Супердерби «Феррари» и «Ламборгини» – выдумка: одни машины создавались ради гонок и чистой скорости, другие – для комфорта водителя

Соперничество, с которым все не так просто.

Красная «Феррари» или желтая «Ламборгини»? Кажется это выбор масштаба красной или синей таблетки из «Матрицы», темной или светлой стороны для молодого джедая, ЦСКА или «Спартака» для российского футбольного болельщика. Свои цвета уважающий себя фанат может выбрать только один раз. И это уже навсегда.

Истоки соперничества уходят в 80-е годы. На вкладышах жвачки Turbo мальчишки засматривались на огромные антикрылья «Феррари» F40 и двери-гильотины «Ламборгини» Countach. Сравнивали технические характеристики -- у кого больше максимальная скорость, тот и круче.

«Феррари» F40 – возможно, идеальное воплощение всей философии фирмы. Безумно красиво, безумно быстро, безумно дорого. И очень-очень неудобно.

«Ламборгини» Countach правильно читать не «Каунтач», как привыкли у нас, а «Кунташ». На пьемонтском диалекте это означает востороженно-одобрительное восклицание.

Получалось как с героями тогдашних боевиков. Одни беззаветно топили за Арнольда Шварценеггера, другие считали, что Сильвестр Сталлоне по любому круче. Так и здесь. Преданная армия поклонников была и у красных «Феррари», и у желтых «Ламборгини».

Только вот в самой Италии сильно бы удивились такому раскладу. На самом-то деле никакого соперничества между двумя брендами суперкаров не было. И это супер-дерби живет исключительно в представлении фанатов.

Не все просто даже с фирменными цветами. Действительно, красный считается именным для «Феррари». Это дань исторической традиции идущей еще с начала XX века. Тогда гоночным автомобилям каждой страны присваивали свои фирменный цвет. Италии достался красный. Поэтому «Феррари», равно как гоночные «Альфа Ромео», «Фиат» и «Лянча» на протяжении десятилетий были красными и только красными. Зато желтый нельзя назвать фирменным цветом «Ламборгини». Он только четвертый по популярности цвет моделей из Санта-Агаты – после зеленого, черного и белого. Почему желтый называют фирменным – не совсем понятно. Опять мальчишеские фантазии, надо полагать...

Фирма из Маранелло появилась намного раньше соперника

Сравнивать «Феррари» и «Ламборгини» непросто и потому, что фирма из Маранелло значительно старше. Еще в мае 1947 года в официальных гонках впервые принял участие автомобиль марки «Феррари». Свою собственную гоночную команду Энцо Феррари основал даже раньше – в 1929-м. Правда, тогда пилоты Скудерии выступали на машинах «Альфа Ромео».

«Маленькая, красная, страшненькая» – так в итальянской прессе в мае 1947 года написали о гоночной 125S: дебютной модели «Феррари»

В 1949-м через два года после дебюта гоночной 125S появилась и первая дорожная «Феррари» – модель 166 Inter.

Первая дорожная «Феррари» – модель 166 Inter дебютировала в 1949-м. И, если честно, особой красотой тоже не отличалась

Успехи на трассах быстро сделали бренд из Маранелло известным всему миру. За какие-то пять-шесть лет от ноунеймов автомобили «Феррари» прошли путь до престижных, дорогих и востребованных на рынке спорткаров. Кстати, именно «Феррари» напрямую причастна к появлению марки «Ламборгини».

Феруччо Ламборгини стал строить машины из-за поломок «Феррари»

Ферруччо Ламборгини, как и Энцо Феррари, построил себя с нуля. Только начинал он не с гоночной техники, а с фермерской. Сразу после Второй мировой Ферруччо занялся ремонтом, а затем и производством тракторов и другой сельхозтехники. Позже ассортимент его компании расширят промышленные кондиционеры.

Ферруччо Ламборгини отлично разбирался в устройстве автомобилей. Он ведь начинал как механик

Он довольно быстро разбогател и окружил себя атрибутами красивой жизни, включая автомобили «Феррари». Тут-то и началось самое интересное…

Ферруччо приобрел сразу две «Феррари» 250 GT – одну для себя, одну для жены. Но вот беда -- в этих спорткарах регулярно капризничало сцепление. Машины несколько раз загоняли на сервис, но проблема вскоре проявлялась вновь. Ламборгини начал терять терпение... Однажды он попросил своих механиков разобрать узел сцепления «Феррари» и понять в чем дело. Так и выяснилось – в дорогущем 250 GT применяются те же недорогие детали, что и на тракторах «Ламборгини».

Вот с такой же «Феррари» 250 GT и начался броманс между Энцо и Ферруччо

Речь шла о мелочах вроде пружин и шайб, но Ферруччо разозлился не на шутку. Он стал настойчиво искать личной встречи с Энцо. Оказавшись, наконец, с ним с глазу на глаз, Ламборгини выложил все, что думает о качестве спорткаров «Феррари». «Коммендаторе» лишь отмахнулся: мол, раз ты так умный, деревенщина, то попробуй сам построить спорткар, а лучше занимайся своими тракторами.

С момента этого памятного обмена любезностями пройдет пара лет и на выставке в Турине осенью 1963-го дебютирует первый автомобиль «Ламборгини» – купе 350 GTV.

Изначально два бренда исповедовали разный подход к созданию автомобилей

Это могло бы стать красивым сюжетом для Голливуда. Историей о том, как амбициозный выскочка утирает нос высокомерному, застрявшему в прошлых достижениях мэтру. Могло бы, но не стало... Думаете Феррари расстроился, узнав, что Ламборгини не просто решил выпускать автомобили, а зашел в сегмент дорогих спорткаров? Пожалел ли «Коммендаторе» о сказанных в сердцах словах, схватился ли за голову? Ни в коем случае. Энцо все так же было наплевать на то, что делают остальные. Особенно тракторист-деревенщина.

Надо четко понимать важную вещь. Прямыми конкурентами «Феррари» и «Ламборгини» всегда были только в теории. Такими их рисовала пресса, такими их часто представляли обычные люди. Несмотря на общность спортивного стиля, мощных моторов V12 и высоких ценников, между моделями из Маранелло и Санта-Агата всегда существовала принципиальная разница. В чем именно? Сейчас объясню.

Для Энцо главным в жизни были две вещи -- единственный сын и автогонки. Все остальное – вторично. Даже серийные спорткары в Маранелло начали выпускать лишь для того, чтобы покрывать расходы Скудерии.

Отсюда и некоторое высокомерие, даже надменность, которые явственно сквозили в конструкции серийных «Феррари». Их всегда отличали очень жесткая подвеска, тесный салон, высокооборотистый гоночного склада двигатель, превращавший езду на городских скоростях в мучение. Вот она, кстати, готовая причина для частых глюков сцепления.

На такие вещи как удобство пассажира, шумоизоляция и высокое качество сборки Коммендаторе и его сотрудники смотрели сквозь пальцы. И это... все равно работало! Гоночные успехи «Феррари» и неуживчивый характер серийных моделей фирмы создавали автомобилям из Маранелло особую ауру эксклюзивности. К тому же, в руках опытного умелого водителя, которого не волновали вопросы удобства и комфорта, даже серийные «Феррари» ехали с апломбом гоночных. Порода!

Ламборгини, напротив, с самого начала поставил себя на место требовательного клиента. Не гонщика, а просто состоятельного человека, привыкшего получать за свои деньги максимум. Гонки Ферруччо не интересовали от слова никогда, зато свой идеальный спорткар он видел не только мощным и быстрым: удобство эксплуатации, простор салона, высокий уровень оснащения, надежность – для него, в отличии от Энцо, все это имело значение.

Об этом мало говорят, но автомобили довольно быстро наскучили Ферруччо. Уже в 1974-м он продал автомобильное отделение фирмы и полностью отошел от дел. Упорства и фанатизма Энцо Феррари, который управлял своей компанией со дня основания и до последнего вздоха в нем не было.

Если предельно упрощенно, то «Феррари» это про суперкары – максимально мощные, максимально быстрые и максимально непрактичные автомобили. «Ламборгини» же – антипод, классический представитель класса Gran Turismo, то есть мощный и сравнительно комфортабельный автомобиль для дальних поездок и путешествий.

Выигрывая у заклятых конкурентов по комфорту, оснащению и удобству, «ламбы» столь же безоговорочно сливали «феррари» по управляемости.

«Просто синьор Ламборгини делает лучшие в мире ювелирные украшения для мужчин!» – саркастически отзывался об автомобилях с быком на эмблеме авторитетный британский журналист Майк Лоренс. Более чем прозрачный намек на то, что спорткары «Ламборгини» великолепно выглядят, но едут так себе. По-крайней мере, в 60-70-х было именно так.

Модели, наряды, гламур, фотосессии. В «Ламборгини» быстро поняли как и чем заменить отсутствие гоночных побед.

Ну и скажите теперь, можно ли назвать прямыми конкурентами два бренда производящие разные по сути вещи? Никто же не считает немецкую марку Kieninger -- элитного производителя настенных часов, конкурентом «Ролексу». Примерно так же и здесь. Вопреки сложившемуся мнению, Феррари не считал автомобили «Ламборгини» конкурентами. Куда больше Коммендаторе уважал, например, «Порше». Бренд с историей, инженерным бэкграундом и большими гоночными традициями.

Лучшая модель в истории «Феррари» и «Ламборгини» отражает философию каждого бренда

Сложно, что-то утверждать однозначно – cколько людей, столько и мнений. Но позвольте: среди кандидатов на звание лучшего «Феррари» выделить модель F40 1987 года – последний автомобиль, который дебютировал при жизни Энцо.

Еще один отличный снимок «Феррари» F40. Действительно автомобиль неземной красоты.

Возможно это идеальное воплощение главного постулата «Феррари» – все ради скорости. «Феррари» F40 – страшно шумный, страшно тряский, страшно неудобный в эксплуатации автомобиль, подчиняющий водителя своей воле.

«Лучше всего «Феррари» F40 можно описать как автомобиль на 30 минут, – скептически оценивали практичность суперкара эксперты журнала Car&Driver. – Полчаса за рулем, и тебе уже необходимо остановиться, чтобы глотнуть чего-то прохладительного, а еще лучше немного вздремнуть».

Аскетизм салона одной из ранних версий F40 как на ладони. Здесь нет не то что кондиционера или магнитолы, даже внутренние дверные ручки заменены тросиками!

Зато он был самым быстрым серийным автомобилем своего времени – максималка 321 км/ч, разгон до сотни за 4,1 с – и невероятно красивым. Неудивительно, что сегодня каждый F40 стоит как целое состояние.

Редкий кадр F40 с поднятыми фарами основного головного освещения. Желтые рассеиватели – характерная черта автомобилей с французской регистрацией.

Лучший «Ламборгини» выбрать проще. Сам Ферруччо считал, что концепция удобного, комфортного и быстрого автомобиля идеально воплотилась в модели Espada.

«Эспада» – идеальная машина по мнению Ферруччо. С полноценным салоном на четверых, вполне вместительным багажником. Коробка-автомат появилась на «Эспаде» на два года раньше, чем на любом «Феррари». При этом 3,9-литровый V12 мощностью 330 л.с. уверенно разгонял машину до 240 км/ч

Малознакомое имя? Верно. Да и внешность у нее на любителя. Зато в салоне «Эспады» нашлось место не только для четырех взрослых, но и, например для… телевизора. Гораздо раньше, чем любой «Феррари», этот «Ламборгини» можно было заказать с автоматической коробкой передач.

Задний ряд «Эспады» роскошен по тогдашним меркам спорткаров. Да, за доплату здесь можно было даже смотреть телевизор!

Каждому свое.

По гоночным достижениям «Феррари» кладет «Ламборгини» на лопатки

Все предельно однозначно. «Феррари» это синоним автоспорта. Команда принимала участие во всех без исключения чемпионатах мира по гонкам «Ф-1». На ее счету рекордное количество выигранных Гран-при и титулов чемпиона мира. Плюс семь абсолютных побед в Ле-Мане. Счет викториям на гоночных трассах автомобилей «Феррари» выражается не сотнями, и тысячами.

«Ламборгини» совсем не про спорт.

«Что касается гонок, я предпочитаю быть швейцарцем и соблюдать нейтралитет, – любил повторять Ферруччо. – Пусть войнами на трассе занимаются другие, мне это неинтересно и не нужно».

Тракторы сделали Ламборгини богатым, но именно автомобили прославили его фамилию на весь мир.

Что ж, «Ламборгини» четко придерживается принципов, недвусмысленно озвученных создателем. Если не считать клубные монокубки и спорадические выступления в заездах класса GT, более-менее серьезной гоночной программой фирмы из Санта-Агаты можно назвать разработку двигателей для «Ф-1» в 80-90-х. Насколько она была успешной, можно судить по числу выигранных этапов. Ноль. Зеро.

Ферруччо не любил гонки, поэтому в «Ф-1» «Ламборгини» сунулась уже после того как он покинул компанию. Да и результат этой попытки не назовешь положительным

Начав в разное время и придерживаясь разных философий непримиримые соперники из Италии стали лучшими в своем деле

Сегодня и «Феррари», и «Ламборгини» в полном порядке. Статус двух главных элитных спортивных брендов мира у них не отнять. Модели «Порше» по сравнению с этими двумя все-таки более демократичны, а «Бугатти», напротив, забралась так высоко, что превратилась в марку небожителей.

Еще один важный момент. Современные технологии и грамотный менеджмент сгладили исторические различия между автомобилями из Маранелло и Санта-Агаты. Речь не о дизайне, а именно о философии создания спорткаров. Если невероятно красивая «Ламборгини» Miura в конце 60-х банально не могла развить заявленную максималку – плохо продуманная аэродинамика поднимала машину в воздух, то сегодняшние «Ламборгини» едва ли уступают «Феррари» по дорожным повадкам.

Жеребчики из Маранелло, в свою очередь, подтянули былое отставание в плане комфорта и удобства эксплуатации. Если полвека назад ездить на «Феррари» каждый день считалось чистым мазохизмом, то сегодня колесить по городу за рулем 620-сильного купе «Феррари» Roma также просто как и на «Фольксваген» Golf.

Конечно, преимущество «Феррари» в историческом бэкграунде нельзя отрицать. Про победы красных в «Ф-1» и Ле-Мане пишут книги и снимают отличные художественные фильмы – «Гонка» или «Форд» против «Феррари». Впрочем, в Санта-Агата на это отвечают экранизированной биографией Ферруччо Ламборгини, недавно вышедшей в прокат.

Что до «извечного соперничества» между красной «Феррари» и желтой «Ламборгини», то оно, как видите, очень условно. Непримиримость этого дерби в общем-то притянута за уши.

Неважно кого из этих двоих вы считаете лучшим – лично мне ближе «Феррари», но мнение это никому навязывать не собираюсь – главное, что «Феррари» и «Ламборгини» на бесконечность оторвались от всех конкурентов.

Почти как в футболе. Кого бы вы не поддерживали – «Реал» или «Барселону» – вы точно знаете, что остальная «Ла Лига» позади.

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Фото: «Ламборгини».com; «Феррари».com; wheelsage.org; commons.wikimedia.orgimdb.com; East News/Leemage via AFP; globallookpress.com/Sutton Motorsport Images/Imagestate