу

Сент-Луис Сент-Луис
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Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Бостон Бостон
НХЛ НХЛ
Павел Бучневич Павел Бучневич
Тори Крюг Тори Крюг
Хоккей Хоккей

Оба раза ассистировал Бучневич.

30-летний Владимир Тарасенко проводит свой лучший год в НХЛ. Да, после нескольких травм, операций, проваленной концовки прошлого сезона, слухах об обмене, отсутствия защиты на драфте расширения – после всего этого русский нападающий выдает в среднем больше очка за игру. Фантастика, конечно, с учетом такого бэкграунда в последние годы.

После матча с «Бостоном» у него 67 (28+39) очков в 66 матчах. Он пропустил 7 игр в этой регулярке – но все равно может побить личный рекорд в 75 очков. Девять матчей на это еще есть.

А «Бриюнс» от Тарасенко достался дубль и разбитые мечты на очки в этой игре. Увеличивать свою статистику Владимир начал в конце второго периода при счете 2:2 – красиво бросил с разворота после отличной передачи Томаса. А в середине третьего периода Тарасенко, Томас и Бучневич убежали втроем на одного – и русские нападающие уверенно разыграли эпизод.

Вот оба этих гола:

Обратите внимание на действия Томаса во второй шайбе – просто выключил соперника из эпизода.

«Их звено выглядело неплохо, – сказал после матча тренер «Блюз» Крэйг Беруби. – Владимир играет солидно, всесторонне. Он делает для нас хорошую работу во всех отношениях, в том числе и в роли лидера».

У Тарасенко – 2+0 при 5 бросках, полезности «+1» и одном хите за 17:47 на льду (3:01 – в большинстве). У Бучневича – 2 результативные передачи при голах Владимира, 2 броска, «+1» и 2 отбора шайбы за 19:33 (3:01 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве). Торопченко и Барбашев – без набранных очков.

Но главным объектом внимания болельщиков был другой игрок «Блюз» – защитник Тори Крюг. Летом 2020-го он подписал контракт с «Блюз» после 9 лет в системе «Бостона». Этой ночью состоялся его первый матч на «TD Garden» не в черно-желтой форме – еще и в собственный день рождения. Оба этих события он решил отметить голом:

После этой победы у «Сент-Луиса» 96 очков – и вроде бы все в порядке: на третьем месте в дивизионе (у «Миннесоты» – вторая – тоже 96 очков, но на матч меньше), на четвертом – в конференции и приличный отрыв от зоны уайлд-кард. Чтобы начать плей-офф дома, «Блюз» нужно обыграть «Миннесоту» в субботу и не завалить концовку регулярки.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Сент-Луис 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Перрон (Саад, О′Райлли)
1:1 – 2 Бержерон (Форборт, Маршанд)
2:1 – 18 Маклафлин (Клифтон, Хаула)
2:2 – 36 Крюг (Перрон, Шенн)
2:3 – 39 Тарасенко (Бучневич, Томас)
2:4 – 50 Тарасенко (Крюг, Бучневич)
Вратари: Сваймен 26/30 – Хуссо 39/41.

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Фото: REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports

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