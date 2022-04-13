Новый дубль Тарасенко (уже шестой в сезоне!): красиво забил с разворота и украл у «Бостона» шанс на победу

Оба раза ассистировал Бучневич.

30-летний Владимир Тарасенко проводит свой лучший год в НХЛ. Да, после нескольких травм, операций, проваленной концовки прошлого сезона, слухах об обмене, отсутствия защиты на драфте расширения – после всего этого русский нападающий выдает в среднем больше очка за игру. Фантастика, конечно, с учетом такого бэкграунда в последние годы.

После матча с «Бостоном» у него 67 (28+39) очков в 66 матчах. Он пропустил 7 игр в этой регулярке – но все равно может побить личный рекорд в 75 очков. Девять матчей на это еще есть.

А «Бриюнс» от Тарасенко достался дубль и разбитые мечты на очки в этой игре. Увеличивать свою статистику Владимир начал в конце второго периода при счете 2:2 – красиво бросил с разворота после отличной передачи Томаса. А в середине третьего периода Тарасенко, Томас и Бучневич убежали втроем на одного – и русские нападающие уверенно разыграли эпизод.

Вот оба этих гола:

Обратите внимание на действия Томаса во второй шайбе – просто выключил соперника из эпизода.

«Их звено выглядело неплохо, – сказал после матча тренер «Блюз» Крэйг Беруби. – Владимир играет солидно, всесторонне. Он делает для нас хорошую работу во всех отношениях, в том числе и в роли лидера».

У Тарасенко – 2+0 при 5 бросках, полезности «+1» и одном хите за 17:47 на льду (3:01 – в большинстве). У Бучневича – 2 результативные передачи при голах Владимира, 2 броска, «+1» и 2 отбора шайбы за 19:33 (3:01 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве). Торопченко и Барбашев – без набранных очков.

Но главным объектом внимания болельщиков был другой игрок «Блюз» – защитник Тори Крюг. Летом 2020-го он подписал контракт с «Блюз» после 9 лет в системе «Бостона». Этой ночью состоялся его первый матч на «TD Garden» не в черно-желтой форме – еще и в собственный день рождения. Оба этих события он решил отметить голом:

После этой победы у «Сент-Луиса» 96 очков – и вроде бы все в порядке: на третьем месте в дивизионе (у «Миннесоты» – вторая – тоже 96 очков, но на матч меньше), на четвертом – в конференции и приличный отрыв от зоны уайлд-кард. Чтобы начать плей-офф дома, «Блюз» нужно обыграть «Миннесоту» в субботу и не завалить концовку регулярки.

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Фото: REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports