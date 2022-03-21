«Вашингтон» хочет вернуть Юханссона, Флери ждут в «Миннесоте», а «Торонто» подписал вратаря «Сибири». Сегодня – дедлайн в НХЛ

• "Торонто" выставил Петра Мразека на драфт отказов и подписал контракт с вратарем Харри Сятери. Пикантность момента в том, что у финна есть контракт с "Сибирью" на следующий сезон.

• Клод Жиру сменил "Филадельфию", в составе которой провел 1000 матчей, на "Флориду". С ним переехали Герман Рубцов, Коннор Буннаман и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024. "Флайерс" в результате обмена получили Оуэна Типпета, выбор в 1-м раунде драфта-2024 (защищенный) и выбор в 3-м раунде драфта-2023.

• Новичок "Тампы" - Ник Пол из "Оттавы" (в обмен на Матье Жозефа и выбор в четвертом раунде драфта-2024). Вы можете подумать, что это не особо важный трейд - но у "Лайтнинг" не бывает "не особо важных тредов".

• «Бостон» усилил левый фланг обороны: за три драфт-пика, проспекта Урхо Вааканайнена и труп Джона Мура «Брюинс» получили Хампуса Линдхольма. Дорого? Нет, если учесть тот факт, что швед тут же подписался с новой командой – 8 лет и 6,5 млн кэп-хита. А если вспомнить, на что «Бостон» потратил три пика первого раунда в 2015-м, то можно считать, что менеджмент спас болельщиков от очередного инфаркта.

• "Сиэтл" разочаровал в первом сезоне - и теперь раздает игроков в обмен на пики. Уже неплохая коллекция набирается - 23 выбора на двух ближайших драфтах.

• Два громких потенциальных перехода: возвращение Юханссона в "Вашингтон" (как раз из "Кракена") и переход Марка-Андре Флери в "Миннесоту". Ждем их, а также совсем уж неожиданные сенсации.