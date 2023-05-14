Построить карьеру в футболе можно не только в качестве игрока, тренера или чиновника. Современные клубы – это организации, которым необходимы самые разные специалисты: маркетологи, программисты, дизайнеры и многие другие. Представьте, что вы – менеджер футбольного клуба «Метеор». Справляйтесь с трудностями в команде, каждый раз выбирая нужного профи.