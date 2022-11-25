Агуэро тренируется со сборной Аргентины и, кажется, ночевал с Месси в одном номере. Их дружба – 😲

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«Мы словно супружеская пара».

Аргентина ворвалась в финал ЧМ и готовится сделать Месси лучшим игроком в истории футбола. Теневой персонаж этой истории – Серхио Агуэро. В 2021-м он закончил карьеру, но сейчас прилетел в Катар: стримит, поздравляет сборную на поле и всячески поддерживает Месси.

Все это ради Лео – они с Серхио лучшие друзья.

Месси и Агуэро дружат с 2004-го, у них смешная история знакомства

Удивительно, но Лео и Серхио знали друг о друге еще до личного знакомства.

В 2003-м 16-летний Месси наблюдал за дебютом 15-летнего Агуэро за аргентинский «Индепендьенте». Событие историческое (Серхио стал самым молодым дебютантом в истории аргентинской лиги), поэтому Лео его запомнил. «Лео не запомнил имя этого паренька, но ему показалось странным, что такой юный футболист играет на профессиональном уровне», – рассказывал Goal.com Даниэль Фреско (биограф Агуэро). Серхио слышал про аргентинца из «Барселоны», которому пророчат большую карьеру.

Впервые футболисты встретились в 2004-м, когда обоих вызвали в молодежные сборные Аргентины. Знакомство состоялось во время тренировочного сбора в Буэнос-Айресе. Забавную историю Кун рассказывал Sky Sports:

«Мы были на сборах с национальными командами: я со сборной U-16, а он с U-17. Готовились к чемпионату Южной Америки среди юношей до 20 лет – моя возрастная группа и его тренировались вместе. Помню, что среди нас постоянно бегал парень, которого я видел по телевизору, потому что он играл за «Барселону».

Как-то мы сидели все вместе за столом: я, Лео, Гарай и Формика. Гарай спросил Лео про какие-то кроссовки, тот ответил: «Я получил их из США». Я задумался: «Он что, играет в Америке?» Потом тихо у него спросил: «Еще раз, как тебя зовут?» «Лео». «Нет. Как тебя зовут?» Он произнес: «Лионель» и засмеялся. «А фамилия?» – не унимался я. «Месси».

Мои товарищи посмотрели на меня и удивленно спросили: «Ты что, не знаешь, кто это?» И пока они надо мной смеялись, меня осенило. Это тот самый ребенок! Так мы и подружились. Потом мы все время тренировались вместе, а я не мог забыть этот случай. Многие бы отнеслись к нему не так, как он».

Лео поддержал Агуэро в очень тяжелый момент. Так началась их дружба

В 2005-м Месси и Агуэро взяли на молодежный чемпионат мира в Нидерландах.

Тренер Мигель Анхель Тохо поселил пацанов вместе. Логика такая: он был уверен, что Кун перейдет в европейский клуб и ему пригодится опыт Месси, который уже давно в «Барсе».

Ребята быстро нашли общий язык: вместе тусовались, шутили, рубились в видеоигры.

«Однажды мы с Агуэро в 10 вечера улизнули из отеля, – вспоминал Лео. – Купили чипсы и пепси. И у лифта встретили тренера. Он немного поругался. К счастью, мы успели спрятать конфеты!»

Но по-настоящему их сблизила трагедия.

У Куна был близкий друг Эмилиано Молина. Они дружили с детства и вместе играли за молодежку «Индепендьенте». Молино угодил в серьезную автокатастрофу. Врачи боролись за его жизнь, а Серхио постоянно проверял новости из Буэнос-Айреса. Через несколько дней поздно вечером Молино умер. Работники сборной оперативно отключили в отеле Wi-Fi, чтобы Кун не узнал об этом. Они хотели рассказать ему о смерти друга максимально деликатно. Месси не знал об этом: он первым сообщил Серхио о трагедии и как мог утешал его.

«Эта ситуация сблизила их, – продолжает биограф Агуэро Даниэль Фреско. – С тех пор они неразлучны».

Детали дружбы: в сборной спят в одном номере и сравнивают себя с пожилой семейной парой, Месси разрешает брать Куну десятку

Лео и Серхио ни разу не играли в одном клубе, поэтому чаще всего они видятся в сборной Аргентины.

В команде они всегда рядом. В самолетах и автобусах сидят на соседних местах. Живут в одной комнате, а если кто-то пропускает сбор – второй заселяется один.

Однажды Кун не прилетел на матчи и в шутку спросил Лео с кем его поселили. Месси написал: «Не волнуйся, моя душа, я один». Агуэро подыграл: «Не вздумай мне изменить!»

Кажется, они часто общаются в таком стиле. В интервью Manchester Evening News Агуэро сравнивал их с Лео с пожилой супружеской парой:

«Месси и я – соседи по номеру с 17 лет. Сейчас нам 32 и 33 года, и мы словно уставшая друг от друга супружеская пара. Он тот еще нытик. Я всегда засыпаю перед телевизором, и на следующее утро он всегда жалуется.

Или мы возвращаемся в отель в 19:30, и в 21:00 у нас по расписанию ужин. Но Лео сразу сходил в душ и уже готов идти на ужин. Я же сижу в трусах и болтаю по телефону. Время идет, остается полчаса, и он начинает: «Мы ужинаем в 21:00, это уже через 30 минут». Я все еще залипаю в телефоне, и вскоре он продолжает: «Осталось 10 минут. Мы постоянно опаздываем. Мы уже час здесь сидим».

И только тогда я готов. Начинается негатив — ему не нравится опаздывать!»

Еще история. За два дня до старта Кубка Америки-2019 Лео опубликовал в инстаграме фото с калебасом. На фоне – спящий Агуэро. «Пьем мате с соседом по комнате», – подписал пост Месси. Позже Агуэро пришел в комментарии: «Будильник не сработал».

А еще Кун – единственный, кому Лео разрешает брать десятый номер в свое отсутствие. Впервые это случилось в 2013-м в матче против Боснии и Герцеговины. Месси смотрел матч из Барселоны и отправил сообщение: «Ну как, тебе не жмет десятка?». Агуэро ответил на поле – сделал дубль.

В 2009-м они почти стали родственниками. У Агуэро родился сын – Бенхамин. И Лео стал его крестным отцом. Кстати, дедушка пацана – Диего Марадона. Никакого давления на ребенка.

Конечно, две аргентинских звезды дружат семьями. Смотрите, какой костюмчик получил Тиаго Месси от дяди Серхио.

Дружба даже влияет на карьеру. В 2020-м Лео хотел уйти из «Барсы» и всерьез рассматривал «Манчестер Сити». The Telegraph писал, что помимо главной причины (поработать с Пепом) Месси мечтал играть рядом с Агуэро. А через год уже сам Серхио перешел в «Барселону», но упс – через несколько недель Лео укатил в Париж.

В декабре 2021-го Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Лео написал другу открытое письмо:

«Практически всю карьеру вместе, Кун... У нас были прекрасные взлеты и падения, но все это нас только объединило и сделало друзьями.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии... Мне больно видеть, как ты вынужден прекратить делать то, что любишь больше всего.

Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступает новый этап. Я уверен, что ты будешь идти дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего лучшего на новом этапе жизни! Я очень тебя люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной».

Агуэро тоже в Катаре: болеет за Месси на трибуне, тренируется с Аргентиной и, кажется, перед финалом живет в номере Лео

Месси впервые в карьере приехал на чемпионат мира без друга. Но на самом деле Кун рядом – он прилетел в Катар снимать видео для своего ютуб-канала (4 млн подписчиков). Отдельный жанр – наблюдать, как Серхио переживает за Месси и Аргентину.

8 декабря во время своей трансляции в Twitch Агуэро позвонил Месси. Начал с вопроса про комнату и ревности (Лео теперь живет с Папу Гомесом).

Агуэро: Где вы сейчас находитесь?

Месси: В нашей комнате.

А: В нашей?

М: Конечно.

К концу эфира Кун неожиданно расчувствовался.

А: Ваши победы в том числе и для меня. Мне очень тяжело, но мне действительно нравится наблюдать за тем, как вы играете в Катаре, за тем, какое единство вы демонстрируете для всех аргентинцев. Чувствую, что я с вами. Очень рад, что сейчас все хорошо!

М: Мы скучаем по тебе, ты всегда рядом с нами. Спасибо, что позвонил нам, мы тебя любим. Здесь, в Катаре, тебя с нами нет, но мы вспоминаем о тебе каждый день. Спасибо всем, кто смотрел стрим!

Агуэро болеет за Аргентину не только в онлайне. Полуфинал с Хорватией – Серхио на трибуне, но от волнения не может смотреть, как Лео пробивает пенальти.

После матча именно Агуэро вручал Месси приз лучшему игроку матча. Внимание на реакцию Лео – безумно счастлив видеть друга.

За пару дней до финала аргентинская журналистка Вероника Брунати написала, что Лео попросил Агуэро заселиться с ним в одну комнату.

Очень похоже на правду, ведь перед финалом Агуэро заметили тренирующимся вместе со сборной Аргентины.

Великий реюнион.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Robert Cianflone, Marcelo Endelli / Stringer; REUTERS/Lee Smith;