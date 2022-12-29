У «Мерседеса» была четырехлучевая звезда, эмблемы «Феррари» и «Порше» родственники, а лого «БМВ» – не пропеллер

Человека встречают по гардеробу, а автомобили – по эмблеме.

«Мерседес-Бенц»

Сегодня мало кто помнит, что когда-то фирма «Даймлер», владевшая брендом «Мерседес», и фирма «Бенц» конкурировали друг с другом. Объединились две немецкие компании только в 1926 году – скоро юбилей! – зато с тех пор уже не расстаются.

Фирменный логотип получился сложением уже имевшихся. Лавровый венок «Бенца» плюс трехлучевая звезда «Даймлера» – получается самая, пожалуй, узнаваемая эмблема в мире.

Вопрос лишь в том, что именно означает звезда? Ее авторами называют сыновей Готтлиба Даймлера – Пауля и Адольфа. Считается, парни вдохновились… старой почтовой открыткой, присланной отцом. На панорамном изображении Дойца – городка ныне вошедшего в состав Кельна, Готтлиб пометил свой дом звездочкой.

Вот та самая открытка с видами Кельна/Дойца, которая надоумила сыновей Даймлера на идею фирменной эмблемы. Если присмотреться к фото можно увидеть звездочку, которой Готтлиб отметил свой дом

Дальше все просто. Двигатели «Даймлер Моторен Гезельшафт» применялись как на автомобилях, так и на катерах и даже дирижаблях – трехлучевая звезда идеально подошла для эмблемы и по идеологическим мотивам. Получается, каждый из лучей символизирует сферу интересов компании – на земле, в небесах и на море.

Кстати, в 1909-м отпрыски Даймлера зарегистрировали еще одну эмблему. На этот раз с… четырьмя лучами! Она пригодится много позже и станет логотипом авиакосмической компании Daimler-Benz Aerospace, ныне входящей в состав European Aeronautic Defence and Space Company (EADS).

Четырехлучевая звезда пригодилась для авиакосмического отделения Daimler-Benz

Догадались на, что намекает четвертый луч?

«БМВ»

Многие не сомневаются, что на логотипе «БМВ» изображен раскрученный пропеллер. Вроде бы логично – в начале баварская фирма занималась именно производством авиационных двигателей.

Веса этой гипотезе добавляет и стильная графическая реклама конца 20-х годов прошлого века. Вот же полюбуйтесь – пропеллер и эмблема «БМВ» в одном флаконе!

И все-таки нет. Не будем подменять причину и следствие. Пусть даже реальность куда менее романтична, чем байка о пропеллере. На самом деле на эмблеме «БМВ» изображен «всего лишь» флаг Баварии. Причем в отзеркаленом виде.

Согласно действовавшим в Германии законам, государственную символику нельзя было использовать в коммерческих целях. Поэтому бело-голубые шашки флага Баварии на эмблеме «БМВ» стали голубыми с белым. Вроде бы почти то же самое, но не то же самое.

«Феррари»

Эмблема «Феррари» — шедевр, замешанный на подвиге и… трагедии. Дело в том, что гарцующий жеребец достался Энцо Феррари от матери итальянского летчика Франческо Баракки, погибшего в Первой мировой войне.

Франческо считался главным асом итальянских военно-воздушных сил — 34 подтвержденные победы. Фюзеляж его «Спада» украшала вставшая на дыбы лошадь.

Франческо Баракка на фоне французского истребителя SPAD S.XIII

Только боевой вылет 19 июня 1918 года стал для Баракки последним. Считается, что итальянского аса сбил биплан «Феникс-С1» австро-венгерского лейтенанта Арнольда Барвига.

Через некоторое время мама погибшего героя Италии пожалует изображение Гарцующего жеребца – Cavallino Rampante — Энцо Феррари. Конечно же, тот с огромным уважением и почтением ответил согласием.

Фамильный герб Франческо Баракка. Запомните, кстати, эту лошадку...

«Порше»

А вот сейчас будет по-настоящему неожиданно. Вас никогда не удивляла подозрительная схожесть логотипов «Феррари» и «Порше»? И там, и там главный герой – гарцующая лошадь. Совпадает и направление – животное движется справа налево, и цветовая гамма – черное на желтом. Не слишком ли много совпадений? Возможно они не случайны…

Да, основа логотипа «Феррари» – личный герб знаменитого итальянского летчика, а базис эмблемы «Порше»– герб родного для компании Штутгарта. Но на вопрос можно взглянуть и немного шире…

Есть версия, что своим маскотом Франческо Баракка выбрал гарцующую лошадь не просто так, а потому, что именно она была изображена на фюзеляже одного из первых сбитых им немецких летчиков. Очень вероятно, что тот сам был родом из Штутгарта…

Складываем два плюс два и получаем готовый вопрос для игры «Что? Где? Когда?». Уважаемые знатоки, почему эмблемы «Феррари» и «Порше» так похожи? Время пошло…

«Альфа Ромео»

Фирма из Милана может похвастать, во-первых, едва ли не самым красивым лого в мире автомобильной геральдики, а во-вторых, тем что у «Альфа Ромео» в общем-то две фирменные эмблемы.

Про одну все знают. А если не знают, то видели уж точно. Это очень-очень красивое, а если присмотреться довольно зловещее сочетание красно-белого креста с герба Милана и фамильного символа знатного итальянского семейства Висконти.

В средние века Висконти по сути правили городом, возможно отсюда и недвусмысленное изображение на гербе – змей пожирающий человека.

Что же за вторая эмблема? Ее можно видеть на спортивных и гоночных моделях «Альфа Ромео». Это белый треугольник с зеленым четырехлистником. У клевера – древнего символа приносящего удачу – конечно, своя красивая история.

Впервые на своей гоночной «Альфе» квадрифольо нарисовал итальянский пилот Уго Сивоччи – кстати, большой друг Энцо Феррари. Случилось это накануне «Тарга Флорио» 1923 года, которую Сивоччи, конечно же, выиграл.

Уго Сивоччи и его «Альфа Ромео» RL на дистанции «Тарга Флорио» 1923 года. Как видите трилистник на капоте перевесил даже несчастливый 13-й номер

С тех пор клевер и считается вторым символом «Альфа Ромео», который, по мнению каждого итальянца, дарует удачу.

«Ягуар»

Сама по себе эмблема британской спортивного бренда сколь элегантна, столь и банальна. Кого еще поместить на лого «Ягуара» как не собственно ягуара?! Куда интереснее кажется история первоначального названия бренда.

Еще до войны будущий директор Jaguar cars Уильям Лайонз основал небольшую кузовную мастерскую по производству… колясок для мотоциклов. Свою фирму Уильям назвал Sidecar Swallow – «Коляски ласточка».

Свой бизнес основатель Jaguar Уильям Лайонз начинал с выпуска мотоциклетных колясок

Со временем в портфолио бренда появились и заказные автомобильные кузова, а потом Sidecar Swallow начал выпускать автомобили целиком. Слово Sidecar в названии стало лишним и название редуцировали до заглавных букв SS. Отлично звучало до 1941 года и… крайне неуместно сразу после. Когда война закончилась Лайонз по-быстрому затеял ребрендинг. Место, ставшей вдруг такой неблагозвучной аббревиатуры, занял совершенно аполитичный Jaguar.

Эмблему для довоенного названия своей фирмы Лайонз тоже подобрал крайне «удачную». Смотришь на логотип автомобильной марки SS, а видишь знак какой-то немецкой войсковой части...

И еще одна маленькая деталь. Кошек сэр Лайонз не любил. А вот в собаках души не чаял.

«Ауди»

Четыре кольца на логотипе фирмы из Ингольштадта – отсылка к прошлому компании, в котором «Ауди» была лишь одним из филиалов могущественной группы «Ауто Унион».

На заре XX века «Ауди» появилась как независимый бренд, но к началу 30-х оказалась на грани разорения. То вообще был сложнейший период для экономики Германии и местного автопрома. Поэтому в 1932 году четыре немецкие марки слились в один концерн. Помимо «Ауди» в его состав вошли «ДКВ», «Вандерер» и «Хорш». Перекрещенные кольца символизируют четыре бренда, объединенные одним автомобильным союзом – буквальный перевод «Ауто Унион».

Вторую мировую пережила только одна из четырех марок. И это была… не Audi. В разоренной Германии уместным оказался лишь выпуск ультрабюджентых моделей «ДКВ».

Потом «ДКВ» перейдет под контроль «Мерседес-Бенц» (1958 год), затем окажется в собственности «Фольксвагена» (1965). Именно в Вольфсбурге и решат, что «ДКВ» звучит как-то не очень премиально и переименуют продукцию бренда в «Ауди».

С тех пор теперь именно «Ауди», на правах единственного оставшегося на плаву участника квартета «Ауто Унион», украшена четырьмя кольцами.

«Пежо»

Вы наверняка удивитесь узнав, что автомобильная марка «Пежо» – старейшая из ныне существующих. Автомобильное отделение фирмы основано в 1891 году. При этом свой успешный бизнес семейство Пежо вело еще с начала XIX века. Ассортимент продукции был огромен: от ножей, топоров и лопат до перечниц, солонок, часовых компонентов, а позже и велосипедов.

Грациозный и благородный лев всегда украшал продукцию фирмы. За два с лишним века эмблема «Пежо» часто менялась, оставаясь при этом 100-процентно узнаваемой. Графически эмблема очень интересная, но никакой особой захватывающей истории за ней не стоит.

Зато можно вспомнить, что еще около ста лет назад французский бренд закрепил за собой трехзначное обозначение автомобилей с ноликом посередине. С тех пор ни одна другая фирма не имеет права использовать такое сочетание для названия машин.

Вот почему «Порше» пришлось переименовать модель 901 в 911. По той же причине «Москвич-408» в Европе продавался под названием Elite.

«Форд»

Образец сдержанности и хорошего вкуса эмблема «Форд» не меняется очень давно. Еще в 1904-м один из ближайших соратников Генри Форда Гарольд Уиллз предложил фирменный вариант написания фамилии босса. Гарольд по образованию был рекламным художником и отлично владел каллиграфией.

Генри Форд – человек, поставивший на колеса весь мир

Шрифт «Форд» по большому счету не менялся с тех самых пор. Сначала радиаторы автомобилей украшала просто надпись «Форд». Затем ее заключили в овал. В 1927-м монохромность фордовской эмблемы сменило сочетание серебристых букв на темно-синем фоне. За исключением небольшого периода 30-х годов, когда цвет фирменной подложки поменялся на красный, логотип дошел до наших дней практически в первозданном виде.

«Шевроле»

Если в истории логотипа «Форд» нет загадок, то у «Шевроле2 их слишком много. Обычно мы называем эмблему этой американской фирмы «крестом», но в штатах он известен как bow-tie – «галстук бабочка».

Эмблема очень удачная – лаконичная, запоминающаяся, стильная. Но что она означает?

«Бабочку» автомобили «Шевроле» примерили в 1914-м, предыдущие три года с ролью фирменной эмблемы успешно справлялся размашистый автограф Луи Шевроле – известного гонщика и одного из основателей фирмы. Правда, пути Шевроле и «Шевроле» вскоре разошлись. Луи повздорил с компаньоном Уильямом Дюрантом и покинул компанию.

Луи Шевроле -- человек и фирменный знак

Для бренда это не стало потерей. Всеми делами заправлял Дюрант и под его умелой рукой продажи уверенно шли в гору. Ну а что с эмблемой? Что означает крест, он же галстук-бабочка?

Теорий на этот счет немало. Многие называют крест намеком на флаг Швейцарии – ведь Луи Шевроле был наполовину швейцарцем. Вот только крест на эмблеме появился когда Уильям и Луи уже враждовали.

В конце-концов сам Дюрант устал от постоянных расспросов и рассказал газетчикам «правду». Мол, дизайн эмблемы он заприметил... в узоре на обоях отеля «Паризьен». Впоследствии даже домашние Дюранта назовут это выдумкой и шуткой. Правда же по их мнению в том, что «бабочку» Уильям как-то раз увидел в газетном объявлении.

Словом, вы, наверное, уже поняли. Истинная правда в том, что никто, включая официальных лиц «Шевроле» высшего уровня, не знает как появилась и что означает фирменная эмблема компании.

Фото: Mercedes-Benz International; Alfa Romeo; Audi; commons.wikimedia.orgcambridge.org; acisport.it; thedrive.com; unsplash.comKenny Eliason, Luke Holloway