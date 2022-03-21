«Вашингтон» хочет вернуть Юханссона, Флери ждут в «Миннесоте», а «Торонто» подписал вратаря «Сибири». Сегодня – дедлайн в НХЛ

Внимательно следим за всеми переходами.
Главное за последние дни:
• "Торонто" выставил Петра Мразека на драфт отказов и подписал контракт с вратарем Харри Сятери. Пикантность момента в том, что у финна есть контракт с "Сибирью" на следующий сезон.
• Клод Жиру сменил "Филадельфию", в составе которой провел 1000 матчей, на "Флориду". С ним переехали Герман Рубцов, Коннор Буннаман и выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024. "Флайерс" в результате обмена получили Оуэна Типпета, выбор в 1-м раунде драфта-2024 (защищенный) и выбор в 3-м раунде драфта-2023.
• Новичок "Тампы" - Ник Пол из "Оттавы" (в обмен на Матье Жозефа и выбор в четвертом раунде драфта-2024). Вы можете подумать, что это не особо важный трейд - но у "Лайтнинг" не бывает "не особо важных тредов".
• «Бостон» усилил левый фланг обороны: за три драфт-пика, проспекта Урхо Вааканайнена и труп Джона Мура «Брюинс» получили Хампуса Линдхольма. Дорого? Нет, если учесть тот факт, что швед тут же подписался с новой командой – 8 лет и 6,5 млн кэп-хита. А если вспомнить, на что «Бостон» потратил три пика первого раунда в 2015-м, то можно считать, что менеджмент спас болельщиков от очередного инфаркта.
• "Сиэтл" разочаровал в первом сезоне - и теперь раздает игроков в обмен на пики. Уже неплохая коллекция набирается - 23 выбора на двух ближайших драфтах.
• Два громких потенциальных перехода: возвращение Юханссона в "Вашингтон" (как раз из "Кракена") и переход Марка-Андре Флери в "Миннесоту". Ждем их, а также совсем уж неожиданные сенсации.
Подробности по Юханссону
Кажется, уже все инсайдеры подтвердили этот трейд. "Сиэтл" получит за шведа Дэниэла Спронга и выбор на драфте.
Продолжаем обсуждать Флери
И тут же новости по другому вратарю «Миннесоты»: Каапо Кяхкенен уйдет из команды. Флери теперь стартер?
А ведь могло бы...
Напомним, кстати, что еще ночью Флери бросался под шайбы с голыми руками:
Кража дня: игрок «Виннипега» стянул ловушку с вратаря соперников – и в этот момент забили гол. Его засчитали!
Флери - у Капризова!
Канадский вратарь переезжает из "Чикаго" в "Миннесоту" - и шансы "Уайлд" пройти первый раунд теперь выглядят куда солиднее!
У «Миннесоты» есть Кирилл Капризов, но нет вратарей: Кахконен и Тэлбот пускают почти три шайбы за игру в среднем, и не имеют серьезного опыта в плей-офф. Флери выдавал отличные матчи даже в сереньком «Чикаго», так что такой опытный голкипер «Уайлд» только в плюс.
Цена вопроса: 2 раунд драфта, который может стать первым при определенных условиях: если «Миннесота» выходит в финал конференции и если при этом Флери одержит минимум 4 победы в первых двух раундах.
Главный камбэк 2022-го?
Эллиот Фридман вовсю утверждает, что легендарный талисман «Вашингтона» Маркус Юханссон вот-вот приземлится обратно в столице.
Это подтверждают и другие инсайдеры. Ждем официального заявления.
Пока в ходу в основном больные игроки
«Виннипег» скинул в «Аризону» контракт Брайана Литтла, который фактически завершил карьеру из-за травм – теперь будет сидеть в ЛТИР перестроечных «койотов».
Компенсация за прием мертвой души: «Виннипег» отдал права на студента Нэтана Смита, «Аризона» отправила в Манитобу пик 4-го раунда.
Смиту 23 года, его драфтовали еще в 2018-м, но он все это время играл в NCAA. Участник Олимпиады в Пекине и лидер команды из университета Миннесоты – в страдающей «Аризоне» ему место вполне найдут.
Новости домоседства и денег
Вратарь Антон Форсберг остается в "Оттаве" - 3 года и 2,75 млн в среднем за сезон (сейчас - 0,9 млн), а Джейк Дебраск получил в "Бостоне" контракт на 4 млн в год (сейчас - 3,765). А ведь собирался уходить из команды.
"Миннесота" меняет участника Олимпиады в Пекине - нападающего Джека Макбэйна - в "Аризону". В обмен на выбор во втором раунде драфта 2022 года.
Ну и немного дежурных слов от Билла Армстронга: «Он большой, сильный, высококвалифицированный центрфорвард, который провел потрясающий сезон в Бостонском колледже. Мы очень рады, что он присоединился к нашей организации».
Макбэйн ушел в третьем раунде драфта-2018, но все это время играл в NCAA.
Первый трейд вечера
Защитник Нэтан Болье переходит из "Виннипега" в "Питтсбург". В этом сезоне у него 0+4 в 24 матчах и "-7", но что еще больше смущает - "Джетс" 10 дней назад поместили его в LTIR.
Приземление тела Болье в ЛТИР позволяет «Питтсбургу» сэкономить немного денег в платежке команды. Но точную сумму экономии пока не рассчитал даже CapFriendly.
5 часов до дедлайна НХЛ
Всем хорошего понедельника! Хоккейный март - это не только время плей-офф в КХЛ, но и последние переходы в такой далекой (и снова англоязычной), но красивой заокеанской лиге. Сегодня команды НХЛ обретут свой окончательный вид до конца сезона - а у всех он наступит в разный момент.
Ближайшие часы Sports.ru - а дедлайн в 22:00 мск - проведет с вами, наблюдая за спорами, торгами и, надеемся, совершенно крутыми обменами!
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