«Альянц Арена» – чудо света. Ее видно даже из Австрии, можно зажечь 16 млн оттенков
Любуемся.
Даже через 19 лет после открытия «Альянц Арена» остается одним из самых впечатляющих стадионов мира. Ее главная особенность – светодиодная система, которую мало где можно встретить.
Поначалу подсветка провоцировала аварии. Водители просто засматривались
«Альянц Арену» часто называют «надувная лодка» или «автомобильная шина» – из-за 2760 надутых сухим воздухом секций, из которых состоит фасад стадиона. Изначально эти подушки могли освещаться тремя цветами: красный – когда играла «Бавария», синим – когда «Мюнхен 1860» еще выступал на этой арене, белым – для матчей сборной или нейтральных команд.
На экскурсиях гиды рассказывали, что во время тестирования подсветки вокруг стадиона увеличилась аварийность на дорогах – «Альянц Арена» расположена в непосредственной близости от нескольких развязок автобанов, необычно светящаяся махина отвлекала водителей. Но официальной статистики нет, как и подтвержденной информации о принятых мерах.
Со времен ЧМ-2006 арена сильно изменилась и стала еще интереснее. К 10-летию вообще превратилась в новое чудо света – первый в Германии и крупнейший в Европе стадион, весь фасад которого оснащен динамичным световым дисплеем.
Результат 100-дневной работы Phillips:
● Вместо трех цветов палитра расширилась до… 16 миллионов, что позволяет создавать подсветку с самыми тонкими цветовыми комбинациями.
● Оснащенная подсветкой площадь – 26 тысяч квадратных метров (3,5 игрового поля). Получилось так ярко, что в ясные ночи арену видно даже с австрийских Альп – то есть с расстояния больше 75 километров.
● Австрийские альпинисты как раз и устанавливали оборудование. На первый взгляд однородный фасад скрывает больше 300 тысяч светодиодов на примерно 6500 светильниках Philips. Всего использовали 45 тонн материала.
● Утверждается, что новое освещение на 60% энергоэффективнее. В год это экономят около 100 тысяч киловатт электроэнергии, а потребление CO2 сократилось на 362 тонны.
К слову, в 2022-м на фоне энергетического кризиса «Бавария» сократила время подсветки стадиона. Раньше после заката «Альянц Арена» зажигалась красно-белым на шесть часов – теперь на два-три.
«Альянц Арена» регулярно меняет облик. Отмечает так самые разные поводы
На стадионе можно зажечь любое изображение – система полностью оцифрована. «Бавария» так презентует форму, приветствует новичков и даже прощается с легендами.
«Спасибо, Франц» – надпись после ухода из жизни Беккенбауэра.
В дни больших турниров арена окрашивается в цвета немецкого флага.
А к подаче заявки на Евро-2024 флаг совместили с символикой Евросоюза.
Периодически появляются и другие флаги.
Например, красно-белая шашечка – в честь вступления Хорватии в Евросоюз. Марио Манджукич жест оценил: «Благодаря этому впечатляющему освещению мой домашний стадион стал на несколько часов хорватским».
Американский флаг появляется в День независимости США или по случаю матчей НФЛ на «Альянц Арене».
Еще чаще стадион меняет цвета.
Зеленый – в честь Дня святого Патрика.
Фиолетовый – в Международный день людей с ограниченными возможностями.
Розовый – напоминание для проверки на рак молочной железы.
Оранжевый – в День борьбы с насилием в отношении женщин.
Бирюзовый – во время Евро-2020.
На Рождество арена превращается в очень большой подарочек.
Светодиодная система работает и внутри стадиона. Например, поперек чаши тянется красная лента, которая пульсирует в красно-белом цвете после голов.
В праздничные дни становится совсем красиво.
Евро – как раз из таких поводов.
Фото: Johannes Geyer/Global Look Press; FC Bayern München; Gettyimages/Johannes Simon
кому верить?
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