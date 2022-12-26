Как ЧМ-2022 смотрели в мире? В США соккер помог американскому футболу, немцы игнорировали турнир

Считаем рейтинги.

По словам Джанни Инфантино, телевизионные трансляции ЧМ-2022 посмотрели около 4 миллиардов человек – половина населения Земли. Мы изучили , как чемпионат мира смотрели в России. В этом тексте посмотрим, какие ТВ-рейтинги в остальных странах мира и правда ли, что аудитория футбола уменьшается.

Дисклеймер: ФИФА пока не выпускала официальный отчет по ЧМ-2022. Обычно самые точные и полные данные именно там. Поэтому используем информацию от национальных бродкастеров: как правило, они дают цифры по своей сборной, финалу и средним просмотрам по всему ЧМ.

Чемпионат мира – по-прежнему главный турнир на планете. Финал собрал в десятки раз больше Супербоула, финалов Евро и ЛЧ

В последние годы кажется, что футбол становится менее популярен. Об этом говорят исследования ECA и УЕФА, к тому же из Америки наступают НБА и Супербоул.

Выдыхаем – чемпионат мира все еще с отрывом самый популярный спортивный турнир планеты. Это особенно очевидно, если сравнить ЧМ-2022 с другими элитными событиями.

• Еще раз – ЧМ-2022 суммарно смотрели 4 миллиарда зрителей. Заметный рост по сравнению с ЧМ-2018 – 3,5 млрд. Средняя аудиторитория каждого матча – 562 млн. Данных конкретно по финалу пока нет, но, вероятно, аудитория была выше средней по турниру;

• Олимпиаду-2022 суммарно посмотрели 2,1 миллиарда зрителей (по информации МОК);

• Финал Евро-2020 Англия – Италия – 328 миллионов;

• Финал Лиги чемпионов 2022-го – около 110 миллионов человек. В 2021-м финал ЛЧ собрал 85 млн;

• Матчи АПЛ в среднем собирают около трех миллионов зрителей. Топовые вывески, такие как «Сити» – «Ливерпуль», до 20 миллионов;

• Цифры по испанскому класико разнятся. Nielsen утверждает, что средняя аудитория – 85-100 миллионов. По версии Ла Лиги, на зарубу «Реала» и «Барсы» смотрят до 650 млн;

• Финал сезона НФЛ тоже отстает. Супербоул LVI в феврале 2022-го собрал 112 млн зрителей (самый высокий показатель за 5 лет);

• В НБА держится рекорд шестой игры финала 1998-го: 36 миллионов наблюдали за битвой «Чикаго Буллз» Майкла Джордана с «Ютой Джаз».

«Чемпионат мира очень прост, – рассуждает в интервью The Athletic Паоло Пескаторе, аналитик по технологиям и СМИ в PP Foresight. – 32 команды, кто-то один выигрывает – идеальный формат для ТВ.

Футбол привязан к историям, людям нравятся за ними следить. Игроки, тренеры, команды, их путь. Помогают и суперзвезды. Самые успешные футболисты предлагают нам огромный спектр эмоций: неудача, успех, восторг, горе, герои и злодеи, сексуальная привлекательность. За ними наблюдают ежедневно».

Еще один важный фактор – глобальность футбола.

«В США Супербоул популярнее чемпионата мира, – считает Бен Макмюррей, старший аналитик Ampere Analysis. – Как правило, Супербоул смотрят не менее 100 миллионов. Это 70% телеаудитории США. Но глобальная привлекательность не так велика. Финал ЧМ-2018 смотрели 20 миллионов зрителей из Франции и Хорватии. Это лишь 5 процентов от всех зрителей финала, но стран, наблюдающих за ним, очень много».

Окей, популярность футбола отстояли. Теперь посмотрим, как ЧМ-2022 смотрели в разных странах.

Франция побила собственный рекорд, Аргентина собрала уникальную долю

Начнем с финалистов.

Во Франции чемпионат мира транслировал общедоступный канал TF1. Матч первого тура против Австралии собрал 14 млн зрителей, второго тура против Дании – 11,6 млн. Из любопытного: в финале игры, когда Мбаппе сделал дубль, аудитория подскочила до 14,56 млн.

Финал транслировали в 16:00 по местному времени, и он в среднем собрал 24,1 млн зрителей. Это рекорд для финалов ЧМ во Франции. И существенно больше, чем финал 2018-го: он собрал в среднем 19,3 млн и 22,3 млн на пике. Интересный факт – французы единственные, кто считает не только телевизионную аудиторию, но и зрителей спортбаров и фан-зон.

Аргентина – одна из стран, которая пока не раскрыла цифры. Поэтому полагаемся на короткую справку от ФИФА (ее дали после группового этапа). Матч второго тура против Мексики собрал огромную долю (процент от всех людей, которые в этот момент включили телевизор) – 81,3%.

В США уникальная ситуация: ЧМ смотрели мексиканцы и богатые американцы

В США футбол становится все популярнее и уже обгоняет хоккей. В ноябре 2021-го консалтинговое агентство Ampere Analysis опубликовало исследование: 49% американских любителей спорта смотрят по телевизору футбол, хоккей – лишь 37%.

ЧМ-2022 – первый, когда сила сборной легла на популярность футбола. Итог – рост просмотров.

Финал собрал 25 миллионов зрителей суммарно с двух телеканалов – англоязычного Fox Sports (16,7 млн) и испаноязычного Telemundo (8,3 млн). Это самый популярный финал мужского чемпионата мира, показанный в США. По сравнению с ЧМ-2018 аудитория финала выросла на 47%. А еще это больше, чем финалы ЧМ-2014 (+19%) и ЧМ-2010 (+28%).

Фан-факт #1: по местному времени трансляция завершилась в 15 часов, а сразу после началась программа FOX NFL Week 18 с обзором матчей американского футбола. Похоже, яркий финал повлиял на интерес к этой программе: ее рейтинги выросли на 41% по сравнению с этим же этапом сезона год назад.

Фан-факт #2: Fox выяснили, что типичный зритель этого чемпионата мира в США – семья с доходом не менее 115 тысяч долларов в год. Это ощутимо выше среднего, в зависимости от штата домохозяйство зарабатывает от 59 (Миссисипи) до 113 (округ Колумбия) тысяч в год. В среднем 70–80 тысяч.

«США – единственная страна в мире (по крайней мере среди англоязычных), где футбол – спорт элиты», – размышляет вице-президент Fox Sports Майк Малвихилл. Оказывается, не только элиты.

В штатах живет огромная испаноязычная диаспора: больше 60 миллионов латиноамериканцев, из которых 40 млн – мексиканцы. Поэтому матчи сборной Мексики были вторыми по популярности в США.

Заруба с Аргентиной на групповом этапе собрала 8,9 млн зрителей на канале Telemundo (вещает на испанском языке). Это самая популярная испаноязычная трансляция групповых стадий чемпионатов мира в истории США. А вообще рекорд по трансляциям на испанском принадлежит матчу Мексика – Нидерланды из ЧМ-2014 (9,2 млн).

Скорее всего успех ЧМ-2022 вызовет передел телевизионных прав на местном телевидении. В торгах за телеправа ЧМ-2026 будут участвовать альянс Apple и Amazon, а также Walt Disney Co.

«В последние дни все спортивные новости крутились вокруг Месси и Мбаппе, – рассказывал Ли Берк, президент LHB Sports, Entertainment & Media. – Возможно, один из них не сыграет на следующем чемпионате мира. Но рост интереса и телерейтингов наверняка приведет к удвоению цены на следующий цикл телеправ».

Немцы не хотели смотреть этот ЧМ. Германия – единственная страна с падением цифр

Из всего списка лишь Германия зафиксировала уменьшение просмотров.

ЧМ-2022:

Германия – Япония (9,23 млн)

Испания – Германия (17 млн)

Коста Рика – Германия (17 млн)

ЧМ-2018:

Германия – Мексика (25,96 млн)

Германия – Швеция (27,48 млн)

Южная Корея – Германия (27 млн)

Немцы игнорируют не только свою сборную, но и весь ЧМ. Топовая вывеска группового этапа – Франция против Дании – собрала лишь 4,96 млн. Игра уступила очередной серии немецкого сериала Die Kanzlei (шел в тот же вечер) – больше 5 млн.

В Германии предполагали, что проблема может быть в неудобном времени (большинство матчей выпадали на утро или день: например, Марокко – Хорватия показывали в 11 утра) или слабых результатах сборной. Но скорее всего, так немцы протестуют против ЧМ в Катаре.

Вот что говорила министр культуры Германии Клаудия Рот в начале турнира: «Посол Катара заявил о том, что гомосексуализм – это «дефект разума». Это абсолютно неприемлемо. Этот и многие другие инциденты в Катаре затрудняют для нас просмотр этого чемпионата мира».

Газета SPIEGEL опросила немцев: 70% респондентов не планировали смотреть матчи катарского ЧМ. 60% обосновали решение нарушением прав человека в Катаре.

Немцев не соблазнил даже великий финал: он собрал 13,9 млн – на шесть млн меньше, чем в 2018-м.

Лидер в мире – Индия. Чемпионат мира посмотрели больше 100 миллионов человек

В Индии чемпионат мира полностью ушел в стриминг. Это логично, цифровой контент там любят больше телика: в 2021 году аудитория цифрового видео в Индии составила 497 млн человек. Темп роста – около 10% в год.

Чаще всего зрители пользовались бесплатными приложениями JioCinema (стало самым скачиваемым в Индии в период ЧМ) и Sports18, но также турнир показывали на самых популярных платформах – Apple TV и Amazon.

Специально к турниру местный плеер апдейтнули технологией Hype: появилась возможность менять камеры, получать статистику в реальном времени и повтор нужных моментов. А еще JioCinema пригласила команду суперзвезд-экспертов: Руни, Фигу, Робер Пирес, Жилберто Силва и Сол Кэмпбелл.

А еще сняли забавное промо ЧМ-2022.

Это (и 1,5 миллиарда населения) сделали Индию лидером по размеру аудитории. Финал смотрели 32 миллиона зрителей, а весь турнир собрал 110 миллионов. Чаще остальных в Индии смотрели матчи бразильской сборной – в среднем 11 млн за матч.

А что интересного у остальных стран?

Напомним, что по большинству стран у нас пока нет подробных отчетов. Но даже во фрагментах информации можно откопать кое-что интересное.

•‎ В Нидерландах тоже зафиксировали огромную долю. За матчем Нидерланды – Эквадор наблюдали 76,6% всех, у кого на тот момент работал телевизор. Это самая высокая телеаудитория в Нидерландах в 2022-м. А еще она выше любого из матчей ЧМ-2018 в России – участие местной сборной предсказуемо влияет на интерес зрителей.

•‎ Австралии не повезло – все матчи игрались ночью по местному времени. Финал транслировался в два ночи по каналу SBS и собрал 501 тысячу зрителей. Еще 389 тысяч смотрели на платформе SBS On Demand.

Матч 1/8 против Аргентины (Австралия вышла в плей-офф впервые с 2006-го) смотрели 1,7 млн. Это самый просматриваемый матч ЧМ-22 в Австралии и вторая по рейтингу программа SBS в 2022-м.

• Бразилия ушла в цифру – все матчи ЧМ-2022 бесплатно транслировала стриминговая платформе FIFA+ (о ней мы уже писали ). Для промо платформы привлекли Роналдо ( теперь стример ) и популярного бразильского блогера Casimiro. На время турнира платформа запустила круглосуточный канал, где показывали матчи, повторы и дополнительные материалы по ЧМ.

В итоге FIFA+ зафиксировала 40 миллионов уникальных зрителей на матчах ЧМ-2022. Больше всего собрала 1/4 финала против Хорватии – 6,9 млн.

• В Англии чемпионат мира показывали одновременно два канала – BBC и ITV. Аудиторию заманивали экспертами: на BBC зажигал Гари Линекер, у ITV – Рой Кин и Гари Невилл. По телевидению финал суммарно посмотрели 19,2 миллиона англичан: 14,9 млн на BBC и 4,3 на ITV.

• Матч Японии против Германии собрал у телевизоров 26 миллионов японцев. Победа подстегнула интерес – за вторым туром наблюдали уже 36 миллионов. Это на 76% выше, чем средняя аудитория японцев на ЧМ-2018 (тогда они не вышли из группы).

А как дела в России? Месси все же победил Валиеву

О том, как смотрели чемпионат мира в России, мы написали отдельно . Коротко основные моменты:

• Популярность футбольных трансляций из Катара была в два раза ниже, чем в 2018 году.

• В топ-30 самых популярных телепрограмм в России, выходивших в период с 20 ноября по 12 декабря, оказались 7 трансляций ЧМ-2022 – все четвертьфиналы и еще три матча 1/8.

• По общему числу программ, попавших в топ-30, «Матч ТВ» разделил 2-3 место. Для сравнения: у Первого канала за тот же период лишь одна программа в топ-30.

Текст готовился еще до конца ЧМ, поэтому без ответа остался главный вопрос – обгонит ли Месси Камиллу Валиеву и Тутберидзе?

До старта ЧМ в топе самых популярных спортивных трансляций 2022-го находилось женское фигурное катание ОИ-2022 (доля – 35,3%). Сейчас ситуация изменилась. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин объявил: финал ЧМ на «Матч ТВ» смотрели 18 миллионов человек, доля – 41,04%.

Значит, что финал ЧМ – самая популярная спортивная трансляция 2022-го и самая популярная телепрограмма России в период чемпионата мира.

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Суммируем.

• Финал ЧМ-2022 оказался популярнее прошлогоднего. Практически все страны зафиксировали увеличение аудитории, некоторые обновили рекорды просмотра финалов ЧМ.

• Попадание сборной на ЧМ = повышение телерейтингов (вот и объяснение мотивации ФИФА расширять турнир). Аналогичный расклад с выходом из группы – матчи плей-офф логично смотрят активнее.

• Футбол захватывает новые большие рынки. США, Япония, Южная Корея зафиксировали исторически высокие рейтинги ТВ-трансляций.

• Этика почти не влияет на рейтинг. Недели перед стартом ЧМ все критиковали запрет пива на стадионах и радужную символику. Это не повлияло ни на глобальные просмотры, ни на рейтинги в отдельных странах. Никто кроме дисциплинированных немцев не проигнорировал катарский ЧМ.

• В России футбол по-прежнему самый популярный вид спорта. В год Олимпийских игр самая просматриваемая спортивная трансляция – финал чемпионата мира. Простите, Татьяна Анатольевна.

Следующий чемпионат мира расширили до 48 сборных – а значит, нас ждут новые рекорды.

Фото: REUTERS/Mayela Lopez, Henry Romero; globallookpress.com/Sharil Babu, Robert Michael