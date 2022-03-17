Капризов отомстил «Бостону» за травму: сделал дубль и дважды врезал Макэвою по лицу в потасовке

Первая звезда дня.
Кажется, в заокеанской карьере Капризова наконец-то вырисовывается главное противостояние – в конце концов, что за суперзвезда НХЛ без принципиального соперника?
В самом начале года Кирилл получил травму в матче с «Бостоном» – Трент Фредерик впечатал падающего игрока «Уайлд» в борт.
Трент потом уверял, что не хотел наносить травмы – но Капризов сразу ушел в раздевалку, а Фредерику пришлось выяснять отношения с Дмитрием Куликовым. В следующем матче Овечкин так хитанул игрока «Бостона», что тот сам получил повреждение – хотя вряд ли это было местью за Кирилла.
К счастью, Капризов тогда пропустил всего неделю. Но уже по первому периоду новой игры с «Брюинс» стало понятно, что он не забыл тот матч: дубль уже к 16-й минуте. Сначала лидер «Миннесоты» реализовал большинство, точно метнув шайбу в девятку, чуть ли не от синей линии:
А потом воспользовался идеальной передачей Зукарелло под синюю линию и убежал от соперников:
Без грубостей не обошлось и на этот раз: Чарли Макэвой жестко, но в рамках правил встретил соперника в третьем периоде – и Капризову, кажется, надоело такое отношение. Он лично полез выяснять отношения – и как минимум дважды точно попал по лицу сопернику в этой заварушке. Макэвой был очень недоволен – Кириллу даже не дали штраф.
У Кирилла за вечер 2+0 при 4 бросках, полезности «0», 2 минутах штрафа, 1 хите, 1 заблокированном броске, 1 потери и 1 отборе шайбы. Он провел на льду 16:04 – из них 2:43 в большинстве. Он стал не только первой звездой матча, но и первой звездой всего игрового вечера по версии НХЛ.
В целом же, главный успех для Кирилла в том, что «Миннесота» выиграла – это третья победа в последних пяти матчах, что сейчас жизненно необходимо клубу, пытающемуся пролезть в плей-офф без уайлд-кард. В прошлом матче команда дома проиграла «Нэшвиллу», одному из главных соперников за место в плей-офф, а звено Кирилла получило «-4» в полезность – он очень переживал.
«Я думаю после игр, что мог сделать лучше, что мог сделать по-другому, – говорил Капризов в интервью The Athletic перед игрой с «Бостоном». - Я беру на себя обязательство становиться лучше, быть более эмоциональным и воодушевленным на льду, продолжать вдохновлять нашу команду на победу и внимательно следить за тем, что я делаю. Сейчас я не показываю свою лучшую игру, но я делаю все, что в моих силах, и продолжаю работать над улучшением».
Хотя, пожалуй, к Кириллу со стороны партнеров и тренеров и так немного вопросов: у него уже 75 (32+43) очков в 58 матчах. В среднем за матч он набирает 1,12 очка – это второй результат после Макдэвида среди игроков с драфта-2015. А напомнить, в каком раунде «Уайлд» тогда взяли Капризова? В пятом!
Кажется, русский нападающий идет на 100 очков в сезоне – у него есть еще 23 игры на это. Жаль, среди них больше нет матчей с «Бостоном».
P.S. Про Трента Фредерика в «Миннесоте» не забыли: Брэндон Дьюхэйм вызывал его на бой – видимо, отомстить за тот хит на Капризове. Кажется, месть не удалась.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 марта, 02.30, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 7 Капризов (Хартман, Голигоски)
- 2:0 – 15 Капризов (Сперджен, Зукарелло-Асен)
- 2:1 – 18 Смит (Карло, Фредерик)
- 2:2 – 22 Маршанд (Макэвой, Койл)
- 3:2 – 48 Гринуэй (Сперджен, Эрикссон Эк)
- 4:2 – 60 Хартман ()
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Фото: REUTERS/Harrison Barden-USA TODAY Sports
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