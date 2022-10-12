Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год

Гадаем на НБАшной гуще.

Каждый год в НБА кто-то становится звездой, а кто-то просто выходит на новый уровень, и каждый год люди пытаются угадать, от кого же ждать прорыва в новом сезоне. Потому что отчасти это и определяет портрет баскетбольного года.

Заниматься чистой угадайкой в духе «мне кажется, что прибавить должен именно игрок Икс» как-то скучно. В лиге полно молодых людей, и от каждого из них можно ждать прогресса. Больше того, кто-то из них наверняка рванет. Но понять, кто именно прибавит, при таком подходе трудновато.

При поиске наиболее вероятных кандидатов на прогресс все же стоит учитывать изменения возможностей (игровое время, роль в команде) и предпосылки (какие-то мощные отрезки в предыдущем сезоне, как правило, в концовке). Тогда отбор кандидатов становится чуть менее случайным.

Давайте пройдемся по игрокам, развитие карьеры которых подбрасывает нам знаки, намекая на возможный прогресс.

Начнем, конечно, от обратного

Кого зря считают фаворитами на прогресс года

Анферни Саймонс, «Портленд»

В позапрошлом сезоне Саймонс» набирал по 7 очков за матч. В первой половине прошлого – увеличил результативность до 10-13 очков. А потом случилась вторая половина сезона, и с января по март Анферни набирал по 23-24 очка за матч (средний показатель за сезон в итоге около17 очков).

Конечно, если Саймонс закрепится на уровне конца прошлой регулярки и проведет так весь сезон (да еще и в составе более серьезной команды), это будет выглядеть как заметный прогресс. Но с возвращением Лилларда и приходом Гранта роль первой скрипки уже не светит. Более того, сочетаемость с Дэймом вызывает вопросы, и не очень понятно, насколько часто Анферни сможет выходить вместе с Лиллардом. А Дэйм должен играть много и, если ты не можешь играть с ним, то ты играешь мало.

Понятно, что Саймонсу слишком много платят, а у «Портленда» слишком неглубокая команда, чтобы совсем безбожно урезать время Анферни. Но ждать от него повторения прошлогодней концовки и заметного роста над среднесезонными показателями трудновато.

Тайриз Макси, «Филадельфия» (и Джордан Пул, «Уорриорс»)

Макси сильно прибавил в прошлом сезоне и заслуженно забрал место в основе. Вот только ситуация изменилась. Харден теперь в команде с самого начала сезона и уже сбросил 2 тонны лишнего веса. Необходимость в Макси как в креативщике и опции снижается. В то же время состав укомплектован двусторонними игроками. Если раньше выбор был между мертвым в защите Макси и мертвым в атаке Тайбуллом, сейчас появились варианты без явных слабых мест.

Не факт, что Макси сейчас обязателен для атаки, и тогда зачем терпеть его косяки в защите, если у нас есть люди с защитой и броском? Макси с Харденом на своей половине накуролесят от души. Так что Тайриз выглядит оптимальным вариантом на место «шестого», который выходит, когда кто-то из стартовых креативщиков «Сиксерс» садится и когда соперник тоже выпускает запасных, совсем не так больно наказывающих за проблемы в защите.

Понятно, что не все определяется местом в старте Да и не факт, что Макси реально двинут на скамейку. Но команда стала сильнее и глубже, их потребность в Тайризе вероятно снизилась. Ожидать в такой ситуации роста минут или бросков проблемно.

То же самое касается и Джордана Пула. Клэй теперь не просто будет здесь со старта сезона, он явно лучше готов к игре в баскетбол. Наверное, щадящий режим игрового времени для ветеранов не позволит минутам Пула обрушиться. Но и расти его роль вряд ли продолжит.

Боунс Хайленд, «Наггетс»

Запасного защитника «Денвера» аналитики часто рассматривают как одного из претендентов на прогресс года (букмекеры с ними не согласны). Но не очень понятно, что для него изменилось. Иногда от рассуждений о потенциальном прогрессе Боунса складывается ощущение, что вот был Мюррей, а под ним Моррис, и теперь Морриса нет, и подменять Джамала будет Боунс, и это новая увеличенная роль. Но все же совсем не так. В прошлом сезоне Хайленд был запасным под Моррисом, теперь он – запасной под Мюрреем. Если уж на то пошло, Джамал – игрок заметно более интересный, из-под него получать минуты тяжелее (но в первом сезоне после травмы гонять его вряд ли будут сильно, так что в итоге то на то и выйдет). Минуты ушедшего Риверса, наверное, займет Браун, на минуты Кампаццо может претендовать Иш Смит.

Понятно, что «Наггетс» – команда не глубокая. Если считать стартом Мюррей-КейСиПи-Портер-Гордон-Йокич, то на скамейке из проверенных Грин да Браун. Тут придется давать шансы непроверенным запасным, и тот же Хайленд вполне может отжать время у Смита, отправив того на пенсию. Но сказать, что Хайленд оказался в кардинально новой ситуации, где ему расчистили путь вперед и вверх, не получается.

А теперь давайте переходить к тем, от кого прогресса ждать стоит.

Эти люди выздоровели, и теперь они в подходящей команде

Бен Симмонс, «Бруклин»

Симмонс в свете нового сезона выглядит очень перспективно, потому что «Бруклин» подходит ему гораздо сильнее, чем то, что было в «Сиксерс». Бену не придется таскать мяч в позиционке, но он сможет играть бесконечные хэнд-оффы со снайперами и работать как центровой в атаке. Это то, что должно максимально раскрыть атлетичного игрока с хорошим видением, но проблемным броском. Теория, что Симмонсу нужно скорее играть центра в атаке, не нова. В «Филадельфии» мы видели проблески того, что Симмонс-центр может делать, но там эта роль редко была доступна, в «Бруклине» шансов проявить себя на «пятерке» будет заметно больше. Осталось подтвердить, что все эти идеи действительно будут работать.

Это то, чего ждали все верующие в Симмонса: сделай его роллменом, окружи шутерами, пусть он будет центром в позиционке, разыгрывающим в прорыве и вингом в обороне. «Бруклин» дает все это. Если Симмонс здесь не выжмет из себя максимум, он, конечно, попробует объяснить это токсичным климатом, но многие ли будут слушать? Кредит доверия там и так подорван.

«Нетс» вроде готовы к подобным экспериментам (маленькому сочетанию с Беном на «пятерке»), да и вариантов у них не слишком много: из центров только Клакстон и Шарп, которые вряд ли полностью закроют позицию. Гарантии, что Симмонс выстрелит, нет. Но я бы не удивился, если к декабрю все будут рассказывать, как круто смотрится пятерка «Нетс» с Симмонсом-центром. Да и любые положительные проявления в защите «Бруклина» будут моментально зачислены в личные достижения Симмонса.

К слову, от Шарпа тоже можно ожидать некоего прогресса просто потому, что теперь игровое время для него должно стать более регулярным.

Виктор Оладипо, «Майами»

Тут конечно нельзя говорить о прогрессе в привычном смысле. Вряд ли сейчас можно ждать, что Дипо когда-нибудь хотя бы вернется на «индиановский» уровень, но говоря о большем. И можно ли тогда считать это ростом?

Но в сравнении с последними сезонами прогресса ждать можно. Дипо здоров, он показывал нормальный уровень в плей-офф, а «Хит» потеряли Такера, минуты которого будут распиливаться между игроками периметра, в первую очередь – относительно крупными и/или атлетичными, то есть Батлером, Оладипо и Мартином.

Так же нужно отметить, что игра праймового Оладипо во многом была заточена на движении без мяча. Его пиковый уровень в «Индиане» был как раз в роли такого второго номера, это уже потом он начал больше играть на мяче. Если Дипо немного откатится к тому баскетболу, в «Майами» будут рады – открывания, забегания, хэнд-оффы, «Хит» по большей части в это и играют.

Вообще у «Хит» прогресса можно ожидать от многих. Например, если смоллбола будет больше, то Бэм должен получить больше свободы под кольцом. Не будет шоком, если в таких условиях Адебайо станет агрессивнее и выйдет на новый уровень как самостоятельная опция. Иногда он выглядит каким-то яннисоподобным монстром под кольцом, сможет ли он заниматься таким физическим террором чаще?

Гэйб Винсент может получить больше шансов, учитывая возраст Лаури и то, что Батлер вероятно чаще будет играть «четверку» – минуты на позиции номинального и не очень разыгрывающего должны быть.

И «Майами» это нужно. Есть сомнения в том, что они были достаточно хороши для реальной борьбы за титул в прошлом сезоне, но это спорно. Зато трудно спорить с тем, что с тех пор соперники стали сильнее, а сами «Хит» скорее просели кадрово. Им нужен внутренний рост, чтобы остаться в гонке.

Спенсер Динуидди, «Даллас»

В случае со Спенсером все вполне очевидно. Его травма все дальше уходит в прошлое, позволяя надеяться на ренессанс. А его прямой конкурент за минуты и броски перешел в «Никс». Спенсер может претендовать на место в старте или на большие минуты в роли «шестого», он явно станет более значимой единицей для «Далласа».

В принципе, Динуидди и так был неплох в «Мэвс»: 16 очков за матч с хорошим процентом, соотношение передач к потерям – 3. Но статистика не совсем отражает впечатление от игры. Спенсер выглядел скорее таким непредсказуемым бонусом, чем игроком ключевой ротации. В новом сезоне это должно измениться, чтобы у «Далласа» были шансы.

При этом, как и в случае с Оладипо, говорить о прогрессе в прямом смысле слова трудновато, потому что вряд ли кто-то ждет, что Спенс перепрыгнет свой пиковый «бруклинский» уровень.

Джон Уолл, «Клипперс»

Это, конечно, главный представитель категории Динуидди-Оладипо. Нет, никто не ждет праймового Уолла, и это скорее камбэк, чем прогресс. В последние годы Уолл, по сути, не выступал в НБА. Сейчас Джон здоров, разобрался со своими демонами и имеет шанс снова зайти в лигу. Да, на правах ролевика, да, без гарантий места в старте. Даже это намного больше того, что было в предыдущих сезонах.

И это, на самом деле, оптимальный вариант. Тут от Уолла не будут просить 30 минут за матч или 70+ игр за сезон. У «Клипперс» талантливая и глубокая команда, которая может выжать пользу из точечного использования Уолла, но не завязана на нем.

Уолл имеет шансы стать игроком ротации в одном из главных претендентов на титул. Тот Уолл, о существовании которого вообще уже потихоньку начали забывать. Он все еще резкий и все еще классно пасует. «Клипперс» это может пригодиться, ведь все подряд уже несколько лет говорят о том, что «парусникам» не хватает настоящего разыгрывающего.

Игроки, получившие правильных партнеров

Ар Джей Барретт, «Никс»

В «Никс» прогресса принято ждать от Брансона. Мол, он теперь первая опция, его статистика и роль должны взлететь. Отчасти это логично, но в «Далласе» Брансон был второй опцией, к нему было меньше внимания защиты. И в «Далласе» присутствовала куча шутеров, создававших хорошее пространство для Джейлена, любящего возиться-вертеться под кольцом. В «Никс» с шутерами все плохо, да и первой опции или полноценного альтернативного боллхэндлера тут нет. Это к тому, что Брансон действительно получит больше владений, но его эффективность может заметно просесть, и такой ли это прогресс?

А вот Барретт как раз таки может стать бенефициаром прихода Брансона. Потому что теперь у Ар Джея будет нормальный боллхэндлер. В прошлом году Барретт играл то со списанным Кембой, то с Берксом, который дико недооценен, но все же не первый номер (раньше вообще разыгрывал Пэйтон). Брансон – не топ пасующий, но это нормальный боллхэндлер, который может обострять. Такие люди приводят атаку в движение и упрощают работу все остальным. Если Брансон сможет стягивать защиту и отбрасывать мяч Барретту, создавая тому более выгодную ситуацию, Ар Джей будет выглядеть гораздо привлекательнее и может пробьет 50 по eFG%.

Кейд Каннингем, «Детройт»

Второгодка «Пистонс» летом получил очень интересных партнеров. В прошлом году Каннингем лидировал в команде по передачам за матч, но цифра там вполне может увеличиваться. Теперь у Каннингема есть талантливый роллмен (Дюрен), готовый двигаться без мяча второй номер (Айви), пришел шутер (Богданович), и появилась пара просто адекватных ветеранов (Беркс, Ноэль). Адресаты гораздо интереснее.

Больше того, если Айви заменит в основе Хейза или Джозефа (а это напрашивается), то Каннингем гораздо больше будет играть чистого безоговорочного разыгрывающего. После предыдущего сезона Каннингему должны отдать ключи от команды и позволить ему демонстрировать плеймейкерские навыки в гораздо большем объеме. Собственно Кейд не производит впечатления человека, которому понравится по 20 секунд за владение выбивать воздух из мяча. И по идее, ему должно быть интересно заигрывать партнеров, которые что-то с мячом сделать смогут (а не только попасть поймал-бросил трешку или заданчить). Если с новичками все пойдет по плану, а с обменами ветеранов «Пистонс» не будут спешить, то теперь такие партнеры у Каннингема есть.

Это должно трансформироваться в увеличение цифр по передачам. Но, что важнее, такая ситуация должна помочь Каннингему развиваться как пасующему. Он сможет учиться полноценно вести атаку и использовать человеко-инструменты по назначению в зависимости от ситуации. Это должно быть полезно. Собственно такие задатки в Кэйде уже проглядывались, и теперь ему будет проще их раскрыть.

Так же в «Детройте» стоит присмотреться к Стюарту. В Летней лиге его наигрывали на «четверке» и заставляли бросать. Если Стюарт сможет защищаться на периметре и доработать трешку до приемлемых значений, то его обменяют в «Голден Стэйт» на Дрэймонда так и будут использовать на месте форварда (центров в команде сейчас и без него хватает). Можно сказать, что это, скорее, изменение игры, чем прогресс, но Стюарт же не разучится играть центра. И если он вдруг сможет закрывать не одну позицию, а две, это большое дело, с такими игроками всегда проще работать, и для них легче найти место.

Джейлен Саггс, «Орландо»

Саггс драфтовался под высоким пиком, но первый сезон для него получился скомканным: травма и не самый впечатляющий уровень. Плюс по Саггсу и до драфта были вопросы: он вроде как разыгрывающий, но креативщиком и первой опцией не был даже в студентах.

Теперь же ситуация выглядит интереснее. Потому что пришел Банкеро. Он должен быть первой опцией, он должен больше играть на мяче, что позволит Саггсу заниматься тем, чем он умеет: открываться внутрь без мяча и при необходимости отдавать дополнительную скидку. В Гонзаге Саггс играл с Дрю Тимми, который нормально давил в посте и скидывал на забегающих при необходимости. В том баскетболе Саггс и наработал на топ-5 пик на драфте. Сейчас у «Орландо» есть возможность вернуть Джейлена в зону комфорта. Из не впечатляющего разыгрывающего Саггс может превратиться в интересного парня, по факту играющего как второй номер.

Это несколько перевернутый баскетбол, когда «большой» разыгрывает, а «маленький» открывается к кольцу (могут и «перевернутые» пик-н-роллы играть), но какая разница, если в итоге эта пара дает необходимый функционал и нужные габариты?

Плюс Саггс теперь чуть опытнее, плюс он должен залечить травму. Это нормальные предпосылки для заметного прогресса. Конечно, если новая, полученная в предсезонке травма не окажется серьезной.

Игроки, у которых уже были проблески

Тайриз Халибертон, «Индиана»

В прошлом сезоне после перехода в «Инди» Тайрис набирал на 3 очка и на 2 передачи за матч больше. 17,9 очка и 9,6 передачи в 26 играх за «гонщиков». Да, 9,6 передачи. Если в новом сезоне Халибертон сможет держать те же цифры по всей дистанции регулярки, о нем уже будут говорить несколько иначе.

И в целом тут есть некая параллель с Каннингемом. Тайриз – не самый взрывной игрок, его баскетбол больше построен на скиллах и мозгах, чем на атлетизме, и он не привык зажимать мяч. Такому человеку должно быть интересно в команде, где есть на кого играть. В «Индиане» таким адресатом может стать Мэтурин – атлетичный второй номер, который в состоянии открыться к кольцу или убить соперника на противоходе после скидки на дугу. Или снайпер Хилд, если он еще будет в команде. Или Джексон, который сможет быстро уходить из пик-н-ролла, прижимать защиту к кольцу и несколько освобождать Тайриза, упрощая ему жизнь.

Халибертон точно классный пасующий, и, несмотря на скромный талант «Инди», пасовать тут есть на кого. И концовка прошлого сезона показала, что, если в такой ситуации отдать Тайризу ключи от команды, цифры могут быть монструозными.

Так же можно ждать увеличения минут для Джексона. Как только Тернера обменяют, Айзейя должен занять место стартового центра (прости, Гога). Джексон несколько напоминает Ачиуву – атлетичный, заряженный и не самый крупный центр, который пытается бросать). И этот талант в «Индиане» постараются раскрыть, предоставив минуты и огромное количество шансов завершить пик-н-ролл.

И нельзя забывать про Джейлена Смита, который после перехода в «Инди» тоже расцвел и теперь позиционируется как стартовый «четвертый». В «Пэйсерс» он набирал примерно в 2 раза больше минут, очков и подборов, чем было в «Санс», и добавил 11 п.п. по eFG%. Если Джейлен проведет хотя бы на таком же уровне весь сезон, он будет восприниматься совсем по-другому. Смит совсем недавно был высоким пиком на драфте и успел показать несколько ярких, но скоротечных вспышек, вопрос в том, можно ли эти проблески преобразовать в реальный стабильный уровень. Основным фактором тут, вероятно, станет трехочковый. Если трешку можно стабилизировать на приемлемом уровне, Смит станет вполне интересным игроком.

Джейлен Грин, «Хьюстон»

Защитник мощно закончил прошлый сезон и в последних 22 матчах набирал больше 22 очков с 39% из-за дуги (до этого – меньше 15 очков и 31%). И это был тот Грин, которого ожидали увидеть в НБА, драфтуя его вторым пиком – потрясающее сочетание скорости в проходе и способности попасть джампер с ведения. Насколько это глюк поздней части сезона, а насколько – реальный рост, предстоит узнать.

Если Джейлен закрепится на этом уровне в плане набора очков, это уже будет ощущаться как заметный прогресс.

Самое интересное тут заключается скорее в розыгрыше. В прошлом сезоне Джейлен отдавал 2,6 передачи за матч. Это меньше, чем Джейшон Тейт, например. 2,6 передачи (3,2 передачи после Матча звезд) – это неприемлемо мало для игрока с такой нагрузкой, как у Грина. Учитывая очевидные проблемы в защите, Грин без паса – это просто скорер, большинство из которых в итоге оседают на месте «шестого» (исключения есть, но единственное исключение, добивавшееся успеха в последние 10 лет – Кайри Ирвинг).

Грину нужно прибавлять в розыгрыше, нужно чаще вести мяч и искать партнеров, «Рокетс» ему такую возможность предоставят. И Джейлен точно будет разыгрывать чаще, вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько высоко его потолок в плане культуры паса. «Хьюстону» нужно понять, может ли Грин быть краеугольным камнем атаки в команде будущего или разыгрывать в итоге придется Шенгюну.

Оньека Оконгву, «Хоукс»

В прошлом плей-офф Оконгву был одним из немногих проблесков надежды в составе «ястребов». Молодой «большой» с хорошей подвижностью и высоким показателем настырности дает классную защиту под кольцом, несмотря на скромные по меркам центра габариты.

Учитывая постепенный регресс Капелы и то, что Оконгву уже закрепился как игрок ротации, можно ожидать некоторого перераспределения минут между «большими» в пользу молодого.

У этих парней увеличится роль и/или увеличится игровое время

Грант Уильямс, «Селтикс»

Долгое время Уильямс оставался скорее таким локальным героем «Селтикс», болельщики которых отмечали феноменальные результаты IQ тестов и интересную защиту. Широкой же публике Грант представил себя по большей части в прошлом сезоне. Прокачанная трешка позволила рассчитывать на увеличение минут (игровое время росло и по ходу регулярки), а его персональная защита против Янниса стала апогеем прошлого сезона Уильямса. Грант из игрока дальнего конца ротации в играх на вылет превратился в важнейшего исполнителя команды-финалиста.

Уильямс уже вышел на другой уровень, а, на самом деле, выдавать значимый прогресс два сезона подряд трудновато. Но в новом сезоне у «зеленых» есть явные проблемы в передней линии: Галлинари вылетел, Роб Уильямс пропустит заметную часть сезона, и именно Грант должен будет затыкать эти дыры. Роль Уильямса явно будет больше и в плане минут, и в плане влияния на игру (с отсутствием Роба, Гранту придется активнее исполнять роль страхующего; блочить всех подряд под кольцом он не сможет, а вот встречать соперников на входе в «краску» – вполне).

В прошлом сезоне Грант показал, насколько шикарен он может быть. Теперь он получит побольше минут, чтобы демонстрировать этот уровень. И у него должна быть повышенная мотивация, вызванная нормальным человеческим желанием срубить бабла, ибо год, вероятно, будет контрактным (если не успеют подписать продление до старта сезона).

Собственно, в плане продления у «Селтикс» есть интересная вилка – можно попробовать не давать Гранту новый контракт, чтобы подкинуть ему дополнительную мотивацию проявить себя в новом сезоне (не факт, что сработает). Однако, если Уильямс себя проявит, то и новый контракт для него может оказаться заметно более внушительным, что ударит по финансам клуба, и риски могут перевесить потенциальный профит от повышенной мотивации игрока в одном сезоне.

Заир Уильямс, «Мемфис»

С уходом Мелтона и Андерсона, с травмой Джексона, у «Гризлис» открылись заметные минуты на позициях 3-4, и именно Заир должен оттяпать себе максимальный кусок этого пирога. Из конкурентов там только новички и Кончар, которого Уильямс обошел в борьбе за место в ротации в прошлогоднем плей-офф.

Роль неизбежно вырастет. Насколько успешно Заир с ней справится, будет зависеть в первую очередь от того, как хорошо он сможет бросать. В этом аспекте у него исторически были проблемы (29% в студентах, 31% в НБА), но штрафные Уильямс попадает стабильно, и надежда на прогресс в бросках с дистанции есть.

Увеличенные минуты и расширенная роль могут раскрыть и другие стороны игрока. По плану Заир должен хорошо защищаться. По плану он атлетичный игрок с задатками в креативе (скауты говорили про дриблинг, например). Приходил он сырым, и ждать от него сразу хорошего вклада было трудно. Но теперь он уже провел сезон в НБА, может что-то из задатков удастся перенести с бумаги на паркет. Возможности ему дадут.

Скамейка «Голден Стэйт»

Запасные «Уорриорс» летом разбежалась, теперь там будут играть молодые. Куминга и Муди должны получить больше минут и примерить более важные роли, Уайзмен вернулся и тоже должен дать больше, чем в первых сезонах (благо переплюнуть эту планку не слишком трудно).

С точки зрения готовности к вызову, интереснее других смотрится Муди. Он умен на обеих сторонах, прилично защищается, должен попадать трешки и уже показывал свою полезность в серии с «Далласом».

С точки зрения потенциала и шансов интересен Куминга. Он слишком молод, так что год в НБА должен дать Джонатану действительно много. И ему реально расчистили место в ротации: Портер ушел, и даже если пришедший Джамайкл будет играть «четверку», он вряд ли потянет минуты Отто. Шансы будут.

С Уайзменом сложнее. Дополнительных минут на пятерке как будто не создали, а собственных минут у Джеймса в прошлом сезоне не было. Плюс он возвращается после травмы, и его, вероятно, будут оберегать. С точки зрения игрового времени все неочевидно. Но, если Луни и Дрэймонда будут чуть больше беречь, то приличный роллмен с задатками в дальнем броске свою нишу найдет. После скомканного первого сезона и пропущенного второго, даже простое закрепление в качестве игрока ротации, стабильно дающего хоть 10-15 нормальных минут, будет прогрессом.

Пи Джей Вашингтон, «Шарлотт»

Тут все просто: ситуация с Бриджесом пока в тупике. «Шершням» придется играть без Майлза, и нужно искать ему замену. На эту роль как раз и напрашивается Вашингтон. И если минут у ПиДжея и раньше было достаточно (хотя теперь и они вырастут), то роль должна стать намного шире. Просто потому что заменить нужно не только 35 минут Бриджеса, но и его 20 очков (пусть часть из них и отойдет возвращающемуся Хэйворду). И если 1/5 часть владений Бриджеса – это изоляции и пик-н-роллы, которые требуют определенного уровня креатива, то остальные 4/5 владений Вашингтон вполне сможет восполнить.

На Пи Джея должны играть чаще, как играли и на Бриджеса. Вашингтон теперь должен быть больше вовлечен в атаку. Понятно, что Пи Джей игрок несколько иного типа, он больше нацелен на дугу, чем на атаку под кольцом, но это не так важно, потому что Ламело найдет тебя везде. И мне просто кажется, что все будут немного шокированы, когда окажется, что Вашингтон может быть плюс-минус таким же по полезности игроком, как и прошлогодний Бриджес.

Джошуа Примо, «Сперс»

В середине прошлого сезона «Сперс» отдали Уайта. Летом обменяли Мюррея. Теперь у «шпор» заметный дефицит боллхэндлеров и просто обостряющих игроков. Собственно, эту нишу теперь и должен занять Примо. Пока Джонс выглядит готовым, но несколько ограниченным, а Уэсли еще только предстоит привыкать к НБА, Примо явно талантлив и уже имеет за плечами сезон в лиге.

При том, что Джошуа ни разу не разыгрывающий, в случае «Сперс» напрашивается отдать мяч именно ему. Это море бросков, владений и шансов. Прошлогодние 6 очков легко могут превратиться в 16, скорер-то он талантливый.

Букмекеры же выделяют в «Сперс» Келдона Джонсона как претендента на прогресс года. Тут ситуация несколько неоднозначная. С одной стороны, Джонсон уже был в порядке – 17 очков с хорошим процентом. Да и делал он это в условиях, где 2/3 его бросков были после передач партнеров, а теперь тут с пасующими туго. С другой стороны, Джонсон должен быть первой опцией и, возможно, именно вынужденный прогресс в самостоятельности вытолкнет его на новый уровень.

Надо сказать, что Келдону нужно агрессивнее переть к кольцу. Вообще это любопытная тема: игроки в первых сезонах, как правило, имеют максимальную долю бросков из-под кольца, а потом этот процент откатывается. У Келдона в первом сезоне 43% всех бросков были с дистанции метра, в прошлом сезоне доля упала вдвое. Если грубо округлить, то набирает он очков в 2 раза больше, а бросков из-под кольца совершает столько же, сколько и раньше, взамен накручивая трешки (что кошерно) и броски с дистанции флоутера (1-3 метра), что уже не так круто. Лучшие образцы Джонсона – это каток, прущий к кольцу, и слишком сильно отходить от этого Келдону не стоит.

Джейден Макдэниелс, «Миннесота»

Джейден на новый сезон заходит в качестве основного третьего номера «Вулвз». Нужно будет доводить до ума дальний бросок, нужно будет много защищаться на периметре, зачастую против гораздо более быстрых игроков (Беверли, которого раньше использовали для этих целей, теперь нет). То есть Макдэниелс из запасной версии Вандербилта с интересным потенциалом должен трансформироваться в ключевого игрока. От его успешности команда теперь зависит гораздо сильнее.

Как и для всех игроков в этом подпункте, никаких гарантий успеха конечно нет. То, что на тебя полагаются, совсем не значит, что ты не провалишься. Однако тебе дают шанс проявить себя. И потенциала для того, чтобы потянуть эту роль у Джейдена достаточно. Он не деревянный в атаке и очень одарен в защите. Верить в положительный исход вполне себе можно.

Так же в контексте «Миннесоты» нужно выделить своеобразное противостояния Эдвардса и Расселла. С одной стороны, Энт в прошлом сезоне непрозрачно намекнул на суперзвездные амбиции, в то время как Расселл в плей-офф провалился. Тут можно ожидать перераспределения владений в пользу Эдвардса. С другой стороны, пришедший Гобер означает море пик-н-роллов, управление которыми и есть главная сила Расселла.

Если «Миннесота» сделает акцент на попытках выжать максимум из Расселла, то будет много пик-н-роллов ДиЛо с Гобером. Если же решат, что главное – развивать Эдвардса, то те же пик-н-роллы сможет играть Эдвардс, а Расселла при таком раскладе конечно нужно куда-то двигать. Один должен в некоторой степени отжать владения у другого и за счет этого весомо поднять свою статистику.

А еще есть...

Кэм Джонсон, которого планируют перевести в старт, из-за чего Краудер уже ищет себе новую команду.

Досунму, который с этой бесконечной травмой Лонзо должен получать еще больше времени.

Лонни Уокер, который может зайти четко на роль Монка. Огни Лос-Анджелеса наверняка не упустят из виду и любые признаки жизни со стороны Томаса Брайанта, который в качестве бросающего «большого» может логично дополнить Дэвиса.

Все эти Биззли, Секстоны и Маркканены в «Юте» получат столько бросков, сколько захотят.

Плюс есть целый выводок людей, которые должны в итоге занять место «третьего» в «Кэвз» (от Окоро и Уэйда до Стивенса и Османа). Но это конечно, если «Кливленд» не выцепит себе вышеупомянутого Краудера.

Этот список игроков с хорошими шансами на выход на новый уровень огромен. И мы ведь даже не трогали людей вроде Ламело или Скотти Барнса – просто молодых ребят, которые вполне могут прибавить независимо от внешних факторов, чисто в силу возраста и таланта.

Когда матчи НБА снова начнутся, нам придется заново знакомиться не только с командами, которые претерпели массу изменений. Но и с игроками, многие из которых теперь будут выглядеть совсем иначе.

Фото: Gettyimages.ru/Dustin Satloff, Harry How, Carmen Mandato; East News/AP Photo/Paul Sancya, AP Photo/Nell Redmond, AP Photo/Raul Romero Jr.; REUTERS/Darren Yamashita-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Wendell Cruz-USA TODAY Sports, Jim Rassol-USA TODAY Sports, Petre Thomas-USA TODAY Sports, Brian Fluharty-USA TODAY Sports